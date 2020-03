50% de réduction sur les écouteurs sans fil Master & Dynamic MW07

Exclusif

Par Christine McKee

Samedi 14 mars 2020, 16h02 PT (19h02 HE)

Master & Dynamic a établi un partenariat avec AppleInsider cette semaine pour offrir aux lecteurs le prix le plus bas du monde sur ses écouteurs sans fil MW07. Profitez de la moitié des écouteurs premium dans votre choix de couleur avec notre coupon exclusif.

Affaire Master & Dynamic MW07

Écouteurs sans fil Master & Dynamic MW07 True: 99,50 $ (50% de rabais)

* Prix avec code promo APPLEINSIDER50.

Cette offre spéciale, qui est disponible exclusivement pour les lecteurs AppleInsider, frappe à moitié prix les écouteurs sans fil MW07 True avec code promo APPLEINSIDER50 lorsque commandé directement auprès de M&D.

Maintenant 99,50 $ dans votre choix de sept couleurs, les écouteurs MW07 sont faits d’acétate artisanal pour un look luxueux, avec un son riche grâce à des haut-parleurs Beryllium 10 mm haute performance personnalisés. Dans notre examen pratique, nous avons constaté que les écouteurs Master & Dynamic MW07 offrent un son supérieur par rapport aux AirPod de première génération d’Apple.

Les écouteurs MW07 offrent également un ajustement personnalisable avec deux parties différentes – la pointe en silicone et une “aile ajustée” – qui peuvent être ajustées indépendamment, vous gardant à l’aise et les écouteurs MW07 sécurisés.

La réduction de 50% offre le prix le plus bas disponible, avec des détaillants comme Amazon et B&H vendant les mêmes écouteurs pour jusqu’à 70 $ de plus. Master & Dynamic comprend également la livraison gratuite et les commandes passées du lundi au vendredi à 13 h. Les produits de l’Est sont généralement expédiés le même jour.

