Apple Watch ou OPPO Watch? Les différences entre les deux smartwatches

La semaine dernière, OPPO a dévoilé sa première montre connectée. Un appareil à la pointe, mais qui pour son apparence fait très penser à un produit déjà bien implanté sur ce marché: l’Apple Watch. La proposition de la société chinoise met en œuvre en fait un écran de forme carrée avec des bords incurvés. Un détail, cela, qui semble rappelle beaucoup quel est le facteur de forme de la smartwatch Cupertino, sans l’absence de la couronne, remplacée par deux boutons grâce auxquels il est possible de se déplacer dans l’interface utilisateur OPPO Watch.

Apple Watch série 5cependant, il est beaucoup plus cher que OPPO Watch. Cela ne signifie cependant pas que ce dernier est moins performant que le premier, en effet. OPPO Watch met en œuvre de nombreuses fonctionnalités qui en font un appareil vraiment de pointe et présente les dernières technologies disponibles pour ce secteur du marché. Alors, quelles sont les différences entre les deux appareils?

Commençons par l’affichage. OPPO Watch en présente un Écran AMOLED 1,91 pouces avec une résolution de 402 × 476 pixels (326ppi). L’Apple Watch, en revanche, a un écran légèrement plus petit. Il s’agit d’un écran OLED LTPO 1,78 pouces avec une résolution de 448 x 368 pixels (326ppi). Les deux prennent en charge le mode d’affichage toujours activé.

La montre OPPO est alimentée par le SoC Qualcomm Snapdragon Wear 2500 et possède une mémoire interne de 8 Go. Il n’y a pas de slot SIM, mais Les eSIM sont pris en charge, et étant l’appareil équipé d’un microphone, il est possible de passer et de répondre à des appels téléphoniques directement à partir de la smartwatch.

Cet appareil prend également en charge une fonctionnalité très importante, difficile à trouver sur les montres connectées les moins chères. Parlons de l’ECG, qui peut détecter des signes de fibrillation auriculaire. OPPO Watch est également équipée d’un module GPS, de la technologie NFC pour les paiements sans contact et de la connectivité Bluetooth 4.2. Quant au système d’exploitation embarqué, il s’agit d’une personnalisation d’OPPO (ColorOS Watch) basée sur Android. OPPO Watch prend également en charge la charge Watch VOOC, qui garantit une charge complète en environ 75 minutes. Avec une seule charge, OPPO garantit 40 heures d’utilisation de la smartwatch.

Apple Watch, cependant, est alimenté par le SoC propriétaire Apple S5, avec le système d’exploitation watchOS 6.0. Dans ce cas également, il n’y a pas de slot SIM, mais eSIM est pris en charge (vous pouvez donc gérer les appels téléphoniques directement depuis l’appareil) et 32 ​​Go d’espace de stockage interne sont disponibles. Dans ce cas également, la fonction ECG est disponible, celle de la connectivité NFC, GPS et Bluetooth 5.0. Enfin, l’Apple Watch prend en charge la charge rapide et sa batterie peut garantir 18 heures d’utilisation sur une seule charge.

De toute évidence, les deux smartwatches prennent en charge les fonctionnalités les plus essentielles, telles que: la gestion des notifications; surveillance du sommeil; suivi des activités; assistant vocal; surveillance de la fréquence cardiaque. Les prix? Environ 215 dollars pour OPPO Watch, et (à partir de) 459 euros pour Apple Watch.