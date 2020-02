91,8 milliards de dollars, récompenses Mac Pro, Coronavirus et Apple TV +

Quelle différence une année fait. Apple a commencé 2019 en tant que société technologique, mais elle a commencé en janvier 2020 en tant que société de télévision, d’actualités, de jeux et financière.

Janvier 2020 pour Apple. L-R: Mac Pro monté en rack, Jennifer Aniston dans “The Morning Show” et le Coronavirus

En un clin d’œil, Apple faisait face aux mêmes problèmes en janvier 2020 qu’il y a un an. Il y a des problèmes pour l’entreprise avec la Chine, elle a été au centre de multiples controverses, et elle n’a pas été exposée au Consumer Electronics Show. Pourtant, s’il y avait des problèmes familiers, la pomme de janvier 2020 n’est toujours pas la même entreprise qu’elle l’était en janvier 2019.

D’une part, au moins une icône Apple a fait une apparition au CES. Samsung a fièrement présenté sa nouvelle fonctionnalité de sécurité Samsung Pass sur scène. Nous avons peut-être manqué exactement à quoi il sert, car tout le monde peut parler de la façon dont il comprend une icône que nous voyons à chaque fois que nous prenons nos iPhones.

Si vous pariez que Samsung changerait cela après avoir été rattrapé, vous aviez raison. Les documents de presse ultérieurs et les versions du logiciel ont une nouvelle icône Iris à la place.

Personne ne remarquera jamais la deuxième icône à gauche, ça va. (Source: iMore)

En parlant de versions, cependant, AppleInsider a saisi cette opportunité pour examiner l’ignorance complète d’Apple de CES pendant 15 ans – et comment au lieu d’annoncer des produits au salon, il les a réellement fabriqués et publiés. Pour le CES 2020, la société n’a à nouveau ni besoin ni envie de monter un stand, mais elle a contribué à une discussion sur la sécurité.

Jane Horvath, directrice principale d’Apple en charge de la protection de la vie privée dans le monde, s’est exprimée sur un panel spécialement pour défendre la position de l’entreprise sur le chiffrement matériel.

Elle a spécifiquement souligné sa position clé selon laquelle Apple aidera les forces de l’ordre autant que possible, mais ne créera pas de porte dérobée. Apple reconnaît les problèmes auxquels sont confrontées des agences comme le FBI, mais comme il l’avait dit dans l’affaire San Bernardino, la violation de la vie privée des utilisateurs n’est pas la solution.

“Construire des portes dérobées dans le cryptage n’est pas la façon dont nous allons résoudre ces problèmes”, a-t-elle déclaré.

Jane Horvath participe à une table ronde sur la confidentialité au CES 2020. | Source: Parker Ortolani via Twitter

Le FBI n’a pas dit exactement “défi accepté”, mais le même jour que Horvath a dit cela, l’agence a remis Apple sous exactement la même pression qu’auparavant. Cette fois, c’était en réponse aux tirs de décembre 2019 à Pensacola, en Floride, et le FBI a écrit à Apple pour lui demander de déverrouiller les deux iPhones d’un tireur.

Apple a déclaré qu’il avait donné toute l’aide possible, mais cette fois, le procureur général américain William Barr a ajouté à la chaleur, tout comme le président Trump.

On s’attendait à ce que celui-ci n’ait pas été réglé à la fin du mois. Ce ne sera probablement pas une histoire entièrement racontée en 2020.

Problèmes temporaires

Alors que la découverte qu’Apple utilisait vos données de localisation même après que vous ayez dit non, cela a été corrigé rapidement. Il a été constaté que la puce ultra-large bande vérifiait périodiquement les données de localisation et Apple a ajouté un interrupteur d’arrêt dans la prochaine mise à jour iOS.

De même, nous aurions peut-être été un peu trop enthousiastes à propos d’Apple Pay Express Transit, car il nous a précipités à travers Londres. Pour les New-Yorkais, ils ont découvert qu’en raison d’un bug vraisemblablement corrigé, ils étaient facturés deux fois aux tourniquets du métro.

Apple Pay Express Transit est formidable. Sauf quand il a fait payer deux fois les gens.

Apple a au moins eu des problèmes nouveaux et peut-être inconnus ce mois-ci, et ils étaient tous dus à Apple TV +. Le nouveau spectacle “Servant”, de M. Night Shyamalan, a été poursuivi par les créateurs d’un film de 2013, “La vérité sur Emanuel”.

Certes, Apple n’a jamais demandé à une famille de ne pas sortir un iPhone. Mais une famille impliquée dans le film Apple TV + “The Banker” l’avait fait à la fin de l’année dernière et Apple avait réfléchi.

Maintenant, il a décidé d’aller de l’avant avec une nouvelle date de sortie en mars, et la famille a demandé à nouveau.

Le projecteur dur

Apple TV + a placé l’entreprise dans de nouveaux domaines où elle peut exceller – ou être extrêmement sévèrement critiquée. Ce mois-ci, c’était la première fois que Tim Cook s’habillait joliment pour une cérémonie de remise des prix de la télévision, et cette cravate était peut-être un peu serrée lorsque les discours ont commencé.

