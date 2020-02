Lorsque vous allez personnaliser les visages de l’Apple Watch, il peut y avoir beaucoup de complications à parcourir pour trouver ce que vous recherchez. Lisez la suite pour savoir comment simplifier les choses en supprimant les applications de la liste des complications.

Il y a plus de 30 options de complication sur Apple Watch avec les applications et les intégrations intégrées d’Apple et lorsque vous ajoutez des applications tierces à cela, il peut être long de les parcourir toutes lorsque vous essayez de configurer une nouvelle Apple Regarder le visage.

Heureusement, vous pouvez supprimer les applications tierces de la liste des complications, mais vous devrez vous diriger vers votre iPhone pour effectuer les modifications.

Pour plus de détails sur la personnalisation des cadrans de montre, consultez notre tutoriel ici.

Apple Watch: comment supprimer des applications de la liste des complications

Sur votre iPhone, ouvrez l’application Watch

Robinet Complications

Robinet Éditer dans le coin supérieur droit

Appuyez sur l’icône du cercle rouge à côté d’une application à gauche pour la supprimer

Confirmez en appuyant sur Retirer

Répétez l’opération pour d’autres applications, appuyez sur Terminé quand tu as fini

Voici à quoi ressemblent ces étapes:

Après avoir appuyé sur Modifier dans le coin supérieur droit, choisissez les applications que vous souhaitez supprimer en appuyant sur les icônes du cercle rouge, puis appuyez sur Supprimer pour chaque application.

Une fois que vous avez supprimé les applications pour qu’elles puissent être utilisées comme complication, vous verrez la possibilité de les ajouter à nouveau en bas des paramètres de complications avec des icônes vertes + cercles (illustrées dans la capture d’écran à l’extrême droite ci-dessus).

