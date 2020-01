20 $ de rabais sur les iPods; jusqu’à 1 750 $ de réduction sur les MacBook Pros; Vente flash Adobe Photoshop

Aujourd’hui, les revendeurs Apple réduisent les prix sur une variété d’appareils, de l’iPod 2019 économique jusqu’aux MacBook Pros chargés. De plus, économisez 40% sur Adobe Photoshop Elements 2020 aujourd’hui uniquement pendant la zone de transactions flash de B&H.

Vente d’iPod sur Amazon

Coup d’envoi des offres de jeudi, Amazon a frappé 20 $ de rabais Le dernier iPod touch d’Apple de 32 Go. Maintenant 179 $ pour le modèle 2019 dans votre choix de bleu, d’or ou d’argent, l’iPod est un moyen économique de jouer à des jeux, d’écouter de la musique et même de faire face à FaceTime en groupe. Découvrez les performances de l’iPod dans notre examen pratique.

offres iPod

Baisse de prix du MacBook Pro 15 pouces

Le MacBook Pro 15 pouces d’Apple voit de nouvelles baisses de prix pour une durée limitée

Ceux qui sont à la recherche de la meilleure offre MacBook Pro peuvent économiser un ensemble sur les modèles de clôture, avec des économies allant jusqu’à 1750 $ sur les modèles 2018 et 2019. Pour les MacBook Pros CTO premium chez Adorama, ces prix sont disponibles exclusivement pour les lecteurs AI avec code promo APINSIDER en utilisant les liens de prix dans notre Guide des prix du MacBook Pro 15 pouces 2019.

Vous recherchez les prix les plus bas sur le nouveau MacBook Pro 16 pouces d’Apple? Trouvez des économies exclusives sur chaque modèle dans notre Guide des prix du MacBook Pro 16 pouces.

Offres MacBook Pro 15 pouces 2019

MacBook Pro 15 pouces 2019 (2,6 GHz, 16 Go, 256 Go, Radeon Pro 555X) Gris: 1999 $ (400 $ de rabais)

MacBook Pro 15C 2019 de 15 po (2,6 GHz, 16 Go, 512 Go, Radeon Pro 555X) Gris: 2149 $ * (450 $ de rabais)

MacBook Pro 15 pouces 2019 (2,6 GHz, 32 Go, 512 Go, Radeon Pro 555X) Gris: 2499 $ * (500 $ de rabais)

MacBook Pro 15C 2019 de 15 po (2,3 GHz, 16 Go, 512 Go, Radeon Pro 560X) Gris: 2199 $ (600 $ de rabais)

MacBook Pro 15C 2019 de 15 po (2,3 GHz, 32 Go, 512 Go, Radeon Pro 560X) Gris: 2599,99 $ * (600 $ de rabais)

MacBook Pro 15C 2019 de 15 po (2,3 GHz, 32 Go, 1 To, Vega 16) Gris: 2899 $ * (750 $ de rabais)

2019 MacBook Pro 8C 15 pouces (2,4 GHz, 32 Go, 512 Go, Vega 20) Gris: 2899 $ * (850 $ de rabais)

* Prix avec code promo APINSIDER chez Adorama en utilisant les liens spéciaux dans notre Guide des prix du MacBook Pro 15 pouces 2019.

Offres MacBook Pro 15 pouces 2018

MacBook Pro 15 pouces 2018 (2,6 GHz, 32 Go, 1 To, Radeon 560X) Gris: 2299 $ (1300 $ de rabais)

MacBook Pro 15 pouces 2018 (2,9 GHz, 32 Go, 512 Go, Radeon 560X) Gris: 2199 $ (1300 $ de rabais)

MacBook Pro 15 pouces 2018 (2,9 GHz, 32 Go, 2 To, Radeon 560X) Gris: 2749 $ (1750 $ de rabais)

Trouvez encore plus de MacBook Pro 15 pouces 2018 dans notre guide des prix …

Offre Flash Photoshop Elements 2020

Adobe Photoshop Elements 2020 est en vente aujourd’hui seulement

Les offres de logiciels pour améliorer votre Mac sont également disponibles aujourd’hui uniquement pendant la zone de transactions de B&H. Adobe Photoshop Elements 2020 est en vente pour seulement 59,99 $, une remise de 40 $ sur le PDSF. Choisissez entre une version téléchargeable pour Mac ou Windows, ou un DVD compatible avec l’un ou l’autre système d’exploitation.

En termes de téléchargement, l’accord flash de B&H bat le prix d’Amazon de 10 $.

Encore plus d’offres Apple