Car c’était l’événement des Golden Globes, et l’hôte Ricky Gervais a donné un habillage étrange mais énergique. C’était étrange parce qu’il a commencé à pointer Apple, mais à mi-chemin, vous avez réalisé qu’il attaquait vraiment toutes les stars d’Hollywood pour avoir travaillé avec Apple, Amazon et d’autres.

“Apple s’est lancé dans le jeu télévisé avec un superbe drame sur l’importance de la dignité et sur la bonne chose”, a commencé Gervais, “réalisé par une entreprise qui gère des ateliers de misère en Chine”.

“Alors toi [the celebrities in the audience] dites que vous êtes réveillé, mais les entreprises pour lesquelles vous travaillez, incroyables “, at-il poursuivi.” Apple, Amazon, Disney, si ISIS a lancé un service de streaming, vous appeleriez votre agent, non? “

Le visage de quelqu’un rôti par Ricky Gervais.

Le drame Apple TV + auquel il a fait référence était «The Morning Show», qui était cette nuit-là pour son tout premier prix – et n’a pas obtenu.

Cependant, environ une semaine plus tard, la série l’a fait. Billy Crudup a valu à Apple sa première récompense dramatique en remportant le meilleur trophée d’acteur de soutien des Critics ‘Choice Awards.

Puis une semaine après cela, Jennifer Aniston a remporté le meilleur titre d’actrice de la Screen Actors ‘Guild.

En termes de récompenses, “The Morning Show” est la série Apple TV + la plus en vue, et elle est l’une des rares à avoir beaucoup de buzz dans l’industrie. Apple TV + a en fait une programmation remarquable sans un seul raté dans le mélange, mais comme AppleInsider l’a souligné en janvier 2020, il n’y a pas encore de Baby Yoda.

Cela ne prend qu’une seule émission à succès pour faire monter la marée pour tout un service de streaming, et Apple crée de très nombreuses nouvelles émissions. D’après ses propres annonces, les fuites d’Hollywood et nos propres discussions avec les producteurs, nous savons qu’Apple TV + a des séries très prometteuses à venir.

Apple découvre simplement que la télévision est une entreprise particulière avec des problèmes inattendus, comme votre déconnexion la plus médiatisée d’une émission. vous vous attendiez à bien faire.

Oprah Winfrey avait produit et figuré dans un documentaire sur les agressions sexuelles. Mais en janvier, elle a annoncé qu’elle le quittait – et le documentaire ne sera plus diffusé sur Apple TV + comme prévu.

Elle fera cependant l’objet d’un profil dans une série de biographies sur Apple TV + intitulée «Dear».

Retour au matériel

Apple est maintenant ce studio de télévision, et c’est cette société de services financiers avec Apple Card, et c’est cette organisation de nouvelles avec Apple News +. C’est aussi une société de jeux avec Apple Arcade.

Le nouveau Mac le plus cher de tous les temps. En janvier 2020, les utilisateurs pouvaient enfin acheter la version en rack du Mac Pro, pour 6499 $.

Cependant, il fabrique encore occasionnellement des ordinateurs et l’un d’eux a été discrètement publié ce mois-ci. Nous avions le Mac Pro de base en décembre, mais maintenant Apple a sorti la version montée en rack. Si vous allez acheter une douzaine de machines Mac Pro pour votre entreprise, c’est la façon de le faire. À partir de 6499 $ par machine.

Il y avait aussi le flot habituel de rumeurs qui disent que nous aurons bientôt un nouvel iPad Pro et un nouvel “iPhone SE 2” de jour en jour.

Et quand Apple a annoncé ses bénéfices pour le dernier trimestre, c’est le matériel qui a encore rapporté de l’argent. Naturellement, l’entreprise ne fait que crier sur les bons chiffres, mais ils étaient très bons – et de manière inattendue.

Les chiffres comprenaient même des améliorations significatives pour Apple en Chine. N’oubliez pas qu’à cette époque de l’année dernière, la Chine a été un gros coup dur pour l’entreprise et qu’elle allait prendre des mesures pour y améliorer ses ventes.

Vous devez leur accorder du crédit – en accordant aux clients des échanges, des remises sur les prix et, dernièrement, du crédit – Apple a renversé la Chine.

C’est juste que vous savez où cela va. La fortune d’Apple en Chine continentale volonté être touché par l’épidémie de coronavirus là-bas. Vous ne pouvez pas comparer les décès en Chine à Apple qui gagne un peu moins d’argent. Pourtant, si jamais nous nous demandons à quel point notre Terre est mondiale, ce sont des problèmes comme celui-ci qui montrent à quel point nous dépendons tous les uns des autres.

L’analyste Ming-Chi Kuo a identifié cinq façons différentes dont cette épidémie pourrait avoir un impact significatif sur Apple et d’autres sociétés, alors que nous nous dirigeons vers février 2020 sans fin claire en vue.

