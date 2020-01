L’Apple Watch peut être un outil étonnant pour la santé et la forme physique, mais profitez-vous des données utiles qu’elle enregistre? Suivez la procédure pour voir votre historique de fréquence cardiaque dans une variété de catégories comme le repos, la marche et la variabilité selon les jours, les mois et les années.

Même lorsque vous ne suivez pas un entraînement avec Apple Watch, il faut des lectures de fréquence cardiaque en arrière-plan pour mesurer les fréquences cardiaques au repos et à pied. Apple décrit son fonctionnement dans un document de support:

L’Apple Watch mesure votre fréquence cardiaque tout au long de la journée lorsque vous êtes encore et périodiquement lorsque vous marchez (Apple Watch Series 1 ou ultérieure). Étant donné qu’Apple Watch prend ces lectures de fond en fonction de votre activité, le temps entre ces mesures varie. L’Apple Watch calcule également un taux de repos quotidien et une moyenne de marche en corrélant les lectures de fréquence cardiaque de fond avec les données de l’accéléromètre lorsque des lectures de fond suffisantes sont disponibles.

Donc, avec toutes vos excellentes données de fréquence cardiaque déjà enregistrées, voyons comment tout voir. Que vous souhaitiez le partager avec votre médecin ou simplement voir par vous-même, nous commencerons par afficher les données de fréquence cardiaque sur Apple Watch, puis verrons comment voir encore plus de données de fréquence cardiaque sur iPhone.

Apple Watch: comment afficher l’historique de votre fréquence cardiaque

Sur Apple Watch:

Rendez-vous sur l’application Heart Rate sur votre Apple Watch pour voir les données quotidiennes

Vous verrez votre fréquence cardiaque actuelle. Glissez ou faites défiler vers le bas avec la couronne numérique

Vous pouvez maintenant voir votre fréquence de repos, votre moyenne de marche, votre fréquence cardiaque d’entraînement et vos données de récupération de fréquence cardiaque

Sur iPhone:

La vérification de votre historique de fréquence cardiaque capturé par Apple Watch sur iPhone vous donne le plus de données

Ouvrez l’application Santé sur votre iPhone

Appuyez sur le Feuilleter onglet dans le coin inférieur droit, puis Cœur

Sur la page principale, vous verrez les différentes catégories de fréquence cardiaque. Appuyez sur un pour voir votre historique

En haut, vous pouvez changer la fenêtre de données entre horaire, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle (H, D, W, M, Y)

Vers le bas, vous verrez les faits saillants de la fréquence cardiaque

Plus bas, vous verrez plus de données comme les résultats de l’ECG, les lectures de la pression artérielle et les notifications de fréquence cardiaque basse / élevée / irrégulière.

Voici à quoi tout cela ressemble sur iPhone:

Dans chacune des différentes catégories de fréquence cardiaque, basculez entre les options H, D, W, M, Y pour voir vos données de fréquence cardiaque au fil du temps.

Il est intéressant de pouvoir relier les points en regardant en arrière et de l’utiliser pour aller de l’avant afin de gérer le stress et d’être plus attentif, etc.

Par exemple, dans mes données ci-dessous, il y avait une augmentation de ma fréquence cardiaque au repos en mars lorsque je me déplaçais de l’Utah vers l’Indiana, et une autre pendant les vacances en décembre 😅.

Également indiqué ci-dessus dans les deuxième et troisième captures d’écran, si vous glissez vers le bas depuis l’écran principal du cœur dans l’application de santé, vous pouvez voir les faits saillants et en bas l’ECG, les données de pression artérielle et les notifications de fréquence cardiaque.

