Apple vient de sortir iOS 13.4 beta 3 pour l’iPhone – .

Le prochain nouveau logiciel iOS 13.4 d’Apple est la version nouvelle version d’iOS 13 dans un certain temps qui ajoute quelques nouvelles fonctionnalités remarquables. Cela a du sens, bien sûr, car iOS 13 a été un peu en désordre jusqu’à présent. Il est loin d’être aussi mauvais qu’iOS 11 il y a deux ans, mais iOS 13 est toujours très bogué depuis sa première sortie en septembre. Il est encore assez bogué à ce jour, mais les premières bêtas d’iOS 13.4 ont réussi à éliminer quelques-uns des bogues les plus ennuyeux qui persistent. En plus de cela, iOS 13.4 ajoute de nouvelles fonctionnalités astucieuses comme CarKey, le partage de dossiers iCloud Drive, des autocollants Memoji supplémentaires, une nouvelle barre d’outils dans l’application Mail, de nouvelles commandes Siri et une nouvelle fonctionnalité impressionnante permettant aux développeurs de regrouper des applications iOS et Mac en tant que Achat Unique. Découvrez certainement notre aperçu complet des meilleures nouvelles fonctionnalités d’iOS 13.4 jusqu’à présent, et maintenant Apple vient de publier une nouvelle version du logiciel, iOS 13.4 beta 3 pour les développeurs.

Comme c’est toujours le cas, iOS 13.4 beta 3 a été publié avec la mise à jour du logiciel iPad correspondant pour les développeurs d’Apple, iPadOS 13.4 beta 3. Nous pouvons également nous attendre à ce que de nouvelles versions des bêta iOS publiques d’Apple suivent sous peu. Vous vous demandez si votre appareil est compatible avec iOS 13.4 ou iPadOS 13.4? Eh bien, nous avons rassemblé ci-dessous une liste complète qui contient tous les appareils compatibles. Si votre appareil est allumé, il est compatible avec le dernier logiciel bêta d’Apple:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

IPad Pro 12,9 pouces 3e génération

IPad Pro 12,9 pouces 2e génération

IPad Pro 12,9 pouces 1re génération

IPad Pro 10,5 pouces

IPad Pro 9,7 pouces

iPad Air 3e génération

iPad Air 2

iPad 6e génération

iPad 5e génération

iPad mini 5e génération

iPad mini 4

iPod touch 7e génération

Comme vous devez le savoir, l’installation d’une nouvelle version bêta iOS ou iPadOS sur votre iPhone, iPad ou iPod touch ne pourrait pas être plus simple. Accédez simplement à Paramètres> Général> Mise à jour du logiciel puis appuyez sur «Télécharger et installer» au bas de cette page. Si vous le souhaitez, vous pouvez également installer la mise à jour via iTunes en connectant votre appareil iOS à un ordinateur. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous simplement de sauvegarder votre appareil avant d’installer la mise à jour.

Source de l'image: Alex Tai / SOPA Images / Shutterstock

