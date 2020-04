8 meilleures applications de prise de notes pour iPad (2020)

L’iPad est l’un des meilleurs produits fabriqués par Apple et c’est facilement la meilleure tablette du marché. Apple se concentre davantage sur l’iPad pour combler l’écart entre une tablette et un ordinateur portable. Avec son écran massif, l’iPad est le mieux adapté pour prendre des notes en déplacement. Bien que l’application des notes officielles d’Apple offre une poignée de fonctionnalités utiles, il existe d’autres alternatives qui ont tendance à mieux fonctionner.

1. Evernote

Evernote est sur le terrain depuis plusieurs années et chaque mise à jour améliore l’application dans tous ses aspects. Il est disponible sur les principales plates-formes telles que iOS, Android, Windows et macOS. L’utilisateur peut prendre des notes, les modifier comme il le souhaite, joindre des documents, des fichiers et des PDF.

Toutes ces fonctionnalités sont incluses dans la version gratuite et si vous recherchez des fonctionnalités plus avancées telles que la collaboration en équipe, le téléchargement des documents vers le stockage cloud, la connexion avec les fournisseurs de messagerie et bien plus encore, vous devez opter pour la plan payé. Cependant, si vous voulez simplement que la meilleure application simple prenne des notes sur l’iPad, la version gratuite d’Evernote est plus que suffisante.

En bref:

Prend en charge Apple Watch, iMessage et rappels Prend en charge le chiffrement des notes avec mot de passe Disponible sur iOS, iPad OS, Mac OS, Android et Windows

Téléchargez ici (achat gratuit dans l’application)

2. GoodNotes

GoodNotes, une application avancée et la meilleure prise de notes pour iPad conçue pour prendre des notes à l’aide du crayon Apple. Tout comme les autres, les bonnes notes permettent aux utilisateurs d’écrire, de griffonner et de dessiner, mais avec une expérience plus fluide et naturelle. Good Notes a développé un moteur appelé moteur à encre vectorielle pionnier (c’est ainsi qu’ils l’appellent) pour rendre l’écriture aussi naturelle que possible.

D’autres fonctionnalités importantes méritent d’être mentionnées: une variété de modèles, la possibilité de convertir les mots manuscrits en texte, la synchronisation avec les services cloud, l’importation de PDF, de mots, de photos et d’autres formats. En plus de cela, l’application offre une tonne de fonctionnalités utiles.

En bref:

Écriture fluide et naturelle avec le crayon pomme

Téléchargez ici (7,99 $)

3. Bloc-notes + Pro

Notepad + Pro est la meilleure application de prise de notes pour l’iPad pour avoir l’impression que vous écrivez réellement avec un crayon sur du papier. L’application fonctionne davantage avec le crayon Apple, comme dessiner, dessiner et écrire avec le crayon.

L’application est livrée avec 8 modèles prédéfinis et propose également une poignée d’outils d’édition tels que le flou du contenu sensible qui est pratique dans la plupart des situations. Il permet de modifier des fichiers dans d’autres formats tels que PDF, Numbers, Excel, Keynote et bien plus encore.

Source d’image: Bloc-notes + Pro

En bref:

8 modèles au choixOutil Flou pour masquer les informations sensibles

Téléchargez ici (19,99 $)

4. Notabilité

Notability est une autre excellente application de prise de notes pour iPad qui fonctionne mieux avec le crayon Apple. Tout comme d’autres applications, Notability permet aux utilisateurs d’écrire, de taper, de dessiner et fournit des outils d’écriture et d’édition essentiels. Il prend également en charge l’intégration de fichiers audio aux notes afin que vous puissiez ajouter un fichier audio enregistré à votre note. Les notes ajoutées peuvent être sécurisées par Touch ID ou Face ID et prennent en charge la synchronisation via iCloud pour sauvegarder ou accéder aux notes n’importe où.

