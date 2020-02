802.11ay Wi-Fi rumeur pour «iPhone 12», recharge sans fil pour «AirTag»

«L’iPhone 12» pourrait avoir une mise en réseau sans fil extrêmement rapide avec la prise en charge de la mise en réseau 802.11ay, ce qui pourrait lui permettre de se connecter à des vitesses gigabits avec des appareils électroménagers et d’autres matériels, et le dispositif de suivi «AirTag», dont la rumeur est longue, peut utiliser la charge sans fil.

Dans le cadre des améliorations potentielles de l’actualisation de l’iPhone 12 de cette année, Apple pourrait tirer parti d’une norme Wi-Fi de communication en champ proche appelée IEEE 802.11ay. Toujours dans sa cinquième version provisoire, le 802.11ay est sur le point de se terminer et pourrait avoir une spécification finale publiée d’ici la fin de 2020.

L’utilisation de la technologie, revendiquée par des sources de Macotakara, se concentrerait sur l’iPhone capable de se connecter directement avec d’autres éléments compatibles réseau dans un réseau ad hoc, plutôt que d’utiliser un réseau Wi-Fi plus standard et structuré. En se connectant à des vitesses Gigabit WI-Fi, la connexion directe aux appareils à proximité permettrait à la fois des vitesses de transfert élevées et une grande fiabilité, car elle ne nécessite pas de matériel réseau intermédiaire.

Mis à part la mise en réseau, l’iPhone 12 est censé inclure des écrans OLED, avec la possibilité d’un modèle d’affichage LCD. Cela pourrait signifier qu’Apple pourrait emprunter une voie similaire à la génération actuelle d’iPhone 11 et aux modèles antérieurs, où une variante avait un écran LCD aux côtés d’alternatives premium équipées d’OLED.

L’iPhone 12 devrait être proposé dans au moins quatre modèles discrets, y compris un modèle de 5,4 pouces avec une double caméra arrière, un OLED de 6,1 pouces avec deux caméras, un OLED de 6,1 pouces avec une configuration de triple caméra arrière et une durée capteurs de vol et un OLED de 6,7 pouces avec trois caméras et des capteurs ToF, qui sont utilisés pour la détection de profondeur 3D. Il a également été suggéré une résurgence de Touch ID en utilisant la lecture d’empreintes digitales acoustiques sur l’ensemble de l’écran et l’inclusion de la connectivité 5G.

Macotakara aborde également les rumeurs “AirTag”, pour un accessoire qui permettrait au service Find My de trouver d’autres articles, tels que des trousseaux de clés. Les petits appareils ultra-large bande, qui devraient être mis en vente à l’automne, devraient intégrer des capacités de charge sans fil.