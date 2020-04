9 meilleurs outils et services gratuits de recherche inversée de téléphone

Les appels anonymes continuent de faire l’objet d’une randonnée de jour en jour dans la plupart des scénarios. Ce sera assez ennuyeux s’ils sonnent continuellement sur votre mobile. Vous voudrez peut-être alors connaître la personne qui est derrière l’appel. La plupart des appelants inconnus sont des spams d’entreprises qui vous forcent à vous inscrire pour un prêt ou une carte de crédit.

La recherche de téléphone inversée gratuite peut vous aider à trouver la personne ou l’entreprise (et son emplacement) qui essaie de vous appeler. Dans la plupart des cas, cela fonctionne simplement en ajoutant le numéro de téléphone et le résultat comprendra le nom et l’emplacement de la personne. Il existe de nombreux sites Web et applications qui prétendent être la meilleure recherche de téléphone inversée gratuite, mais seuls quelques-uns fonctionnent réellement. Même si cela fonctionne, le résultat n’est peut-être pas aussi précis mais presque fiable.

La meilleure recherche de téléphone inversée qui fonctionne réellement

Voici les meilleurs sites Web ou applications de recherche de téléphone inversée qui vous aident à trouver les appels inconnus ou indésirables.

1. WhitePages

WhitePages est l’un des meilleurs outils gratuits de recherche inversée de téléphone qui trouvent les informations de l’appelant, y compris l’adresse et même la date de naissance dans certains cas. Une fois l’application installée sur un smartphone, elle s’exécute en arrière-plan pour rechercher les appels inconnus. Dès que l’appel est reçu, il vérifie rapidement sa base de données et vous fournit les informations de l’appelant avant même de prendre l’appel. Alternativement, vous pouvez trouver les personnes en recherchant le nom, l’adresse ou le numéro de téléphone dans le champ de recherche dédié. Cependant, la version gratuite ne comprend que des résultats limités.

AvantagesLes résultats gratuits incluent une variété de données confidentielles Recherche par nom, e-mail et numéroLes inconvénientsLes données ne sont pas si précises

Disponible pour le Web et iOS

2. Pipl.com

Pipl utilise des moteurs de recherche pour trouver les détails d’une personne recherchée et le service lui-même a plus de 3 millions de profils enregistrés dans leur base de données. Vous pouvez entrer le téléphone dans le champ de recherche et le site Web essaiera de trouver le numéro dans sa base de données ou son moteur de recherche et tirera les données les plus précises possibles.

De plus, vous pouvez utiliser le nom ou l’identifiant e-mail d’une personne pour lancer la recherche. Cela aide à identifier les appels frauduleux et spam et à les garder à distance. Pipl vous permet également de télécharger un tas de données, y compris les numéros de téléphone, les adresses e-mail et les noms pour trouver les détails. Ceux-ci font du pipl l’une des meilleures recherches de téléphone inversées.

AvantagesRésultat fiable Rapport détaillé incluant l’âge et le sexe Recherche de masse en téléchargeant un tas de données Recherche par nom, e-mail et numéroLes inconvénientsPas d’essai gratuit, cependant, le prix est élevé

Disponible pour le Web

3. TrueCaller

TrueCaller est l’ID d’appelant le plus populaire et l’application de recherche de téléphone inversée gratuite pour Android et iPhone qui compte plus de 12 millions d’installations dans le monde. Tout comme WhitePages, TrueCaller s’exécute en arrière-plan pour vérifier les appels et les SMS et vous fournit les informations de l’appelant pendant que le téléphone sonne. Malgré l’identification de l’appelant, l’application peut également bloquer les appels et les SMS. Lorsque l’appelant bloqué vous appelle, vous n’entendez rien et à l’autre bout, l’appelant entend une tonalité d’occupation.

La version Web comprend un champ de recherche pour rechercher l’appelant à l’aide du numéro de téléphone. Le plus gros inconvénient de TrueCaller est la confidentialité. Si vous ne vous souciez pas de la confidentialité, cette application est la meilleure que vous puissiez obtenir gratuitement. De plus, certains pays (comme l’Inde) ont dit un jour à l’utilisateur de ne pas utiliser TrueCaller en raison du manque de confidentialité que l’application offre.

