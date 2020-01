Apple Watch crédité d’avoir sauvé la vie d’un homme qui, sans le savoir, avait une grave maladie cardiaque – .

Il y a une raison pour laquelle certaines compagnies d’assurance-vie ont commencé à subventionner les montres Apple pour les clients: l’appareil, en termes simples, aide à sauver des vies. Plus récemment, un propriétaire d’Apple Watch nommé Jorge Freire Jr.a raconté comment le portable d’Apple avait aidé à lui sauver la vie en l’avertissant que sa fréquence cardiaque était anormalement élevée.

Curieux et inquiet de ce qui se passait, Freire Jr. s’est finalement rendu à l’hôpital pour vérifier les choses. Là, on lui a diagnostiqué une tachycardie, une arythmie qui, si elle n’est pas traitée, peut entraîner un accident vasculaire cérébral et une insuffisance cardiaque.

Détaillant l’épreuve sur sa page Facebook, Freire Jr. explique qu’il revenait d’un voyage à Sao Paulo lorsque sa Apple Watch l’a informé que sa fréquence cardiaque était «supérieure à 140 pendant plus de 10 minutes».

Après s’être allongé un peu, sa fréquence cardiaque était encore anormalement élevée, ce qui l’a incité à se rendre dans un hôpital voisin.

Nous courons aux urgences. En montrant la montre Apple, la montre Apple m’a immédiatement envoyé au triage. Haute pression et oui tachycardie confirmée. @ L’horloge d’Apple était correcte à 100%.

Eh bien, sauter à la fin de l’histoire: fait tous les examens, aucun signe de crise cardiaque. Le médecin a contrôlé le rythme cardiaque grâce à la médecine et depuis, je vais bien. Maintenant, je vais faire une batterie de tests pour voir ce qui s’est passé. Pour les médecins, il a ajouté les excès de fin d’année, le stress, l’anxiété et ma stupidité de ne pas prendre correctement mon médicament sous pression.

Je peux dire que # applewatch5 m’a sauvé. Je ne ressentais rien et j’aurais pu avoir cette tachycardie pendant des heures. Et le résultat de cela, eh bien, vous le savez déjà…

L’histoire, qui a été révélée pour la première fois par ., n’est que la dernière d’une série d’histoires impliquant l’Apple Watch alertant les utilisateurs et les autorités sur des conditions potentiellement mortelles.

Nous avons vu une histoire similaire, par exemple, il y a quelques mois, lorsqu’un propriétaire d’Apple Watch en Angleterre a été alerté du fait que sa fréquence cardiaque était anormalement basse. Après être allé à l’hôpital, on lui a diagnostiqué un type de rythme cardiaque irrégulier appelé bigémine ventriculaire. Il a finalement subi une intervention chirurgicale pour traiter la condition sous-jacente.

Source de l’image: Denys Prykhodov / Shutterstock

