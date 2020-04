25% de réduction sur 100 $ en casques, haut-parleurs chez Master & Dynamic, plus 10% de don à City Harvest à New York

Master & Dynamic offre aux acheteurs un bon de réduction de 25% valable sur chaque commande de plus de 100 $ lors de sa vente pour les amis et la famille – et la société verse 10% supplémentaires à City Harvest pour aider à nourrir les résidents de New York dans le besoin.

Coupon Master & Dynamique

Master & Dynamic, basé à New York, offre aux acheteurs un Bon de réduction de 25% valide sur les commandes de plus de 100 $ avec code promo MDFF25. Cette offre, valable sur tout le site sur sa large sélection d’écouteurs, haut-parleurs et accessoires haut de gamme, s’ajoute à une collaboration avec City Harvest pour aider à nourrir les résidents de New York dans le besoin.

Selon Master & Dynamic, les commandes de 100 $ ou plus avec le code vous permettront non seulement de réaliser des économies de 25%, mais la société versera 10% supplémentaires à City Harvest dès maintenant jusqu’au 30 avril.

Avec des écouteurs, des écouteurs supra-auriculaires et des haut-parleurs au choix, c’est un excellent moyen de marquer beaucoup et d’aider ceux qui en ont besoin.

Comme mentionné ci-dessus, le code est valide jusqu’au 30 avril. M&D déclare que chaque contribution caritative de 10 $ à City Harvest peut aider à nourrir 40 personnes pendant une journée.

