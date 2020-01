Apple Watch Series 4 Nike + 80 $ de réduction, plus dans les offres d’aujourd’hui

Les meilleures offres de jeudi incluent une Apple Watch Series 4 Nike + à 80 $ de réduction, ainsi que des réductions sur les iPhones et MacBook Pro remis à neuf. Rendez-vous ci-dessous pour tout cela et plus dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Apple Watch Series 4 Nike + GPS est de 299 $

B&H propose Apple Watch Series 4 Nike + GPS 44 mm en aluminium gris sidéral pour 299 $. À titre de comparaison, il s’est vendu à l’origine à 379 $, que Best Buy continue de facturer. Un modèle similaire de la série 5 vous coûterait 100 $ de plus que l’offre d’aujourd’hui.

L’Apple Watch Series 4 offre un cadran de montre plus grand que les générations précédentes et un boîtier étanche à 164 pieds. L’écran OLED est lumineux et coloré, et vous pouvez compter sur la suite habituelle de notifications de votre iPhone. Soyez sûr de balancer par notre tour d’horizon des meilleurs bracelets Apple Watch série 4 pour différents styles de 5 $. C’est un excellent moyen d’ignorer les options propriétaires plus coûteuses d’Apple et de tirer encore plus parti de vos économies d’aujourd’hui.

Aujourd’hui seulement, iPhones en vente à partir de 140 $

Aujourd’hui seulement, Woot propose divers modèles d’iPhone reconditionnés 140 $. Vous pouvez récupérer l’iPhone XS sur 450 $ ou le XS Max plus grand à partir de 600 $. Les deux sont au moins 50 $ de moins que notre mention précédente et en baisse par rapport au nouveau prix de départ de 999 $. Les deux appareils offrent un écran Super Retina avec des panneaux OLED HDR. À l’intérieur, vous trouverez la puce A12 Bionic d’Apple avec prise en charge de FaceID. Il y a des caméras 12 et 7MP à côté de la prise en charge de la recharge sans fil sur la longue liste de spécifications notables. Une garantie de 90 jours est incluse à l’achat. Découvrez l’intégralité de la vente ici.

Économisez sur un MacBook Pro 13 pouces

Woot via Amazon offre jusqu’à 26% de réduction MacBook Pros d’Apple mi-2017 en état remis à neuf. Vous pouvez noter le MacBook Pro 13,3 pouces d’Apple 2,3 GHz / 128 Go / 8 Go (mi-2017) pour 780 $. Régulièrement répertorié à 1000 $ en état remis à neuf sur Amazon, l’offre d’aujourd’hui est d’au moins 220 $ de réduction. À l’origine, ce modèle s’est vendu à près de 1299 $, un peu comme la machine de génération actuelle la plus comparable. Avec l’écran Retina rétroéclairé par LED de 2560 x 1600, ce modèle arbore un processeur Intel Core i5 bicœur de 7e génération, un stockage de mémoire flash PCI-E de 128 Go et 8 Go de mémoire intégrée. Ce modèle est équipé du Wi-Fi 802.11ac, du Bluetooth 4.2, d’une paire de ports Thunderbolt 3 et de la prise casque 3,5 mm habituelle.

MacBook Pro 16 pouces d’Apple: 300 $ de réduction

Amazon propose actuellement le MacBook Pro Core i9 16 pouces d’Apple à 2,3 GHz / 16 Go / 1 To pour 2 499 $. Vous économisez 300 $ par rapport au tarif actuel, comme vous le trouverez directement auprès d’Apple, l’offre d’aujourd’hui correspond à notre mention précédente pour le bas Amazon.

Centré sur le nouveau clavier Magic d’Apple et un écran 3072 × 1920 plus grand, le MacBook Pro 16 pouces est équipé de 1 To de stockage SSD et de 16 Go de RAM, ainsi que d’un GPU AMD Radeon Pro amélioré. Comme d’habitude pour la gamme Pro ces jours-ci, vous trouverez quatre ports Thunderbolt 3 plus la Touch Bar, qui a été améliorée cette fois-ci pour ajouter des boutons d’échappement physique et d’alimentation. Consultez notre examen pratique pour plus de détails.

elago AirPods Hang Case coûte seulement 6 $

La vitrine officielle d’Amazon d’elago propose son AirPods Hang Case en noir pour 6 $. À titre de comparaison, elago facture 13 $ directement et l’offre d’aujourd’hui correspond à notre mention de vacances autour de Thanksgiving. Ajoutez une couche de protection supplémentaire à vos AirPods tandis que ce mousqueton astucieux vous permet également de les attacher à des porte-clés ou à des sacs à livres. Fabriqué en silicone souple pour protéger les AirPod des chocs et des ecchymoses.

