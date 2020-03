3 000 $ de réduction sur le MacBook Pro 15 “; 250 $ de réduction sur le dernier MacBook Air; 2 149 $ MacBook Pro 16”

Des offres de mars 2020 sont actuellement en vigueur sur une variété de produits Apple, y compris le prix le plus bas jamais enregistré sur un MacBook Pro 15 pouces chargé avec 32 Go de RAM et 4 To de SSD. De plus, les MacBook Air actuels chutent à seulement 899 $ et les MacBook Pros 16 “sont à 2149 $ avec une offre limitée.

AppleInsider propose fièrement aux lecteurs certaines des meilleures offres sur les produits Apple tout au long de l’année auprès des meilleurs détaillants comme Amazon, Adorama,

Photo B&H, Best Buy et autres.

Quiller Media entretient des partenariats d’affiliation avec plusieurs de ces détaillants. Bien que ces partenariats

n’influencent pas notre contenu éditorial, Quiller Media peut percevoir des commissions sur les produits

acheté via des liens d’affiliation.

Meilleures offres MacBook Air

Amazon ce lundi a a émis une remise plus forte sur le MacBook Air actuel d’Apple avec un écran True Tone. Cette offre, qui coûte 250 $ sur le modèle 256 Go, offre le prix le plus bas du MacBook Air sur la configuration améliorée en argent (modèle MVFL2LL / A).

Au moment de la presse, les unités sont disponibles pour être expédiées dans un à deux jours, ce qui est souvent un indicateur que l’accord est sur le point de se vendre.

Économies sur MacBook Air

Alimentation limitée du MacBook Pro 16 “

Les revendeurs Apple ont réalisé des économies sur les nouveaux MacBook Pros 16 pouces

B&H a également une offre limitée du nouveau MacBook Pro 16 pouces d’Apple pour 2149,99 $. Cette 250 $ de rabais au comptant sur le modèle standard dans votre choix de gris sidéral ou d’argent est en plus de la livraison accélérée gratuite dans les États-Unis contigus pour une livraison rapide à votre porte. Les acheteurs dans les États éligibles peuvent également obtenir un remboursement instantané de la taxe de vente avec la carte Payboo, remettant 170 $ + dans votre portefeuille.

Amazon a également égalé le prix de 2149,99 $ de B&H sur le MacBook Pro 16 pouces jusqu’à épuisement des stocks.

Meilleures offres MacBook Pro 16 “

MacBook Pro 6C 16 pouces (2,6 GHz, 16 Go, 512 Go, Radeon Pro 5300M): 2149,99 $ @ B&H (250 $ de rabais)

MacBook Pro 8C 16 pouces (2,6 GHz, 16 Go, 512 Go, Radeon Pro 5300M): 2149,99 $ @ Amazon (250 $ de rabais)

16 “MacBook Pro 8C (2,3 GHz, 16 Go, 1 To, 5500 M 4 Go) Gris: 2450 $ * @ Adorama (350 $ de rabais) [Activation instructions]

16 “MacBook Pro 8C (2,3 GHz, 16 Go, 1 To, 5500 M 4 Go) Gris: 2499 $ @ B&H (300 $ de rabais)

16 “MacBook Pro 8C (2,4 GHz, 32 Go, 2 To, 5500 M 8 Go) Gris: 3579 $ * @ B&H (320 $ de rabais) [Activation instructions]

* Prix avec code promo APINSIDER. [Need help?]

3 000 $ de réduction sur un MacBook Pro 15 pouces

L’offre reste limitée sur ce MacBook Pro 15 pouces chargé

Le prix le plus bas observé à ce jour est également en cours sur Apple MacBook Pro 15 pouces chargé. Ce modèle particulier est équipé d’un processeur Intel Core i7 à 6 cœurs à 2,6 GHz et de 32 Go de RAM, soit le double de la mémoire du modèle standard. Le stockage arrive à 4 To, offrant aux créateurs de contenu, aux étudiants et aux professionnels une abondance d’espace.

Initialement au détail pour 5 999 $, la configuration haut de gamme en gris sidéral est en rabais à $ 2,999 chez Adorama grâce à des remises instantanées empilées avec du code promo APINSIDER (voir ci-dessous pour les instructions d’activation).

Ceux qui souhaitent ajouter un plan de protection étendue AppleCare au MacBook Pro peuvent également économiser 30 $, ce qui ramène le prix à 349 $. Adorama n’offre également aucun financement d’intérêts lorsqu’elle est payée en totalité dans les 12 mois avec la carte Adorama.

Offre en vedette

Option 2 To

(*) Comment appliquer le code promo Apple chez Adorama

Assurez-vous que vous utilisez un navigateur avec des cookies activés qui n’est pas en mode privé.

Cliquez sur le lien de prix vers la configuration souhaitée de cet article ou sur les liens de prix Adorama dans notre Guides des prix. Vous DEVEZ cliquer sur nos liens dans la même session d’achat que vous utilisez notre coupon. Si vous essayez d’enregistrer un lien trop tard, le coupon NE FONCTIONNERA PAS. Une fois que vous avez cliqué sur un lien de prix, vous verrez un prix supérieur à celui annoncé (nous le corrigerons dans un instant).

Ajoutez quand même le MacBook Pro à votre panier et lorsque vous avez terminé vos achats, commencez le processus de paiement.

Recherchez un lien indiquant “Avez-vous une carte-cadeau ou un code promotionnel?” à côté de l’icône de cadeau. Cliquez dessus pour faire apparaître un champ de code de coupon.

Entrez le code promo APINSIDER dans le champ et cliquez sur Appliquer. La remise doit apparaître sous “Économies promotionnelles” au-dessus du total de la commande.

C’est ça.

Comme toujours, si vous avez des problèmes, vous pouvez nous contacter à [email protected] et nous essaierons d’aider.

Offres Apple supplémentaires

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel Apple qui offrira non seulement les prix les plus bas sur de nombreux articles, mais également des remises bonus sur AppleCare, Office 365 et plus. Ces offres sont les suivantes:

Intéressé par du matériel Apple supplémentaire? Voyez s’il existe une offre Mac, iPad ou Apple Watch qui vous fera économiser 100 $ en vérifiant prix.appleinsider.com.