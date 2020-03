6 meilleurs robots Discord Music pour pimenter votre serveur

Discord est si populaire parmi les joueurs car il offre tellement de fonctionnalités que d’autres messagers ou applications n’ont pas pu offrir en termes de jeux. Même si discord fournit de nombreuses options et fonctionnalités, il permet également aux utilisateurs d’ajouter des robots à leur serveur.

Les bots permettent à l’utilisateur de personnaliser

leur serveur avec leurs propres goûts. Mais choisir le bon bot pour convenir à votre

besoins est une tâche délicate à accomplir car il y a beaucoup de catégories

de bots à intégrer au serveur.

Au fil du temps, jouer de la musique sur Discord devient populaire parmi les joueurs. Même la discorde elle-même permet à l’utilisateur de se connecter à Spotify et de lire la musique directement depuis celui-ci. En plus, il y a beaucoup de bots pour jouer de la musique, mais seuls certains font le travail parfaitement.

Voici les meilleurs robots de musique pour que Discord joue de la musique sur le serveur. Mais avant cela, apprenez à ajouter des bots à votre serveur. Si vous êtes familier avec l’ajout de robots, vous pouvez ignorer cette section.

Comment ajouter des bots au serveur Discord

Pour ajouter un bot, vous devez créer

un serveur. La création d’un serveur est assez simple, facile à faire et prend moins

d’une minute.

1. Ouvrez l’application ou le site Web Discord et cliquez sur Ajouter un serveur icône (+) dans la barre d’outils de gauche.

2. Puis clique Créer un serveur

3. Donnez à votre serveur un nom et une image

(prend en charge jusqu’à 128 × 128) et cliquez sur Créer.

4. Dans la fenêtre suivante, vous

sera invité à inviter vos amis à rejoindre votre serveur. Ferme la boite de dialogue

si tu ne veux pas.

5. Votre serveur est maintenant créé et devrait apparaître dans la barre d’outils de gauche. Allez maintenant sur la page du bot souhaitée et cliquez sur Ajouter à la discorde ou Inviter (Chaque bot devrait avoir une page dédiée et offrir une option pour l’ajouter à Discord)

6. Ensuite, la discorde vous montrera les informations auxquelles le bot peut accéder. En dessous de Ajouter Bot à , sélectionnez le serveur que vous avez créé et cliquez sur Continuer et cliquez Autoriser sur la page suivante (Remplissez le captcha si demandé)

Si vous ne vous êtes pas connecté à Discord sur le navigateur, il sera redirigé vers la page de connexion. Entrez vos informations d’identification et votre bon pour aller.

Meilleurs bots de musique pour Discord

1. Groove

Groove fournit un service musical de haute qualité qui diffuse directement depuis Spotify, Apple Music, Sound Cloud, YouTube, etc. Même sur les grands serveurs avec beaucoup d’utilisateurs en ligne, la qualité est stable et élevée. Les commandes et la convivialité sont également très simples et faciles à utiliser.

Bien que Groove offre de nombreuses fonctionnalités utiles, la plupart d’entre elles sont payantes. Certaines options importantes telles que le contrôle du volume sont à la traîne de la version premium.

2. ErisBot

Erisbot est un bot facile à utiliser mais doté de fonctions configurables avancées

les options. Alors que la discorde offre des options pour personnaliser le serveur, Erisbot

va plus loin et permet à l’utilisateur de modifier les commandes pour mieux convenir

ils sont faciles à utiliser.

L’ajout du propre préfixe personnalisé aux commandes est la fonctionnalité que la plupart des autres robots musicaux ne proposent pas.

3. Rythme

Le rythme est un autre grand bot de musique qui joue de la musique de haute qualité et offre un tableau de bord permettant aux administrateurs de contrôler facilement la musique jouée. Contrairement à d’autres, Rhythm vous aide à trouver les paroles de la musique qui vous sont utiles si vous aimez chanter.

4. FredBoat

FredBoat est le bot de musique le plus célèbre et entièrement gratuit pour la discorde. Comme d’autres, il offre une lecture de musique de haute qualité qui peut être extraite de Sound Cloud, YouTube, Spotify, etc. Vous pouvez utiliser ces services ou utiliser la fonction de recherche intégrée de FredBoat pour trouver la musique que vous voulez.

5. Vexera

Vexera est un autre bot de musique de discorde éminent qui comprend la lecture à partir de services de streaming de musique populaires tels que YouTube, Spotify, Sound Cloud, etc. Comme Rhythm, ce bot peut également trouver les paroles de la musique en cours de lecture.

Quelque chose que Vexera offre alors que d’autres échouent est la possibilité d’interdire, de couper ou de botter des membres sur le serveur. Une autre caractéristique qui mérite d’être mentionnée est que le bot prend également en charge 15 langues différentes.

6. BMO

BMO est le bot discord tout en un qui prend en charge les jeux, les utilitaires, la manipulation d’images, la musique et bien plus encore. Comparé à d’autres, BMO est compliqué à apprendre car il contient plus de 300 commandes et chacune d’entre elles est également difficile à mémoriser. En ce qui concerne la musique, cela fonctionne assez bien pour les rechercher, les lire et les ajouter à la file d’attente.

Dans l’ensemble, si vous recherchez plus de fonctionnalités et d’options sur un seul bot, alors BMO est celui-là.

Conclusion

Utilisez ces robots pour pimenter votre serveur avec de la musique. Le choix du bon bot inclut non seulement sa convivialité mais également les commandes les plus faciles à mémoriser.