Apple Watch: comment désactiver le support et déplacer les alertes

L’Apple Watch est conçue pour vous aider à vivre une vie plus saine, et il existe une gamme de notifications et d’alertes qui aident à cela. Cependant, avec l’épidémie de coronavirus dans l’esprit de presque tout le monde, ces alertes Apple Watch pour des choses telles que vos objectifs de mouvement, de position debout et d’exercice, le partage d’activités, etc. peuvent être plus stressantes qu’utiles. Voici comment désactiver les alertes d’activité pour la progression du stand and move, le partage d’activité et les rappels de respiration.

Dans des circonstances normales, les alertes d’activité Apple Watch peuvent être très utiles. Mais avec une pandémie dans l’esprit des gens partout dans le monde, ils ont le potentiel d’augmenter les niveaux de stress.

Alors que certains qui sont dépassés pourraient être tentés d’arrêter de porter l’Apple Watch, il est rapide et facile de désactiver les notifications qui vous semblent trop, mais utilisez toujours le portable pour ce que vous trouvez précieux.

Apple Watch reste éteinte pendant COVID-19 bc Je ne veux vraiment pas savoir à quel point je bouge

– MMG (@ 228_mmg) 16 mars 2020

En particulier, l’application Breathe pourrait tomber dans la même catégorie où certains utilisateurs pourraient trouver les alertes stressantes ou déroutantes, tandis que d’autres pourraient la trouver relaxante et utile.

Autre astuce: si votre programme d’exercice normal n’est pas possible, utilisez le suivi d’entraînement Mind & Body ou Yoga avec Apple Watch pour fermer vos anneaux.

Apple Watch: comment désactiver les alertes d’activité, déplacer la progression, partager les activités

Sur votre iPhone, ouvrez le Regarder l’application

Robinet Notifications

Choisissez une application comme Activity ou Breathe

Choisir Notifications désactivées

Dirigez-vous vers les autres applications dont vous souhaitez désactiver les alertes en les trouvant dans les paramètres de notifications

Voici à quoi ressemblent ces étapes:

