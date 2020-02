Apple vient de révolutionner une autre industrie massive, et personne n’en parle même – .

Je ne sais pas vraiment quand cela a commencé, mais chaque fois que je cours vers Target ces jours-ci, je cherche instinctivement mon téléphone et termine mon achat à la caisse via Apple Pay. Pas de tâtonnement pour un portefeuille, pas besoin d’échanger des billets d’un dollar et de récupérer de la monnaie, pas besoin de remettre une carte de crédit pour que Target puisse être piraté à nouveau et mes données finissent par dieu sait où. C’est rapide, il y a un «tintement» satisfaisant et je suis dehors. Je pense que cela a commencé à devenir une habitude pour moi après mon retour d’un voyage en Europe, où les paiements sans contact sont plus une chose ancrée, et plutôt que de traiter avec une devise là-bas que je ne comprenais pas, il était logique d’utiliser Apple Payez et continuez.

Apple s’appuie de plus en plus sur les revenus de son activité de services en pleine croissance, qui comprend des offres comme Apple Music et les revenus de son App Store – et sur une base autonome, cette activité de services serait de la taille d’une entreprise du Fortune 100. Certaines de ses offres au sein de ce groupe de services connaissent plus de succès que d’autres en ce moment, comme Apple Pay. Le portefeuille numérique du fabricant d’iPhone, que les utilisateurs peuvent associer à leurs cartes de crédit et à la relativement nouvelle carte Apple, représente désormais environ 5% de toutes les transactions par carte de crédit dans le monde.

C’est selon la firme de recherche Bernstein, qui, dans une nouvelle note de recherche, prévoit qu’Apple Pay représentera 10% de tous les paiements par carte dans le monde au cours des cinq prochaines années.

Apple a certainement été intelligent pour entrer dans cet espace de paiement sans contact, qui devrait exploser d’un marché de 178 milliards de dollars à 1,5 billion de dollars en quatre ans. C’est une énorme somme d’argent qu’Apple pourra absorber une part croissante, puisqu’une partie de chaque transaction Apple Pay est versée dans les coffres d’Apple.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a fait l’éloge lors de l’appel aux résultats de janvier de la société avec des analystes que les transactions Apple Pay ont plus que doublé depuis l’année dernière et ont dépassé les 15 milliards de transactions. La trajectoire de croissance d’Apple dans cet espace est en fait si forte, selon Bernstein, que la société commence à devenir «l’une des menaces concurrentielles à long terme pour PayPal». A écrit un groupe d’analystes Bernstein dans leur note de recherche, dirigée par l’analyste Harshita Rawat, “Il y a en effet de nombreuses raisons de craindre qu’Apple ne tente de perturber l’écosystème des paiements.”

Source de l’image: Jenny Kane / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

