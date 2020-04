Apple Watch 5e anniversaire: ce que nous avons bien fait et – oui – ce que nous avons mal fait

Le temps passe vite, et ce dicton cliché s’applique même à notre Apple Watch 5 à la pointe de la technologie, qui est précise jusqu’à 50 millisecondes de la norme de temps mondiale, selon Apple.

C’est le 5e anniversaire de l’Apple Watch originale, qui a été lancée le vendredi 24 avril 2015 avec beaucoup de battage publicitaire, de longues lignes et des quantités limitées. J’étais là pour interviewer les premières personnes en ligne (à Los Angeles) et me précipiter chez moi pour écrire une critique approfondie d’Apple Watch.

Nous l’avons cloué lorsque nous avons appelé ce serre-poignet connecté à l’iPhone «le gadget le plus personnel d’Apple» dans une critique, rédigée conjointement par moi-même et le rédacteur en chef mondial de TechRadar, Gareth Beavis. Nous avons également prévu que d’autres designs audacieux arriveront à terme, y compris une suite circulaire plus étonnante pour rivaliser avec le Moto 360 de Motorola, alors acclamé par la critique. Cela ne s’est toujours pas produit.

À la lumière du cinquième anniversaire de l’Apple Watch, nous avons parcouru notre couverture pour analyser ce que nous avions bien fait et ce que nous avions mal à propos de la première Apple Watch.

Nous y étions. Parcourez le diaporama de la journée de lancement de l’Apple Watch 2015, y compris les photos des premières personnes à acheter l’Apple Watch en personne aux États-Unis.

Il y a cinq ans, l'Apple Watch originale a été lancée.

Première personne à avoir accroché une montre aux États-Unis – Apple a organisé un lancement initial limité en personne dans les boutiques. La plupart des montres ont été expédiées aux personnes qui ont précommandé.

Depuis la ligne de lancement à Los Angeles.

Depuis la ligne de lancement à Los Angeles.

Depuis la ligne de lancement à Los Angeles.

Cloué: «Le gadget le plus personnel d’Apple à ce jour»

“L’Apple Watch tourne en ce moment sur mon poignet, et même si elle ne s’appelle plus l’iWatch, c’est vraiment ma montre et le gadget le plus personnel d’Apple à ce jour.”

J’ai adoré commencer l’examen avec cette ligne d’ouverture, qui rendait hommage au nom de la «iWatch», rumeur de longue date, et se mit à souligner à quel point il était intime de revêtir la toute nouvelle Apple Watch d’alors.

C’était une nouveauté; un appareil de type iPod nano de forme carrée a été attaché à mon poignet toute la journée et est devenu une passerelle pour recevoir des notifications importantes, transmises par magie depuis mon iPhone en poche (l’iPhone 6 encore assez récent). Je pouvais définir le cadran de la montre numérique (il n’y avait que dix visages à l’époque), et j’ai pu suivre chacun de mes mouvements avec des anneaux d’activité uniques (qui se traduisaient par «arrêter d’écrire, commencer à se tenir debout)».

L’Apple Watch d’origine est disponible en deux tailles – comme elle le fait maintenant, mais les tailles étaient plus petites que sur l’Apple Watch 5: 44 mm et 38 mm mesurées verticalement. (Crédit d’image: Future)

Voici tous les boîtiers et bandes Apple Watch originaux, que nous avons méticuleusement présentés avant le jour du lancement. Nous avons écrit un guide détaillé, détaillant les différences entre eux tous.

Cela comprenait la très coûteuse Apple Watch Edition en or 18 carats que vous avez probablement oubliée. Avec autant de types et de couleurs de sangles interchangeables, cela n’a fait qu’ajouter au charme distinctif de cette toute nouvelle technologie.

Chaque boîtier et bracelet Apple Watch est disponible le jour du lancement. (Crédit d’image: Future)

Le trait de personnalisation est devenu encore plus vrai aujourd’hui: Apple a intégré des capteurs de santé supplémentaires dans les révisions d’Apple Watch. La Series 1 et l’Apple Watch 2, lancées en 2016, et l’Apple Watch 3, lancée en 2017, détectent les fréquences cardiaques basses et élevées ainsi que les rythmes irréguliers (Afib). L’Apple Watch 4 en 2018 a ajouté la détection des chutes et une fonction ECG (électrocardiographie).

