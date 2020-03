10 meilleures alternatives Tumblr que vous devez essayer en 2020

Tumblr est l’une des plateformes de médias sociaux et de micro-blogging les plus populaires avec plus de 23 millions d’utilisateurs actifs aux États-Unis seulement. Il s’est également classé 7e parmi ses concurrents et héberge plus de 100 milliards de billets de blog dans le monde.

Le Tumblr appartenant à Yahoo

(acheté plus tard par Verizon) permet aux utilisateurs de publier du texte, des images, des liens, des citations et

multimédia à un blog abrégé, mais certains facteurs obligent l’utilisateur à trouver un

alternative ou un remplacement.

Certaines personnes ont tendance à

trouver une alternative à Tumblr en raison des démérites qui existent sur le

plate-forme, comme la limite d’âge et l’hébergement basé sur un domaine. Le site nécessite

les utilisateurs doivent avoir au moins 13 ans (16 pour certains pays) et ne prennent pas en charge le porno

contenu connexe.

De plus, les blogs sur Tumblr

ne peut être auto-hébergé sur les serveurs Tumblr qu’il existe des alternatives à

vous permet d’héberger le blog avec votre propre domaine et logiciel. Pour éviter ces

inconvénients, je vais vous montrer le meilleur remplacement ou alternatives à Tumblr.

1. Blogger

Chaque blogueur doit commencer par un blogueur. C’est vraiment la meilleure alternative à Tumblr et l’une des plateformes de blogs les plus faciles sur le Web. Si vous êtes un utilisateur de longue date de Google, la création et l’utilisation du blogueur ne seront pas une tâche ardue car la plateforme appartient à Google. Blogger fournit un éditeur de publication simple et prend en charge jusqu’à 100 publications par compte avec des analyses intégrées pour surveiller les pages vues, la source de trafic, les pays du site ont été visités, etc.

Le Blogger propose également une variété de thèmes intégrés et offre également la possibilité d’importer des thèmes tiers. Mais les deux sont limités dans la personnalisation. Il n’y a aucun problème concernant la monétisation, car Adsense est entièrement intégré à Blogger, car la régie publicitaire appartient également à Google. Tout comme les autres, Blogger inclut une assistance multi-utilisateurs et offre aux utilisateurs la possibilité de commenter.

Un autre avantage à mentionner est la performance et la vitesse. L’ensemble du site est pris en charge par Google pour une vitesse et des performances maximales tandis que l’utilisateur peut se concentrer pleinement sur la rédaction des articles de blog. Ces options et fonctionnalités font du Blogger l’une des meilleures alternatives à Tumblr.

Jusqu’à présent, l’avantage a

clarifiés et passons maintenant aux inconvénients. Il n’y a pas beaucoup de

démérites mais certains sont très importants. Le premier et principal inconvénient est que le

Blogger ne vous permet pas d’héberger votre blog sur un serveur Web. Utiliser DNS

fonctionnalité, le domaine personnalisé peut être lié à Blogger.

Avantages:

Simple et facile à régler

en haut

Adsense intégré

l’intégration

Performance et vitesse

Désavantages:

Personnalisation limitée

Non extensible ou

extensible

Idéal pour:

Les personnes à la recherche d’un

plate-forme gratuite simple et complexe

Les gens qui bloguent périodiquement

2. WordPress

WordPress est un constructeur gratuit et open-source pour créer un site Web. Il s’agit également de l’outil le plus populaire, flexible et hautement personnalisable pour créer et gérer un site. De plus, 36% des sites Web dans le monde ont été construits sur WordPress. Cela suffit pour l’ajouter à la meilleure alternative Tumblr.

WordPress propose deux

choix à choisir. L’un est une variante payante qui s’occupe de tout

pour vous, y compris l’hébergement et la gestion du serveur Web. L’autre est gratuit

et un système géré de contenu basé sur des scripts open-source qui peut être chargé sur votre

propre serveur Web.

Le logiciel est hautement

personnalisable et convivial, mais l’utilisation des plugins le rend assez

compliqué. Il existe de nombreux thèmes et plugins pour enrichir la convivialité et les fonctionnalités

du site. Comme Blogger, il fournit également une assistance multi-utilisateurs, mais avec

option avancée et comprend l’optimisation du référencement, le support de la communauté, le plugin

intégration pour améliorer le site, et bien plus encore.

Avantages:

Nombre de thèmes et

plugins pour améliorer le site

Hautement personnalisable

Désavantages:

Semaine de sécurité

Beaucoup de plugins font

c’est assez compliqué

Idée pour:

Les individus et

organisation

Les gens qui bloguent

souvent

3. Moyen

Medium est fondée en 2012 par le cofondateur et ancien PDG de Twitter, Evan Williams, et s’est rapidement développée avec plus de 130 millions de dollars en 5 ans. Il s’agit de l’une des plateformes les plus simples et les plus simples pour écrire et publier des contenus. Soit en écrivant le contenu ou en important à partir d’un autre site, Medium prend en charge les deux. Il vous permet d’importer complètement un article d’un autre site si vous êtes propriétaire de ce contenu. Cela permet à l’utilisateur de publier plus facilement du contenu sur plusieurs plateformes.