AvantagesDétecte automatiquement les appels indésirables, bloque les appels ainsi que les SMSLes inconvénientsManque de confidentialitéBeaucoup d’annonces dans la version gratuite

Disponible pour le Web, Android et iOS

4. Recherche inversée de téléphone

La recherche inversée de téléphone est un autre excellent outil pour savoir qui appelle. Entrez le numéro dans le champ de recherche et l’outil affichera les informations de l’appelant telles que le lieu d’enregistrement du numéro, l’emplacement sur la carte et l’adresse de l’appelant. Cependant, l’application n’est pas aussi précise dans la plupart du temps, mais obtient le travail en fournissant de loin le résultat le plus proche possible.

AvantagesFreeResult comprend plus d’informations telles que l’emplacement et l’adresse de l’appelant

Disponible pour le Web

5. SpyDialer

Spy Dialer est plus avancé que tout autre service de recherche inversée de téléphone. En utilisant le service, un utilisateur peut trouver les informations sensibles de l’appelant sur le Web. Spy Dialer effectue des recherches sur le Web et trouve les informations accessibles au public telles que les médias sociaux et plus encore. Cela aide le service à extraire plus d’informations sur l’appelant, même l’image. Les utilisateurs peuvent lancer la recherche en entrant soit le numéro de téléphone, le nom, l’adresse ou l’e-mail. De plus, le service prétend qu’il fournit plus d’informations que tout autre service pourrait offrir.

AvantagesFournit plus d’informationsLes inconvénientsImpossible de trouver la plupart des chiffres

Disponible pour le Web

6. Annuaire téléphonique américain

US PhoneBook, comme son nom l’indique, le service ne fonctionne qu’aux États-Unis. Cependant, la restriction peut être levée en utilisant un VPN. C’est l’un des meilleurs et des meilleurs outils gratuits de recherche de téléphone inversé qui sont entièrement gratuits. L’outil est facile et simple, entrez simplement le numéro que vous souhaitez rechercher et l’outil vous montrera les informations de l’appelant.

Il extrait les détails de la variété des documents publics et affiche les informations telles que le nom et l’adresse. Si vous vous inquiétez de la confidentialité, l’US PhonBook est l’un des meilleurs et gratuits que vous pouvez utiliser, car l’outil est complètement anonyme.

Les inconvénientsFonctionne uniquement aux États-Unis

Disponible pour le Web

7. Vérifié

Been Verified est généralement une société de vérification des antécédents, mais offre une option pour effectuer une recherche de téléphone inversée gratuite. Le service effectue des vérifications avancées et fournit des résultats avec les casiers judiciaires et d’arrestations, les photos, les antécédents scolaires, les réseaux sociaux, les dossiers de mariage et de divorce et plus encore. Les utilisateurs peuvent soit lancer la recherche en saisissant le numéro, l’adresse, le nom ou l’e-mail. Certains détails de base sont disponibles dans les versions gratuites tandis que la version premium comprend des informations avancées telles que les casiers judiciaires.

AvantagesFreeSearch par nom, e-mail et numéroLes inconvénientsLes données sensibles relèvent de la version payante

Disponible pour le Web et Android

8. AnyWho

AnyWho est un autre meilleur outil de recherche inversée de téléphone qui aide à révéler la personne derrière l’appel. Ce service obtient les informations des pages jaunes, l’annuaire téléphonique des entreprises. AnyWho prend en charge le numéro de téléphone ou le nom de la personne comme format d’entrée et le service vérifiera les enregistrements sur les pages jaunes et affichera les informations. De plus, la base de données est mise à jour chaque semaine pour nourrir l’utilisateur avec les nouvelles données.

AvantagesFreeSearch par nom et numéroLes inconvénientsFournit uniquement des informations de base

Disponible pour le Web

9. Zlookup

Zlookup est l’une des meilleures recherches de téléphone inversées avec une interface simple. Il prétend qu’il est gratuit, mais ce n’est pas le cas. il nécessite un montant décent de crédit pour afficher des informations telles que le nom et l’adresse e-mail. De plus, le service est rempli d’annonces un peu ennuyeuses. Zlookup ne prend en charge que la recherche avec le numéro de téléphone et, cependant, ses concurrents permettent de démarrer la recherche avec le nom, l’adresse e-mail et même l’adresse.

AvantagesPrise en charge des appelsLes inconvénientsRempli de publicités Le service n’est pas gratuit. Cependant, il prétend être gratuit.

Disponible pour le Web et Android

Verdict final

En utilisant ces services et outils gratuits de recherche inversée de téléphone, vous pouvez trouver la vraie personne derrière les appels ennuyeux ou inconnus. Tous les outils sont gratuits sauf un, mais il prétend être gratuit, mais ce n’est pas le cas. Si vous connaissez un autre outil dont la liste est manquante, laissez un commentaire ci-dessous. Je vais essayer de l’ajouter.