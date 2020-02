A Cuba, la présence d’Apple est en marge

Magasins d’iPhone non autorisés, autocollants Apple sur les voitures et publicité simulée “Think Different” avec Fidel Castro: un regard sur la petite culture naissante de l’enthousiasme d’Apple à Cuba.

L’installation artistique de l’artiste Jose A. Toirac, qui place Fidel Castro dans des publicités américaines emblématiques (Stephen Silver)

Apple a une présence officielle dans des dizaines de pays à travers le monde, mais Cuba n’en fait pas partie. Il n’y a pas de magasins Apple Store officiels à Cuba. En fait, l’infrastructure Internet de la nation insulaire est relativement nouvelle, très immature, inaccessible pour la plupart des Cubains et pas entièrement gratuite.

Si vous voyez quelqu’un à Cuba faire défiler un iPhone, il s’agit presque certainement d’un touriste des États-Unis, du Canada ou de l’Europe.

Il y a la question du manque de liberté de Cuba, Internet et autres. Freedom House donne au pays communiste un score de “liberté” de 14 sur 100, notant que seul un petit pourcentage de sa population a accès à l’Internet mondial, contrairement à l’intranet contrôlé par le gouvernement.

Malgré les changements de politique américaine à l’égard de l’île ces dernières années, l’embargo de longue date sur les produits américains à Cuba reste en vigueur. Vous ne verrez probablement pas Apple établir une présence commerciale dans ce pays de si tôt.

Cependant, comme AppleInsider l’a remarqué lors d’une récente visite à Cuba, il n’est pas difficile d’imaginer un avenir pas si lointain dans lequel Apple occupe une place plus importante dans la vie qu’il ne l’est actuellement.

Des iPhones et des embargos

La montée et la propagation initiales des produits Apple dans le monde ont eu lieu à une époque où la guerre froide était toujours en cours et l’embargo des États-Unis sur la nation restait en vigueur. Cela signifiait que les premiers Mac et autres produits Apple n’avaient aucun moyen pratique d’atteindre les habitants de l’île.

Comme cela était largement rapporté à l’époque, un assistant américain nommé Alan Gross a été arrêté en 2009 et emprisonné pendant près de cinq ans pour avoir apporté la technologie Internet à la communauté juive de l’île. Pour soutenir cette mission, les produits qu’il a apportés comprenaient 12 iPods et trois MacBooks.

Quelques années plus tard, sous l’administration de l’ancien président Barack Obama, les États-Unis ont commencé à retirer ces restrictions, sans toutefois lever l’embargo lui-même, ce qui aurait nécessité un acte du Congrès. L’administration Obama a annoncé une normalisation des relations commerciales avec Cuba en 2014, levant d’autres restrictions et le président Barack Obama s’est même rendu à Cuba en 2016.

Par la suite, en 2015, Apple a retiré Cuba de sa propre liste de pays restreints, à des fins commerciales. Cependant, l’administration Trump a annulé certains des changements de politique de l’ère Obama, y ​​compris le rétablissement de certaines interdictions de voyager.

Cuba n’avait même pas d’Internet mobile 3G avant 2018, et beaucoup dans le pays ne peuvent pas se le permettre. Pour la plupart, la connexion à Internet via le Wi-Fi nécessite l’achat de cartes d’accès auprès du monopole national des télécommunications, ETECSA, et la connexion avec un code à 12 chiffres.

Signes de fandom

À La Havane et dans d’autres villes cubaines, certains des taxis – dont la plupart sont d’anciennes voitures américaines et soviétiques – sont ornés d’autocollants avec le logo Apple. Quand je les ai vus pour la première fois, j’ai supposé que cela signifiait que les voitures étaient équipées de CarPlay ou d’un autre type de technologie de gréement qui permettrait aux passagers touristiques de connecter leurs iPhones au système audio de la voiture.

Mais il s’avère que ce n’est pas le cas. Selon un chauffeur de taxi de La Havane nommé Raul, les autocollants ne sont qu’une expression de l’appréciation d’Apple. Il a ajouté que très peu de Cubains possèdent des iPhones, la majorité des utilisateurs de smartphones dans le pays arborant des appareils Android.

“Peut-être dans mille ans!”, A-t-il déclaré à propos de l’adoption de l’iPhone dans le pays, qui semble plus ambitieux qu’autre chose. Dans la voiture de Raul, une Ford qui, selon lui, remontait aux années 40, il jouait de la musique en branchant une clé USB sur la radio du marché secondaire.

L’ingéniosité que les Cubains utilisent depuis des années pour réparer de vieilles voitures musculaires a également été appliquée, dans une certaine mesure, aux iPhones. Selon une histoire du San Francisco Chronicle en 2012, un petit magasin d’électronique à La Havane a pu réparer l’iPhone du journaliste, qu’un Apple Store aux États-Unis avait déclaré “toast”.

Une sorte de boutique iPhone

L’intérieur de la boutique Dr. iPhone à Santa Clara, Cuba (Stephen Silver)

À Santa Clara, dans la partie centrale de Cuba, nous sommes tombés sur une petite devanture de magasin appelée Dr. iPhone, qui comportait un petit panneau en bois qui visait manifestement à lui donner l’apparence d’un Apple Store. Le magasin semblait avoir un peu plus d’une douzaine d’iPhone disponibles.

La boutique Dr. iPhone à Santa Clara, Cuba (Stephen Silver)

Le magasin a une page Facebook, qui indique que le magasin propose des «packs d’applications», y compris la Neuralcam pour 5 CUC (environ 5 $). Comment exactement le magasin est fourni et comment il s’aligne sur l’embargo, n’est pas clair.

Le Huffington Post, en 2012, a rendu compte d’un magasin similaire à La Havane et a décrit Apple comme “parmi les marques les plus recherchées dans le commerce illégal répandu”.

Fidel pense différemment

À Cuba également, il y avait une autre application encore plus surprenante de l’iconographie d’Apple.

Un musée d’art de La Havane, le Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, accueille actuellement une grande exposition de l’artiste Jose A. Toirac. Il comprend un projet de Toirac dans lequel des images emblématiques de Fidel Castro sont fusionnées en campagnes publicitaires américaines populaires. L’un d’eux est «Think Different», la célèbre campagne TBWA Chiat Day Apple du même nom.

L’exposition “consiste en des combinaisons de l’image de Fidel Castro avec des publicités classiques de produits de consommation: la politique et la publicité ont en commun qu’elles ont toutes deux quelque chose à vendre”, selon une description de l’exposition, intitulée “En attendant le bon moment”. . ”

L’avenir d’Apple à Cuba

Dans quelle direction Apple ira-t-il à Cuba? Avec la lenteur du changement et l’isolement renouvelé des États-Unis, il est peu probable que nous assistions à l’ouverture prochaine d’un Apple Store à La Havane ou à l’adoption massive d’iPhone par la population cubaine.

Cependant, nous ne serons peut-être qu’à un cycle électoral d’un autre renversement de la politique américaine, et si l’embargo américain était levé, couplé à un accès Internet accru sur l’île, les iPhones deviendraient peut-être plus fréquents sur l’île dans une décennie.