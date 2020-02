Apple Watch: comment voir la récupération de la fréquence cardiaque et qu’est-ce que c’est?

Curieux de connaître les données de récupération de la fréquence cardiaque, mais vous ne savez pas exactement de quoi il s’agit? Suivez la procédure pour voir vos données de récupération de fréquence cardiaque sur Apple Watch, ce que cela signifie et quels sont les bons chiffres de récupération de fréquence cardiaque.

Qu’est-ce que la récupération de la fréquence cardiaque et qu’est-ce que cela signifie?

La récupération de la fréquence cardiaque mesure la diminution de votre fréquence cardiaque après l’exercice. MedPage Today a un bon explicateur décrivant la récupération de la fréquence cardiaque comme «des informations sur les paramètres cardiovasculaires qui reflètent l’activité du système nerveux autonome».

Les mesures de cette activité reflètent l’équilibre entre le système nerveux sympathique (qui active les réponses de combat et de fuite) et le système nerveux parasympathique (qui active les activités de repos et de digestion) et se sont révélées être de puissants prédicteurs de la mortalité.

Dans de nombreuses études, la récupération de la fréquence cardiaque (FCR) était un bon prédicteur pour les individus qui risquaient deux fois plus de mourir au cours des six prochaines années.

Une étude de 1999 publiée dans le New England Journal of Medicine a révélé qu’un taux de FCR anormalement bas était associé au double du risque de mourir sur six ans.

Cette étude de 20 ans et HRR restent très pertinents. Le document a été cité 1 001 fois depuis sa publication. Jusqu’ici en 2019, 58 articles l’ont référencé.

Quels sont les bons chiffres de récupération de la fréquence cardiaque?

Des études plus récentes validant les résultats de 1999 montrent que le HRR de 13 ou plus (ce qui signifie une baisse de 13 bpm ou plus) après 1 minute, ou 22 ou plus après deux minutes est dans la plage normale / saine.

Cependant, gardez à l’esprit que pour tester le plus précisément possible la récupération de la fréquence cardiaque, vous souhaiterez arrêter l’enregistrement de votre entraînement Apple Watch juste après votre entraînement. Par exemple, si vous laissez votre entraînement en cours après avoir terminé, vous étirer, vous asseoir, vous détendre, puis terminer l’exercice, vous verrez des chiffres de FCR bas car l’Apple Watch ne compare pas la fréquence cardiaque maximale ou la fréquence cardiaque proche de la pointe avec votre ou vos taux de récupération.

Mais si vous vous voyez régulièrement en dessous de ces chiffres, il peut être bon de consulter votre médecin. Le cardiologue Anthony Pearson, MD dit:

Si votre HRR d’une minute est <13 battements ou HRR de 2 minutes <22 battements par minute, c'est un mauvais signe pronostique. Si vous n'avez pas reçu de diagnostic de maladie cardiovasculaire importante, envisagez de consulter un médecin pour une évaluation.

Apple Watch: comment voir la récupération de la fréquence cardiaque

Apple Watch

Sur votre Apple Watch, rendez-vous sur l’application Heart Rate

Glissez ou faites défiler vers le bas

Tant que vous avez enregistré un entraînement pour la journée, vous verrez un Récupération section

Appuyez dessus pour voir plus de détails

La récupération de la fréquence cardiaque montre à quel point votre fréquence cardiaque a diminué à la fois 1 et 2 minutes après votre entraînement

Pour voir les données HRR des jours précédents, vous devrez vous diriger vers votre iPhone, suivez ci-dessous

iPhone

Pour voir les données de récupération de la fréquence cardiaque pour les entraînements précédents, accédez à l’application Activité sur iPhone

Choisissez un jour que vous aimeriez regarder

Glissez vers le bas et appuyez sur un entraînement enregistré

Sur le Rythme cardiaque section, glissez de droite à gauche

Vous verrez vos données de récupération de fréquence cardiaque maintenant

Lire plus de tutoriels .:

Apple Watch:

AirPods Pro:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: