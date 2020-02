Apple Watch: comment afficher l’historique et les tendances de votre entraînement

Vous voulez savoir où trouver tous les entraînements que vous avez suivis avec Apple Watch? Lisez la suite pour savoir comment afficher l’historique de vos entraînements Apple Watch sur votre portable et votre iPhone ainsi que vos tendances de mouvement, d’exercice et de stand au fil du temps.

Le suivi des entraînements avec Apple Watch enregistre de nombreuses données utiles sur l’activité et la santé. Vous ne pouvez voir que les détails des entraînements de la journée en cours sur Apple Watch, mais sur l’application Activité sur iPhone, vous pouvez consulter votre historique d’entraînement complet, les tendances des entraînements, etc.

Apple Watch: comment afficher votre historique d’entraînement

Sur Apple Watch

Ouvrez l’application Activité sur votre Apple Watch pour voir votre historique d’entraînement quotidien

Glissez ou faites défiler vers le bas

Appuyez sur vos séances d’entraînement enregistrées pour voir toutes les données

Voici à quoi cela ressemble sur l’Apple Watch:

Maintenant, vous verrez la plupart des données enregistrées (l’iPhone en offre plus, couvert ci-dessous), balayez ou faites défiler vers le bas pour en voir plus.

Sur iPhone

Ouvrez l’application Activité sur votre iPhone pour voir l’historique complet de vos entraînements

Par défaut, vous verrez la vue Aujourd’hui

Appuyez sur le mois dans le coin supérieur gauche pour voir les entraînements des semaines, mois et années passés.

Appuyez sur un jour et faites glisser vers le bas pour voir vos séances d’entraînement

Sélectionnez un entraînement pour voir votre temps, les calories brûlées, la fréquence cardiaque moyenne, la récupération de la fréquence cardiaque, la météo et une carte

Vous pouvez également appuyer sur le Onglet Entraînements au bas de l’application Activité pour voir une liste de vos séances d’entraînement

N’oubliez pas de consulter le Onglet Tendances pour voir comment vos différentes métriques changent au fil du temps

Notez que lorsque vous regardez la moyenne de la fréquence cardiaque des entraînements enregistrés sur iPhone, balayez de droite à gauche pour voir vos données de récupération de fréquence cardiaque.

Voici à quoi ressemblent ces étapes sur iPhone:

Faites glisser vers le bas de la journée pour voir vos séances d’entraînement ou utilisez l’onglet Séances d’entraînement dans l’application Activité.

Voici à quoi ressemblent les onglets Entraînements et Tendances:

