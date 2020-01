Apple Watch Series 5 Giveaway avec Longvadon + 15% de réduction

Si vous avez manqué l’annonce la semaine dernière, nous nous sommes associés à Longvadon pour donner aux lecteurs . la chance de gagner une Apple Watch Series 5, ainsi que des accessoires de luxe Apple Watch pour vous aider à mettre à jour votre jeu de poignet pour le nouveau décennie.

Rendez-vous ci-dessous pour entrer et obtenir 15% de réduction avec Longvadon avec code “9TO5MAC15”

Les élégants bracelets en cuir véritable de Longvadon pour Apple Watch transforment immédiatement toute Apple Watch d’un ordinateur au poignet terne en une montre de luxe. Les bracelets en cuir bovin de haute qualité de la société sont disponibles dans un assortiment de couleurs et sont équipés d’un fermoir déployant en acier inoxydable «papillon» comme vous le voyez souvent sur les montres haut de gamme. C’est contraire à une boucle ardillon standard que la plupart des bandes de cuir utilisent. Chaque bracelet de montre peut être configuré avec du matériel noir, or ou argent pour correspondre à votre modèle Apple Watch spécifique.

Toutes les bretelles sont dotées d’une doublure en suède véritable ultra-douce à l’intérieur, ce qui en fait une tenue super confortable toute la journée. Le rembourrage flexible permet au bracelet de se conformer rapidement à votre poignet et améliore également le confort par rapport à votre bracelet de montre en cuir rigide typique. Pour un dimensionnement parfait, les bracelets de montre Longvadon sont disponibles en taille moyenne à très grande pour les hommes et en taille très petite à moyenne pour les femmes pour tous les modèles d’Apple Watch, y compris les séries 1-5.

Pour une durée limitée, les lecteurs peuvent acheter 2 bracelets de montre et obtenir le 3e bracelet de montre gratuitement. Obtenez 15% de réduction avec notre code promotionnel 9TO5MAC15 à la caisse.

Comment entrer:

Saisissez votre nom et votre adresse e-mail ci-dessous (une soumission par adresse e-mail) pour vous inscrire aux newsletters de Longvadon et . et courir la chance de gagner l’Apple Watch Series 5 (2019, boîtier en aluminium argenté avec bracelet sport, 40 mm). Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 février 2019. Ouvert aux lecteurs des États-Unis et du Canada uniquement. Si vous visualisez ceci sur mobile et ne voyez pas l’option de saisie, cliquez sur ici.

Apple Watch Series 5 Giveaway

