6 raisons pour lesquelles vous n’avez pas besoin d’un chargeur dans la coque iPhone

Les dernières rumeurs sur l’iPhone 12 parlent d’un terminal qui viendrait « nu », et qui passerait des EarPods et de l’adaptateur secteur et ne comprendrait qu’un câble de chargement USB. Cela a déclenché toutes les alarmes, et les futurs utilisateurs ont rapidement donné leur point de vue sur la question sur le réseau, affirmant qu’un terminal comme l’iPhone ne pouvait pas se passer de ces «bases».

Pour notre part, et comme nous ne sommes pas au courant de l’adhésion d’Apple à l’application de cette nouvelle politique, nous avons jugé utile de coller un examen des raisons pour lesquelles vous n’avez pas besoin de l’iPhone pour inclure ces accessoires, compte tenu des avantages qu’il présente, à commencer par un moindre coût de l’appareil.

1- Impact environnemental

Avec les millions d’iPhones vendus chaque année, un emballage plus petit qui n’a pas besoin de recevoir un casque ou un adaptateur secteur serait considérablement plus petit. Cela suppose moins de ressources pour sa fabrication, et surtout un plus petit espace pour son transport. Il convient de souligner, et c’est que là où 2 iPhone ont changé auparavant, maintenant 3 peuvent s’adapter, cela signifie une réduction de 33% des coûts de transport, une réduction des émissions produites et des coûts de distribution des produits.

En revanche, compte tenu du poids des accessoires fournis (12gr pour les AirPods et environ 23gr pour l’adaptateur secteur), bien qu’individuellement cela puisse sembler peu, si on le multiplie par plus de 100 millions d’iPhone qui sont vendus à l’unité génération dans laquelle nous sommes plus de 3500 tonnes de matières économisées par an.

Tout cela se traduit par une réduction de la production de l’appareil, qui se reflétera évidemment dans le produit final.

2- Réduction des déchets électroniques

En Europe notamment, l’Union européenne a travaillé dur ces dernières années pour réduire les déchets électroniques produits par les appareils grand public, par exemple en pilotant la mise en place d’un seul chargeur.

Apple irait plus loin en n’en incluant pas, forçant les utilisateurs à réutiliser certains déjà disponibles dans la plupart des cas, favorisant la réduction d’un accessoire fourni avec chacun des smartphones vendus sur la planète, et que nous avons tous chez nous.

3- Économies de coûts

De toute évidence, cela n’allait pas être un problème environnemental, et c’est que il est clair qu’Apple cherche également à réduire au maximum les coûts de production. Comme nous l’avons dit, ce n’est pas seulement une question d’emballage, car cela affecte directement la chaîne de distribution. La boîte, le transport et le stockage seront réduits Grâce à cette mesure, qui représente des économies importantes pour l’entreprise.

4- Redondance

À chaque nouvelle génération, Apple inclut dans sa boîte des produits qui deviennent redondants pour différentes raisons:

une- Très peu d’utilisateurs d’iPhone en achètent un pour la première fois, ils ont donc déjà tout ce que Apple distribue avec son terminal. Même s’ils viennent d’une autre marque, ils auront un adaptateur secteur et des écouteurs dans pratiquement tous les cas. Envisageant de revendre le terminal, Apple dans son programme d’échange ne demande que l’appareil, permettant aux utilisateurs de conserver leur adaptateur, leur câble et leurs écouteurs.

deux- Les adaptateurs d’alimentation sont largement disponibles dans chaque maison, il est donc rare qu’un utilisateur n’en ait pas un disponible.

3- Non seulement un iPhone peut être chargé via un adaptateur secteur. Tout appareil avec entrée USB comme un ordinateur nous permet de recharger l’iPhone sans problème.

4- La recharge sans fil devient très populaire, il est donc possible que vous ne puissiez pas utiliser de chargeur mural.

5- À l’exception des modèles Pro de l’iPhone 11, le reste des terminaux Apple comprend un chargeur lent de 5 W que de nombreux utilisateurs décident de remplacer par un chargeur plus rapide, plus maintenant que depuis l’iPhone 8, tous les terminaux mettent en œuvre une charge rapide.

6- De nombreux utilisateurs n’utilisent pas les écouteurs fournis avec l’iPhone, car l’utilisation principale qu’ils donnent au téléphone n’en a pas besoin.

7- Les utilisateurs qui utilisent des écouteurs sur leur iPhone, généralement ils finissent par mettre à jour leurs écouteurs avec des écouteurs supérieurs à ceux qui viennent avec le terminal.

5- Préparer l’avenir

Depuis quelque temps, la rumeur court que Apple prévoit un appareil sans ports dans un avenir pas trop lointain. Ce serait une première étape pour réduire la dépendance des utilisateurs à ces accessoires., et d’éduquer le public sur le chargeur sans fil en tant que moyen plus répandu, ainsi que sur les écouteurs sans fil, qui sont de plus en plus disponibles à des prix plus abordables sur le marché.

6- Promouvoir la vente d’AirPods

Compte tenu du prix, même du modèle AirPod le moins cher, nous pouvons garantir qu’il s’agit d’un facteur secondaire pour Apple, bien qu’il soit présent. Sûrement Pour les acheteurs potentiels d’AirPods, le manque d’écouteurs avec leur nouveau terminal les encouragera à en obtenir, même avec quelques Beats.

Bien que l’utilisateur décide finalement des écouteurs d’une autre marque, Apple continue de bénéficier d’économies et d’impact environnemental.