L’Apple Watch – avec des rappels pour se lever, se déplacer et simplement respirer profondément lorsque la vie devient un peu trop folle – continue d’être le gadget le plus personnel d’Apple et un compagnon régulier pour les utilisateurs d’iPhone cinq ans plus tard.

Le Moto 360 (à gauche) est sorti sept mois avant l’Apple Watch (à droite). Les montres intelligentes circulaires reflètent ce look de montre traditionnel, mais la conception carrée d’Apple s’adapte davantage à l’écran. (Crédit d’image: Future)

Rare miss: Doit être circulaire

“Toute la rhétorique marketing fleurie d’Apple sur la réinvention du look de montre classique – de la couronne numérique aux complications – n’a pas fini par se traduire par ce design de montre ronde traditionnelle, qui est l’une de mes plus grandes critiques avec le facteur de forme.”

Apple n’a pas créé d’Apple Watch circulaire en 2015 et, à l’époque, j’étais déçu. Maintenant, en 2020, et cinq itérations similaires d’Apple Watch plus tard, je m’en fiche presque autant.

Les choses nous semblaient très différentes en 2015. Au cours des sept mois qui ont précédé l’Apple Watch, je portais la Moto 360 (2014), et c’était tout simplement magnifique. La vision circulaire avant-gardiste de Motorola sur l’idée de la montre intelligente a fait de cette troisième montre Android Wear un succès instantané.

L’Apple Watch vs la plupart des premières montres Android Wear (Crédit d’image: Future)

Je me souviens avoir examiné la première des deux montres Android Wear lancées simultanément – Samsung Gear Live – tandis que notre rédacteur en chef adjoint, John McCann, a examiné la montre LG G Watch. Nous, un duo dynamique au début de la smartwatch, avons tous deux cité que ces premières montres arboraient des designs incroyablement boxy qui n’impressionnaient … absolument personne. Motorola a pris l’idée de la montre intelligente dans une nouvelle direction circulaire passionnante, donc on avait l’impression que l’Apple Watch a rappelé les choses.

Je maintiens le fait que les montres intelligentes circulaires ressemblent mieux à une montre traditionnelle qu’une montre carrée avec des coins incurvés. Mais la fonctionnalité d’un écran tactile rond ne fonctionne pas toujours – on a l’impression que les coins sont coupés, comme je l’ai expérimenté sur d’autres montres circulaires élégantes.

Apple a prouvé qu’elle n’avait pas à refléter l’apparence de la montre classique et a plutôt inventé son propre look à la mode. Est-ce que j’aimerais voir l’entreprise rivaliser avec la Samsung Galaxy Watch circulaire? Oui, mais seulement si l’interface utilisateur d’Apple a fonctionné sur une montre circulaire aussi bien qu’elle le fait actuellement.

C’est un centre de notification, et nous avons adoré – et adorons toujours – cette fonctionnalité. (Crédit d’image: Future)

Cloué: envoyer des notifications iPhone sur une montre est une “ merveilleuse commodité ”

“Transférer des applications comme Messages, Mail et chaque notification iPhone vers un gadget toujours à portée de main est une merveilleuse commodité.”

Apple a cloué cet avantage depuis le début, tout comme moi quand j’ai dit que les notifications rayonnantes à notre poignet étaient «merveilleusement pratiques». Certaines personnes se sont plaintes que «telle ou telle application» n’était pas sur la montre, mais voir les notifications en un coup d’œil était – et reste – la meilleure fonctionnalité d’Apple Watch.

OK, d’autres smartwatches de l’époque ont également relayé les notifications, mais l’interface d’Apple a été affinée, même dans watchOS 1. Vous voulez une preuve?