En bref:

crypter les notes avec Face ID ou Touch ID

Téléchargez ici (8,99 $)

5. Ours

Bear a un beau design et une interface utilisateur avec une variété de thèmes disponibles au choix, y compris le mode sombre. Il tire parti de l’iPad OS et utilise l’écran partagé pour utiliser deux notes côte à côte. Prend en charge le crayon Apple pour prendre des notes à l’aide du stylet et offre certaines fonctionnalités courantes telles que l’écriture, l’esquisse, etc. Beer prend également en charge les hashtags qui sont utiles pour trouver le contenu requis, le support Siri pour prendre des notes en utilisant votre voix, le support Apple Watch pour prendre des notes audio.

Vous pouvez exporter vos notes dans une variété de formats tels que HTML, PDF, JPG et plus encore. L’application est gratuite à télécharger, mais certaines fonctionnalités telles que le verrouillage des notes avec Face ID ou Touch ID, des thèmes supplémentaires, la synchronisation des notes et bien plus relèvent de la version payante.

D’un coup d’œil:

Prise en charge d’Apple Watch et du mode sombre Notes de verrouillage avec Face ID ou Touch ID

Téléchargez ici (achats gratuits et intégrés)

7. Nebo

MyScript Nebo est le plus proche qui peut reconnaître l’écriture manuscrite des mots, des mathématiques et des formes correctement écrits avec l’Apple Pencil. Toujours pas parfait mais meilleur que toutes les autres applications de prise de notes en termes de reconnaissance de l’écriture manuscrite.

Il peut reconnaître du texte écrit dans 70 langues différentes. Vous pouvez facilement basculer entre les méthodes de saisie telles que le crayon, le clavier et la voix. L’application est téléchargeable gratuitement, cependant, certaines fonctionnalités telles que la synchronisation dans le cloud, l’exportation de fichiers dans différents formats, nécessitent un abonnement payant pour être utilisées.

En bref:

Reconnaissance précise de l’écriture manuscrite dans 70 langues différentes

Téléchargez ici (achats gratuits et intégrés)

8. Tablette

Une autre excellente application de prise de notes pour iPad avec une interface utilisateur simple et facile. Noteshelf prend en charge Apple Watch qui permet de prendre des notes avec votre voix en déplacement. Si vous préférez des langues autres que l’anglais, cette application est une option incontournable pour vous car le Noteshelf peut reconnaître l’écriture manuscrite écrite en 65 langues.

D’autres fonctionnalités notables sont la sauvegarde automatique sur divers services cloud, les notes de verrouillage à l’aide de Touch ID ou FaceID, la distinction entre les notes personnelles et professionnelles, le mode sombre et plus encore. Étonnamment, le Noteshelf prend en charge l’exportation automatique du fichier vers l’EverNote.

En bref:

Prise en charge d’Apple Watch et de Siri Reconnaissance de l’écriture manuscrite dans 65 langues différentes Sauvegarde automatique et synchronisation dans le cloud Notes de verrouillage avec Face ID et Touch ID

Téléchargez ici (achats gratuits et intégrés)

8. Microsoft OneNote

Si vous êtes dans l’écosystème Microsoft avec un abonnement à Office 360, vous devez absolument essayer Onenote. Comme nous le savons tous, Microsoft est bien connu pour ses applications en termes d’éducation ou d’entreprise et OneNote ne fait pas exception.

Il offre des fonctionnalités de base à intermédiaires telles que créer, capturer, éditer, synchroniser, partager et prendre en charge Apple Pencil. Outre ces outils de base, OneNote propose une tonne d’outils avancés pour créer une note et des outils dédiés pour Apple Pencil.

En bref:

Disponible sur iOS, iPad OS, Mac OS, Android et WindowsSupport Touch ID and Passcode

Téléchargez ici (achats gratuits et intégrés)

Verdict final:

Voilà, ce sont les meilleures applications de prise de notes pour iPad. L’application de notes par défaut d’Apple elle-même est la meilleure si vous préférez une application simple et qui relève de l’écosystème Apple. N’oubliez pas que toute nouvelle fonctionnalité fournie avec l’iPad OS sera d’abord utilisée par les applications Apple. Si vous trouvez une autre application dont la liste est manquante, assurez-vous de la commenter ci-dessous et j’essaierai d’ajouter l’application.