Apple vous invite à rivaliser avec votre meilleure photo du mode Nuit de l’iPhone 11

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 29 janvier, vous pouvez partager votre meilleure photo avec le mode nuit des iPhone 11 et 11. Pro vous récompensera si vous êtes un gagnant.

Apple Il a organisé plusieurs concours de photographie sur iPhone ces dernières années, dans le but de montrer jusqu’où peut aller l’appareil photo de l’appareil susmentionné. Commencez 2020, ceux de Cupertino ont invité les possesseurs des iPhone 11 et 11 Pro à partager leur meilleure capture avec le mode Nuit, l’une des principales nouveautés des deux appareils.

Le iPhone 11 Night Mode Photo Challenge, comme ils ont baptisé leur initiative, Il débutera à partir d’aujourd’hui et sera valable jusqu’au 29 janvier. Tenez compte du fait que vous devez avoir plus de 18 ans pour participer. Pendant cette période, les utilisateurs peuvent partager leurs photos via Twitter, Instagram et Weibo en utilisant les hashtags #ShotoniPhone et #NightmodeChallenge.

Si vous avez des images en haute résolution et que vous ne voulez pas perdre de qualité sur les réseaux sociaux mentionnés, vous aurez la possibilité de envoyez-les directement à Apple via l’e-mail suivant: shotoniphone@apple.com. Le nom de fichier doit avoir cette structure: FirstName_First_night_model_ModelDeiPhone.

La compagnie permettra l’édition après la photographie, soit avec l’éditeur intégré à iOS, soit avec une application tierce. Cependant, vous devez spécifier les applications et les filtres que vous avez utilisés dans la légende ou via un commentaire. De même, il faudra préciser quel modèle d’appareil est intervenu dans la capture. dans cette lien Vous pouvez consulter le règlement complet du concours.

Un groupe de 10 juges sera chargé de choisir les gagnants, qui sortira le 4 mars dans les profils Apple sur Twitter, Instagram, Weibo et WeChat. Celles de Cupertino mentionnent que les photos sélectionnées peuvent apparaître dans les publicités et espaces publicitaires de la marque. Bien sûr, les utilisateurs gagnants ils recevront des paiements pour l’utilisation de la licence.

