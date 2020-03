Apple Watch 6 apportera de nouvelles fonctionnalités intéressantes

Au cours des dernières heures, le code de iOS 14 a révélé certains des possibles nouvelles que nous avons pu trouver sur la sixième série de Apple Watch. Parmi les principaux, nous trouvons la possibilité de surveiller le niveau d’oxygène dans le sang.

Le géant de Cupertino, après avoir présenté les nouveaux appareils ces derniers mois, travaille actuellement sur l’iPhone 2020 et deux nouvelles fonctionnalités axées sur la santé que nous verrons sur la sixième génération d’iWatch.

L’Apple Watch Series 6 mesurera votre taux d’oxygène dans le sang

Le site . a découvert dans le code iOS 14 les nouvelles fonctionnalités qui pourraient arriver avec la sixième génération d’Apple Watch. La première caractéristique concerne la possibilité pour la smartwatch de mesurer le niveau d’oxygène dans le sang. Des niveaux d’oxygène dans le sang compris entre 95% et 100% sont considérés comme normaux, tandis que ceux inférieurs à 80% peuvent entraîner des dysfonctionnements cardiaques et cérébraux.

Le risque de crise cardiaque, par exemple, est beaucoup plus élevé après une saturation continue et faible en oxygène dans le sang. L’Apple Watch Series 6 peut donc être en mesure de détecter le niveau d’oxygène dans le sang, sauvant la vie de nombreux utilisateurs. En effet la smartwatch avisera le propriétaire de sa fréquence cardiaque instable.

Sur iOS 14, il n’y a toujours aucune référence à cette fonction, et il n’y a aucun détail sur le matériel nécessaire pour détecter le niveau d’oxygène dans le sang. Cependant, il est possible que cette fonction peut également être activé via un logiciel sur Apple Watch Series 4 et Series 5, qui ont déjà des fonctions EGC. En outre, la société travaille également sur une fonction de surveillance du sommeil intégrée pour une future application appelée Sleep.