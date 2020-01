Apple Watch a sauvé la vie d’un homme, voici son histoire

Il y a quelques jours à peine, un Publicité brésilienne il a dit comment Apple Watch l’a sauvé d’une crise cardiaque cela lui coûterait la vie. L’homme a également reçu une lettre du PDG et PDG de l’entreprise, Tim Cook.

Comme vous le savez bien, les derniers modèles iWatch sont vraiment très intelligents, les développeurs ont également ajouté de nombreuses nouvelles fonctionnalités, y compris l’écho de cardiogramme, qui auraient pu sauver la vie de cet homme. Voyons comment l’histoire s’est déroulée.

L’Apple Watch sauve la vie d’un homme

Un Brésilien a été sauvé d’une possible crise cardiaque par sa iWatch. L’homme a dit qu’il était est allé à l’hôpital après avoir reçu une alerte de votre montre intelligente, ce qui l’a averti de l’augmentation de sa fréquence cardiaque. Le message de la montre intelligente a signalé que le cœur de Jorge, le nom de l’homme sauvé, avait 140 battements par minute pendant plus de 10 minutes.

Après l’effroi, Jorge il a remercié par un post, les médecins qui ont réussi à gérer son tableau clinique à temps et Apple pour l’avertissement. Voici ses mots: «Je peux dire que l’Apple Watch m’a sauvé. Je n’ai rien ressenti et j’aurais pu avoir cette tachycardie pendant des heures. Et le résultat de cela, eh bien, vous savez déjà … “.

La publication de l’article est devenue virale en quelques heures, au point de toucher le PDG du géant de Cupertino, Tim Cook, qui voulait écrire deux mots à l’homme. Voici le message: «Jorge, bonne année! Je suis content que tu ailles bien maintenant. Merci d’avoir partagé votre histoire avec nous. Cela nous incite à continuer. Cordialement, Tim ».