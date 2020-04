Apple vient de divulguer accidentellement sa version imminente de l’iPhone 9 – .

Plus de preuves suggèrent que la date de sortie de l’iPhone 9 est sur le point d’être révélée.

Le nouvel iPhone abordable pourrait être vendu comme iPhone SE, selon une série de rapports et de fuites.

Le nom du produit iPhone SE est déjà apparu sur le site d’Apple, et un opérateur canadien a répertorié l’iPhone 9 sur ses pages d’activation de téléphone.

Il y a eu beaucoup de va-et-vient sur la date de sortie de l’iPhone 9, et c’est tout parce que cette année n’est pas ce que nous attendions pour les lancements de produits. La nouvelle flambée de coronavirus a mis fin à la plupart des régions du monde, car la distance sociale semble être le seul moyen de limiter la propagation du pathogène. Les magasins Apple restent fermés dans le monde, à l’exception de la Chine, comme toutes les autres entreprises non essentielles. Cela rend tout lancement de produit très difficile pour le fabricant d’iPhone, en particulier un nouvel iPhone comme l’iPhone 9 abordable. Mais il semble maintenant que l’iPhone 9 est prêt à être expédié.

iPhone 9 est le nom que nous avons utilisé pour désigner un appareil 2020 censé ressembler à l’iPhone 8. D’autres rumeurs l’ont appelé iPhone SE 2, car le combiné devrait devenir l’iPhone le moins cher d’Apple. Alors que le combiné ressemblera à l’iPhone 8, avec un bouton d’accueil physique, il sera tout aussi puissant que les téléphones iPhone 11.

Ce type de package plaira à de nombreuses personnes qui ont demandé un tout nouvel iPhone avec prise en charge Touch ID. L’iPhone 8 a été le dernier iPhone à être livré avec un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’accueil. Tous les iPhones qui l’ont suivi comportaient des conceptions tout écran avec des encoches Face ID en haut.

Il y a quelques jours, nous avons vu des preuves que l’iPhone 9 se rapproche du lancement. Best Buy et d’autres détaillants ont reçu un stock d’accessoires pour un iPhone de 4,7 pouces 2020 mais n’ont pas pu le mettre en ligne. Ensuite, un initié qui a continué à divulguer les plans de lancement présumés d’Apple 9 pendant la pandémie a déclaré que le téléphone pourrait être dévoilé le 14 avril. OnePlus dévoilera la série OnePlus 8 le même jour.

Les choses bougeaient, nous a-t-on dit, afin qu’Apple puisse changer d’avis. Un nouveau rapport de . indique que l’arrivée du téléphone est maintenant imminente.

L’iPhone 9 pourrait être vendu en tant qu’iPhone SE et proposer trois options de couleurs au lancement, y compris le blanc, le noir et le rouge. Le stockage est également disponible en trois tailles, dont 64 Go, 128 Go et 256 Go. Le prix devrait commencer à 399 $ pour le modèle 64 Go, selon les rapports précédents de Ming-Chi Kuo et Jon Prosser.

Prosser a également consulté Twitter pour révéler des images montrant des espaces réservés pour l’iPhone 9 répertoriés sur le site d’activation de l’opérateur mobile canadien Virgin Mobile:

Le site Web d’Apple contient également des accessoires pour l’iPhone SE à venir, les rapports MacRumors, comme ce Belkin InvisiGlass Ultra Screen Protection pour iPhone SE / 8/7 que Prosser a également trouvé:

Il existe même une option AppleCare + pour iPhone SE:

Tous ces signes nous indiquent que l’iPhone 9 sera bientôt lancé. Vendredi, l’annonce d’un nouveau produit Apple semble inhabituelle, oui. Mais là encore, il n’y a rien d’ordinaire dans les temps que nous vivons.

Source de l’image: Julie Jacobson / AP / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

