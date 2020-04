2020 Mac mini 729 $; Vente Woot Apple à partir de 80 $; 850 $ de rabais sur un MacBook Pro 8 cœurs de 15 pouces

Les meilleures offres d’Apple d’aujourd’hui incluent une baisse de prix à durée limitée sur le nouveau Mac mini 2020. De plus, Woot, propriété d’Amazon, propose une vente flash sur des Mac et iPad à bas prix avec des prix aussi bas que 80 $. Adorama réduit également le prix d’un MacBook Pro 15 pouces 8 cœurs avec graphiques Vega 20 exclusivement pour les lecteurs IA.

AppleInsider propose fièrement aux lecteurs certaines des meilleures offres sur les produits Apple tout au long de l’année auprès des meilleurs détaillants comme Amazon, Adorama,

Photo B&H, Best Buy et autres.

Quiller Media entretient des partenariats d’affiliation avec plusieurs de ces détaillants. Bien que ces partenariats

n’influencent pas notre contenu éditorial, Quiller Media peut percevoir des commissions sur les produits

acheté via des liens d’affiliation.

Mac mini 2020 en vente pour 729 $

Mac mini 2020 (3,6 GHz, 8 Go, 256 Go): 729 $ (70 $ de rabais)

Coup d’envoi des démarques du lundi, B&H Photo réduit le nouveau Mac mini 2020 d’Apple à 729 $, un remise de 70 $ sur le PDSF. La nouveauté pour 2020 est le double de l’espace de stockage (256 Go contre 128 Go) par rapport au modèle standard de 2018 pour le même prix de détail de 799 $. On ne sait pas combien de temps durera l’accord, mais B&H déclare qu’une offre limitée est disponible à prix réduit.

Vente flash d’Apple de Woot

La vente flash d’un jour de Woot offre des prix aussi bas que 80 $ sur les Mac et iPads d’Apple

Woot, propriété d’Amazon, lance également une vente Apple ce lundi avec offres sur Mac et iPad remis à neuf. Les prix commencent à seulement 80 $, parfaits pour acheter un ancien appareil à bas prix pour divertir les enfants pendant que les commandes de séjour à la maison sont en vigueur pour beaucoup.

Découvrez la sélection complète sur la page de vente de Woot, mais veuillez noter que les articles ont déjà commencé à se vendre. La vente se termine ce soir à 22h. Pacifique (13 avril).

850 $ de rabais sur ce MacBook Pro Core i9 Vega 20

Ce MacBook Pro 8 cœurs chargé a également des graphiques AMD Vega 20

MacBook Pro 15 pouces 2019 (2,4 GHz, 32 Go, 512 Go, Vega 20) Gris sidéral: 2899 $ (850 $ de rabais)

Cette semaine, une offre exclusive est également proposée sur Apple. MacBook Pro Core i9 15 pouces. Ce modèle 2,4 GHz chargé en gris sidéral est non seulement un coup de poing avec le processeur 8 cœurs le plus puissant de 15 pouces, mais il dispose également de 32 Go de RAM, d’un SSD de 512 Go et de graphiques Vega 20 haut de gamme. Maintenant 850 $ de rabais avec des économies combinées instantanées et de coupons en utilisant le code promo APINSIDER, ce modèle 2019 sonne à 2899 $ avec des unités expédiées le 17 avril.

Vous voulez protéger votre achat? AppleCare est également en vente pour 349 $, une remise de 30 $ sur le prix de détail normal.

Si vous recherchez les meilleures offres sur le dernier MacBook Pro d’Apple, assurez-vous de consulter notre Guide des prix du MacBook Pro 16 pouces pour des coupons exclusifs sur chaque modèle.

Offres Apple supplémentaires

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel qui offrira non seulement les meilleurs prix Apple sur de nombreux articles, mais également des remises bonus sur AppleCare, Office 365 et plus. Ces offres sont les suivantes:

Intéressé par du matériel Apple supplémentaire? Voyez s’il existe une offre Mac, iPad ou Apple Watch qui vous fera économiser 100 $ en vérifiant prix.appleinsider.com.