Medium fournit une interface claire et belle avec un simple éditeur de texte. Étant donné que le DA du moyen est élevé, le billet de blog fonctionne mieux sur la recherche Google. La publicité sur Medium est vraiment élevée avec plus de 60 millions de visiteurs par mois qui font que le blog touche plus de gens s’il est bien écrit. Medium fournit également des analyses intégrées pour surveiller le trafic.

Le principal inconvénient de la plateforme est la personnalisation. Medium n’a presque pas d’options de personnalisation qui placent l’utilisateur dans un environnement restreint en termes de personnalisation. De plus, Medium inclut la prise en charge de la liaison de domaines personnalisés.

Avantages:

L’exposition est élevée

L’interface utilisateur est très simple

Désavantages:

Presque non

personnalisation

Analytique de base

Idéal pour:

Personnes recherchant

plate-forme à forte exposition

4. Mastodon

Mastodon est un service de réseautage social auto-hébergé open source avec une licence A-GPL 3.0. Il agit plus comme Twitter avec des abonnés et des abonnés. Les utilisateurs peuvent créer des publications et d’autres personnes qui le trouvent intéressant peuvent les récompenser avec des likes, des commentaires et une nouvelle publication. Chaque publication a une limite de 500 caractères et les paramètres de confidentialité peuvent être modifiés pour des publications individuelles.

Contrairement à d’autres plates-formes, Mastodon est décentralisé, ce qui signifie qu’aucune personne ou entreprise ne le gère tandis que d’autres plates-formes de médias sociaux sont détenues et exploitées par une seule société qui a le contrôle total sur tout.

Tout le monde peut créer et exécuter son propre serveur de Mastodon et avoir son propre ensemble de règles. Enfin, la plateforme est sans publicité. Compte tenu de ces mérites, Mastodon peut être l’une des meilleures alternatives Tumblr à essayer.

Avantages:

Les utilisateurs peuvent créer leur

propre serveur Mastodon avec leurs propres règles

Décentralisé

Désavantages:

Pas d’iOS officiel ou

Application Andriod

Compliqué à configurer

5. Fantôme

Ghost est une plate-forme de blogging open source, simple et minimaliste qui s’exécute sur l’environnement node.js. Être une plate-forme qui s’appuie sur node.js le rend très rapide et réactif. Semblable à WordPress, Ghost existe également en deux variantes, un type auto-hébergé qui peut être chargé sur votre propre serveur et un type hébergé qui est déjà chargé sur le serveur Ghost. Contrairement à WordPress, aucun d’entre eux n’est gratuit, mais la plate-forme comprend un essai de 14 jours pour tester les fonctionnalités et l’accessibilité.

Ghost fournit également

prise en charge de trente plugins, thèmes, analyses et transfert de fichiers FTP

rend la plateforme plus personnalisable. Ghost pourrait être la meilleure alternative à Tumblr pour

ceux qui recherchent une plateforme de blogs facile à installer et à utiliser.

N’oubliez pas d’essayer l’essai gratuit avant d’investir dans la plateforme.

Avantages:

Simple et facile à

installer

Prend en charge les tiers

plugins et thèmes

Désavantages:

Il n’y a pas de gratuité

une variante

6. Typepad

Typepad est une plate-forme de blogs simple et populaire qui est utilisée par des célébrités et des entreprises populaires telles que Paris Hilton et la BBC. Typepad fournit un tableau de bord convivial qui comprend des analyses, des thèmes, des publications, des commentaires, etc.

C’est l’une des meilleures alternatives à Tumblr si vous souhaitez utiliser une plate-forme de blogs très simple mais offrant des fonctionnalités et des options plus puissantes telles que l’interdiction de certaines adresses IP ou mots clés.

Typepad propose de nombreux thèmes et widgets parmi lesquels choisir et tous les thèmes sont entièrement personnalisables avec des options intégrées ou CSS ou HTML personnalisés. Les widgets incluent la prise en charge de la monétisation du blog avec des réseaux publicitaires populaires tels que Google Adsense et Amazon.

Les blogueurs qui aiment faire un podcast en direct seront les bienvenus car la plate-forme prend en charge la diffusion vidéo ou audio à partir de leurs blogs sans se fatiguer.

Il comprend également

outils SEO intégrés pour une optimisation plus facile pour les classements Google et également Typepad

fait la promotion de votre blog sur leur réseau, ce qui génère plus de trafic.

Une autre caractéristique importante est que la plate-forme inclut la prise en charge de la liaison

domaines personnalisés.

Le Typepad propose

quatre plans différents à partir de 8,98 $ avec un essai de 14 jours. Cependant, le

informations de facturation nécessaires pour démarrer le parcours.

Avantages:

Diffusions en direct

Simple mais puissant

Caractéristiques

Domaines personnalisés

Désavantages:

Pas de plan gratuit

Moins de plugins

et thèmes par rapport à WordPress

7. Wix

Une autre alternative Tumblr facile à configurer et à utiliser. Wix offre de nombreuses fonctionnalités à l’intérieur d’un package unique disponible dans une version gratuite et premium. Wix est hautement personnalisable avec des thèmes et des plugins (c’est ce qu’on appelle des applications sur Wix), mais il n’y a pas une variété de choix. L’interface utilisateur est élégante, simple et utile avec tous les outils pour construire le site.