(Crédit d’image: Google / Apple)

C’est le contraste frappant que j’ai vu lors de nos tests de test: Android Wear a lancé seulement huit mots d’un message texte (rien de plus que cela a été coupé) et généralement le haut du front de quelqu’un dans une photo de profil Hangouts obsolète. Apple, quant à lui, a utilisé une animation fluide dominée par l’icône de message verte et le nom de la personne (ou son numéro de téléphone si elle ne figurait pas dans votre liste de contacts). C’était tout – au début. Ces informations ont ensuite glissé automatiquement pour révéler la quasi-totalité du message texte.

La grande icône verte Messages et le nom de la personne qui clignote sur le cadran de la montre ont été la clé pour qu’Apple remporte la victoire. Au dîner, je ressentais une vibration sur mon poignet lors d’une conversation réelle avec quelqu’un, je tournais doucement mon poignet pour regarder rapidement le cadran de la montre et je savais immédiatement deux choses: icône de bulle verte? Ceci est un texte. Quelqu’un à qui j’ai eu ou n’avais pas besoin de parler tout de suite? Je pouvais très rapidement ignorer le texte dans ma tête et reprendre la conversation réelle. Dès le premier jour, cela s’est senti mieux que de montrer une partie d’un texte, le nom d’une personne et sa photo sur un minuscule cadran de montre en même temps.

Image 1 de 3

Nous avons vraiment testé le taux de charge (et l'avons mis dans la critique d'origine). Voici une preuve supplémentaire.

Parfois, lorsque vous oubliez le chargeur Apple Watch en voyage, cela vous cause des ennuis.

Parfois, lorsque vous oubliez le chargeur Apple Watch en voyage, cela vous cause des ennuis. (Crédit d’image: Future)

Mlle des autres: «La batterie de l’Apple Watch peut mourir après 3 heures» (mais nous l’avons cloué)

“La batterie de l’Apple Watch peut mourir après 3 heures” Beaucoup d’autres publications – PAS la nôtre

J’ai du mal à trouver un autre échec de notre revue Apple Watch, donc j’utilise cela comme une chance de mettre en évidence les titres de la fenêtre de lancement les plus sensationnels, écrits par d’autres, que j’ai vus et essayé de contrer avec de vrais explicateurs. Il convient aux temps modernes cinq ans plus tard, non?

Quelque chose que nous n’avons pas fait, c’était un titre comme «La batterie de l’Apple Watch peut mourir après 3 heures» C’est un vrai titre. Et beaucoup d’autres ont fait la une des journaux. C’est techniquement vrai et constitue un excellent appât de clic – l’utilisation de la fonction d’appel téléphonique énergivore a déchargé la batterie en 3 heures (au lieu de 18 heures). Mais, depuis cinq ans que j’utilise une Apple Watch, je n’ai jamais passé plus de 45 minutes sur un appel. J’utilise la fonctionnalité en petits morceaux, lors de la cuisson du dîner ou de la vaisselle.

L’Apple Watch morte en 3 heures? Oui, en théorie, mais ne croyez pas les gros titres sensationnalistes. (Crédit d’image: Apple)

La vérité est que la batterie d’origine de l’Apple Watch a duré «toute la journée» comme Apple l’avait promis – si vous respectiez un horaire de sommeil régulier et ne poussiez pas le moniteur de fréquence cardiaque comme un gourou du fitness. Les choses se sont améliorées avec l’Apple Watch Series 2, 3 et 4, même si j’ai trouvé que l’Apple Watch 5 mourrait un peu plus vite que la Series 4 lorsque l’écran toujours allumé était activé.

Il y a quelque chose de petit que je n’ai pas mis dans l’examen que j’aurais aimé faire savoir à Apple. Donc, si je pouvais apporter un amendement – cinq ans après l’examen initial – le voici:

J’ai appelé le chargeur inductif «intelligent» – et il l’est – mais au fil des ans, chaque fois que j’ai oublié mon chargeur de montre en voyage, je pense toujours: «Il aurait été préférable que son câble soit un câble d’éclairage branché sur le chargeur inductif en forme de disque. ” De cette façon, je pouvais acheter un disque de chargement supplémentaire, le laisser dans une petite poche de mon sac à dos à tout moment, et, si j’oubliais mon chargeur principal d’Apple Watch, j’aurais toujours ce disque supplémentaire pour charger mon Apple Watch via un câble d’éclairage. Il serait plus facile de stocker un petit disque que le chargeur inductif câblé que nous avons actuellement, et cela me donnerait plus de variété de longueur de câble. Peut-être qu’Apple peut le faire avec USB-C pour l’Apple Watch 6.

