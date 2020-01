Apple Watch aide une femme du Kentucky à attraper AFib pendant son sommeil

Une femme du Kentucky attribue à son Apple Watch l’alerte de faire vérifier son cœur après avoir détecté qu’elle pourrait souffrir de fibrillation auriculaire.

Rapportée par WHAS11, une filiale d’ABC, Rosemary Stiles avait reçu l’Apple Watch en cadeau de Noël de son petit ami en 2018. Elle avait voulu l’Apple Watch pour pouvoir vérifier ses enfants sans avoir à envoyer de SMS et à conduire.

Au cours de l’année dernière, Stiles a commencé à souffrir d’une faible énergie sans trop d’explications.

“Je me sentais fatigué, j’étais délabré … Je n’avais pas d’énergie. Je me levais le matin et je pouvais faire un peu de trucs autour de la maison mais après quelques minutes, je devais aller m’asseoir dans une chaise, et il ne faudrait pas longtemps avant que je m’endorme. “

Un jour de mai dernier, Stiles s’est endormi et s’est réveillé à une notification de son Apple Watch qu’il avait détecté la fibrillation auriculaire. «Je viens de m’endormir sur ma chaise et ma montre a vibré», a déclaré Stiles. “Quand je l’ai regardé, il a dit qu’il avait détecté A-Fib et j’avais besoin de voir un médecin.”

“J’ai l’impression d’avoir été béni”, a déclaré Stiles. “Je pense que quelqu’un à l’étage essayait de me garder en vie un peu plus longtemps. J’ai plus un but ici que quelque chose plus tard.”

L’Apple Watch Series 4 et l’Apple Watch Series 5 sont tous deux capables de prendre un électrocardiogramme et surveillent également votre rythme cardiaque en arrière-plan, ce qui permet de détecter un rythme cardiaque irrégulier. L’histoire de Stiles est la dernière d’une longue série de rapports où une fonctionnalité de santé d’Apple Watch a aidé à alerter quelqu’un pour voir un médecin ou des services d’urgence pour localiser une personne en détresse.