Lors de l’utilisation de WordPress, le plus gros inconvénient auquel nous sommes confrontés est la sécurité de la plate-forme car elle prend en charge de nombreux plugins de différents développeurs, mais ce n’est pas le cas dans Wix. Wix s’occupe de toutes les solutions de sécurité pour vous et si vous rencontrez un problème, vous pouvez les contacter directement par mail et appel téléphonique

Le plus gros inconvénient de la plate-forme est les publicités ennuyeuses fournies avec la version gratuite. Le référencement des sites Wix est également très médiocre et les sites ne se classent pas beaucoup sur Google. Tout comme les autres plates-formes, Wix prend en charge l’analyse et le suivi, cependant, il nécessite un plan premium.

Avantages:

Bon support

Sécurité intégrée

Désavantages:

Le plan gratuit comprend des annonces

Les plans Premium incluent

un seul site uniquement

8. Soup.io

La soupe offre l’expérience de blog la plus simple qui soit presque identique à Tumblr. Dans la soupe, vous pouvez publier des photos, des vidéos, des citations et du texte et il vous permet d’importer des publications à partir d’autres médias sociaux en quelques clics.

Soup agit comme Facebook que la plate-forme se compose de nombreux groupes qu’un utilisateur peut rejoindre et interagir avec d’autres utilisateurs en fonction de leurs intérêts. L’ajout d’un domaine personnalisé est une grande fonctionnalité de la plateforme qui mérite d’être mentionnée.

L’interface utilisateur et les fonctionnalités

sont presque les mêmes que Tumblr, donc passer à la soupe ne vous fera pas sentir

nouveau sur la plateforme. Cela en fait la meilleure alternative Tumblr à considérer. Personnalisation

est bon avec CSS personnalisé mais pas comparable à ses concurrents. Il n’y a pas

prise en charge des plugins et un peu comme Wix, la soupe comprend des publicités un peu

énervant.

Avantages:

Prend en charge le domaine personnalisé

des noms

Utilisateur identique

interface et fonctionnalités de Tumblr

Désavantages:

Annonces ennuyeuses

Aucun support de plugin

Idée pour:

Les personnes à la recherche d’un

plate-forme de blogs qui n’est pas axée sur la monétisation.

9. Reddit

Reddit n’est pas exactement un service de blog mais agit plutôt comme un média social. Reddit est une communauté plus grande avec plus de 300 millions d’utilisateurs actifs par mois avec de nombreux sous-mariages. Il prend en charge la publication de liens, d’images, de vidéos et de GIFS avec une option pour voter en amont ou en aval pour un post ou un commentaire.

Fonctionne de manière similaire à Facebook, mais Reddit, cependant, l’appelle karma et il est calculé en fonction de vos votes positifs et négatifs globaux. Reddit n’est peut-être pas une alternative complète à Tumblr, mais peut être utilisé pour promouvoir d’autres blogs et articles.

N’oubliez pas qu’il existe de nombreux sous-règlements pour discuter et publier différents sujets, mais chacun a son propre ensemble de règles. Suivez ces règles ou vous serez banni sans frais.

Avantages:

L’exposition est élevée

Fonctionne plus comme un hub

discuter de sujets variés

Désavantages:

Des règles strictes sur les plus grands

subreddits

Publier un article entier

n’est pas pris en charge

Idéal pour:

Les gens qui cherchent à

promouvoir leurs blogs ou discuter de différents sujets

10. Ello

Ello, le réseau des créateurs, c’est ainsi qu’ils l’appellent. Ello est une communauté de créateurs qui peuvent suivre d’autres designers et artistes pour discuter d’idées dans divers domaines. Cela fonctionne un peu comme Twitter, mais conçu spécialement pour les concepteurs. Ceux qui recherchent une alternative Tumblr qui relie un artiste à une plus grande communauté d’artistes devraient considérer Ello et l’essayer.

L’interface utilisateur est

minimaliste (mais déroutant pour certaines personnes) et offre des options de base telles que la visualisation

profil, découvrir de nouveaux sujets et publier du contenu. Il prend en charge les images, les vidéos,

texte et liens pour publication.

Avantages:

Une communauté élargie d’artistes et de designers

Design simple et beau

Désavantages:

Le site Web est lent

L’algorithme basé sur intrest est médiocre

Idéal pour:

Créateurs et artistes

Dernières pensées

Ce sont les meilleures alternatives Tumblr à essayer si vous vous ennuyez avec Tumblr ou si vous n’aimez pas la plate-forme elle-même. Chacun a ses propres mérites et démérites mais agit comme un bon remplacement pour Tumblr. Personnellement, je déteste le manque d’options de personnalisation, mais ces sites Web leur fournissent des options complètes à moyennes en fonction du réseau.

Si vous savez quelque chose qui fonctionne comme la meilleure alternative Tumblr à laquelle la liste manque, faites des commentaires et faites-le savoir aux autres.