Image 1 de 3

Fermez ces anneaux Apple Watch (Crédit image: Future) Image 2 sur 3

(Crédit d’image: Future) Image 3 de 3

(Crédit d’image: Future)

Cloué: l’aptitude physique d’Apple Watch n’était pas encore réalisée en 2015

“C’est beaucoup trop basique pour être considéré comme un rival d’un appareil Garmin ou Polar, et pour le nouvel utilisateur, il n’a aucun moyen de vous aider à devenir plus en forme.”

Apple a tenu à vanter le suivi de la santé et de la condition physique avant le lancement de l’Apple Watch – Je me souviens que les dirigeants Jay Williams et Jay Blahnik ont ​​emmené ABC News dans les coulisses de son laboratoire secret. Ils avaient des employés, tous portant des masques respiratoires de type Bane pour enregistrer les signes vitaux, courir sur des tapis roulants et faire du yoga. Apple était sérieux en matière de fitness, mais la première montre nous a laissé à désirer.

“Nous ne faisons que commencer”, a déclaré Williams dans cette interview avec ABC en 2015. «L’impact sur la santé pourrait être profond.» Ce commentaire préfigurait un meilleur suivi de la condition physique dans les modèles d’Apple Watch suivants. Ces coureurs masqués doivent avoir continué à courir dans ce laboratoire secret.

Lors de nos tests, nous avons trouvé que l’Apple Watch 3, avec GPS intégré, offrait des relevés de distance précis lorsque nous l’utilisions sur des parcours avec une montre de course Garmin calibrée. De même, le moniteur de fréquence cardiaque est devenu plus précis dans l’Apple Watch 4 et 5.

Les alertes de bruit fort et le suivi du cycle menstruel sont quelques-uns des nouveaux ajouts avec les notifications de fréquence cardiaque basse / élevée susmentionnées, les alertes ECG et Afib et la détection des chutes. Le logiciel Apple peut également prendre en compte si vous utilisez un fauteuil roulant, ce que nous ne voyons pas sur de nombreuses montres non sur mesure. Nous avons parcouru un long chemin par rapport à l’Apple Watch originale, qui n’était pas techniquement étanche et manquait complètement de GPS.

Nous nous sommes assis dessus et avons donné à la première Apple Watch un score définitif “ bon mais en cours ” – et nous en sommes toujours satisfaits. (Crédit d’image: Future)

Récapitulation: nous lui avons donné 3 1/2 étoiles – et nous avons bien fait les choses

“C’est une commodité qui permet de gagner du temps et de gagner du temps, même si elle nécessite toujours un iPhone à proximité et une somme considérable à acheter.”

La première Apple Watch était très prometteuse et était à l’époque la meilleure montre connectée disponible. Mais, après de longues délibérations, nous lui avons donné 3 1/2 étoiles sur 5. Avec le recul cinq ans plus tard, c’était le bon score.

C’était certainement une idée à quatre étoiles, mais nous ne pouvons pas revoir la «promesse» ou le concept de quelque chose qui devrait être génial à long terme. J’ai donné au Samsung Galaxy Fold le même score pour cette raison. C’est le meilleur téléphone pliable que j’ai testé et ouvre la voie à un avenir formidable. Mais ce n’est pas ce que les gens vont acheter aujourd’hui.

On pouvait dire que l’Apple Watch avait de la place pour grandir, et c’est exactement ce que nous avons fait. La baisse de prix de l’Apple Watch 3 le met à un prix accessible pour la plupart des gens avec toutes les fonctionnalités de base que vous souhaitez, tandis que l’Apple Watch 5 offre aux premiers utilisateurs plus d’avantages qui en font une innovation quatre étoiles.

