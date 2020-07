80 millions de processeurs A14 prêts pour les débuts de l’iPhone 12

Le fabricant de puces pour Apple TSMC possède déjà 80 millions de processeurs A14 pour la prochaine génération d’iPhone. Cela a été confirmé par le célèbre filtre de nouvelles @ L0vetodream sur Twitter lors d’une publication le week-end dernier.

TSMC préparera 80 millions de puces A14 pour Apple cette année. – 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 3 juillet 2020

Comme on le sait jusqu’à présent, TSMC a été en charge de la production de la première puce pour l’iPhone avec un processus de 5 nm, permettant d’implémenter plus de transistors dans le processeur en réduisant l’espace entre eux. Ce changement serait aussi important que celui de la puce A12 Bionic, qui libérait à l’époque une architecture de 7 nm, et offrira un bond en puissance par rapport aux normes actuelles.

Un chiffre comme les 80 millions de processeurs préparés indiqué par @ L0vetodream montrerait que les craintes d’un manque de demande initiale pour un appareil iPhone 5G seraient totalement infondées, et qu’Apple veut appuyer sur l’accélérateur dans un marché dans lequel il n’est pas le premier à rejoindre, mais dans lequel il voudra prendre les devants.

Cette quantité élevée de puces est peut-être également une conséquence de la présentation d’une gamme plus étendue que ce que nous avons vu les années précédentes, dans lesquelles celles de Cupertino ont présenté au plus 3 modèles en même temps. 2020 semble être l’année de l’iPhone 4, avec deux tailles pour iPhone 12 (5,4 et 6,1 pouces) et deux tailles pour iPhone 12 Pro (6,1 et 6,7 pouces).

4 modèles, nous espérons que finalement tous avec 5G, bien qu’avec des technologies différentes. Quelque chose si nous pouvons parier, c’est que le 4 nouvel iPhone comprendra Le nouveau processeur A14 d’Apple, qui établit certainement une nouvelle norme pour cette prochaine génération.