Apple Watch avec Touch ID vu dans la demande de brevet

Une Apple Watch avec capteur Touch ID est sur la liste de souhaits de nombreuses personnes depuis un certain temps maintenant. Une nouvelle demande de brevet Apple publiée aujourd’hui montre qu’Apple envisage au moins l’idée.

Il suit un brevet similaire pour intégrer un capteur Touch ID dans un bouton d’alimentation iPhone…

L’application iPhone a été créée en 2015 et accordée en 2017, tandis que l’application Apple Watch a été déposée en novembre 2018, mais seulement publiée aujourd’hui.

Le brevet est rédigé dans le langage de brevet large et vague habituel.

Une montre électronique comprend un boîtier définissant une surface latérale de la montre électronique, un couvercle transparent couplé au boîtier et définissant une surface avant de la montre électronique, un élément de détection d’image et une couronne s’étendant depuis le côté du boîtier et définissant une surface d’imagerie. La couronne peut comprendre une caractéristique de direction de la lumière configurée pour diriger, sur l’élément de détection d’image, une image d’un objet en contact avec la surface d’imagerie.

Il devient plus tard un peu plus précis.

Les caractéristiques qui sont analysées peuvent inclure des caractéristiques de la peau d’un utilisateur (par exemple, empreintes digitales, follicules pileux), ou toute autre caractéristique détectable optiquement, texture, irrégularité de surface, image ou similaire, de tout objet. De cette manière, le dispositif peut être sensible à la peau (par exemple, la peau du doigt ou de la main d’un utilisateur), un stylet, un doigt ganté ou tout autre objet approprié avec des caractéristiques détectables optiquement. Telle qu’utilisée ici, l’analyse d’une image par un capteur d’image et / ou d’autres composants d’un dispositif électronique peut faire référence à une analyse d’une image stockée (par exemple, la matrice multidimensionnelle stockée, qui peut être une photographie numérique ou une vidéo).

Mais les illustrations des brevets clarifient la pensée ici: que la couronne numérique pourrait lire une empreinte digitale et la comparer à une image stockée, alias agir comme un capteur Touch ID.

Actuellement, il existe deux façons de déverrouiller une Apple Watch: entrez un code PIN sur l’écran tactile ou déverrouillez votre iPhone, ce qui déverrouille également la montre couplée. Une Apple Watch avec Touch ID serait plus pratique que les deux.

Il a également été suggéré qu’Apple envisage de revenir à Touch ID dans les futurs iPhones sans encoche, soit avec un capteur intégré sous l’écran ou sur le bouton d’alimentation.

Via Patently Apple

