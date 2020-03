À quoi s’attendre des systèmes de gestion de l’apprentissage à distance pendant l’épidémie de coronavirus

Alors que les écoles du monde entier ferment leurs portes pour lutter contre le coronavirus, les administrateurs recherchent des solutions pratiques pour organiser des cours à distance. Voici quelques-uns des outils les plus utilisés que vous pourriez rencontrer.

Alors que COVID-19 continue de fermer des écoles et des collèges dans le monde entier, de nombreuses écoles ont commencé à explorer des moyens d’organiser des cours à distance pour éviter de retarder les progrès de leurs élèves.

Pour la plupart des collèges, il y a probablement déjà un système en place, et un enseignant devra simplement mettre en ligne le contenu de son cours. Cependant, pour les lycées et les écoles de métiers, il peut y avoir une période quelque peu mouvementée où ils se précipitent pour mettre en place une solution d’enseignement à distance.

Le changement pourrait être stressant pour les étudiants qui n’ont pas eu à faire d’auto-apprentissage, mais heureusement, la plupart des logiciels que vous rencontrerez sont conviviaux.

Nous avons compilé une introduction utile à certains des outils d’apprentissage à distance les plus couramment utilisés que vous pourriez rencontrer au cours des prochains mois.

Ce que cet article ne couvre pas, c’est leur configuration correcte du côté étudiant, ni ne résout les problèmes de bande passante. Parlez au service informatique de votre école si vous avez des questions spécifiques.

Systèmes de gestion de l’apprentissage

Un système de gestion de l’apprentissage, ou LMS, est une application logicielle hébergée sur le Web qui permet à une école et à ses instructeurs d’héberger une variété de matériels d’apprentissage en ligne. De nombreuses universités aux États-Unis, ainsi que de nombreuses institutions dans le monde, ont adopté une intégration LMS au moins partielle pour leurs étudiants.

En règle générale, un LMS aura quelques fonctionnalités standard, telles que permettre à un instructeur de publier des affectations, un calendrier académique et la possibilité d’héberger des médias. De nombreux LMS permettent également un apprentissage interactif, des tests et des tests, ainsi que des conférences vocales et vidéo.

Blackboard Learn

Blackboard Learn a été l’un des premiers LMS largement utilisés, né à la fin des années 1990. Il détient une part de marché de 31% aux États-Unis.

Des écoles telles que la North Dakota University, la Northwest Florida State University, la Bellevue University et le Texas A&M utilisent Blackboard.

Blackboard permet aux instructeurs de configurer des pages de contenu de cours, ce qui leur permet de publier facilement des articles, des devoirs, etc. Il comprend une fonction de calendrier académique intégrée, des modules d’apprentissage et un flux d’activités en temps réel afin que les étudiants puissent garder un œil sur tout contenu téléchargé par leur instructeur.

Blackboard est accessible à partir de la page Blackboard de votre école, mais également à partir des applications iOS et Android. Si vous prévoyez d’utiliser l’application Blackboard, elle nécessite iOS 11.0 ou une version ultérieure et est compatible avec iPhone, iPad et iPod touch.

Toile

Canvas est le deuxième LMS le plus utilisé, avec 30% de part de marché aux États-Unis. Plus de 3000 institutions l’utilisent dans le monde, dont plus de 530 aux États-Unis.

Il est utilisé par des universités comme Penn State University, University of Maryland, University of Washington, University of Texas et University of Pennsylvania.

Le système permet aux instructeurs de créer des pages de cours personnalisables qui hébergent une variété d’outils différents. Les instructeurs peuvent mettre en place des forums de discussion, des tests et des quiz, des présentations interactives et héberger de l’audio et de la vidéo. De plus, Canvas propose également un système de messagerie intégré et la possibilité de personnaliser les profils des étudiants et des instructeurs.

Canvas est accessible à partir de votre navigateur de bureau, mais propose également des applications iOS et Android. Si vous prévoyez d’utiliser l’application Canvas iOS, elle nécessite iOS 12.0 ou une version ultérieure et est compatible avec iPhone, iPad et iPod touch.

Moodle

Moodle est un autre LMS populaire, avec 18% des parts de marché aux États-Unis et 50% des parts de marché en Europe, en Amérique latine et en Océanie.

Moodle doit au moins une partie de son succès au fait qu’il est gratuit et open source. Des écoles comme l’Université de Louisiane, l’Université du Massachusetts, l’Université d’État de l’Iowa et l’Université de Californie utilisent Moodle et l’ont depuis un certain temps.

Moodle est souvent salué pour son support des plugins tiers, y compris les plugins qui permettent l’intégration d’autres services populaires, tels que WordPress. Il est également loué pour sa facilité d’utilisation et ses journaux de rapports détaillés.

Comme d’autres LMS, Moodle est accessible depuis la plupart des navigateurs, mais dispose également d’une application iOS et Android. Si vous souhaitez utiliser l’application iOS, elle nécessite iOS 10.0 ou une version ultérieure et est compatible avec l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch.

Autres outils d’apprentissage Web populaires

Les systèmes de gestion de l’apprentissage ne sont pas les seuls outils disponibles pour les enseignants. Pendant cette période de transition, votre école peut commencer à explorer d’autres outils pour faciliter l’apprentissage en ligne.

Quizlet

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un système de gestion de l’apprentissage, Quizlet est un programme Web facile à utiliser qui donne aux utilisateurs la possibilité de créer eux-mêmes du matériel d’apprentissage personnalisé.

Quizlet donne aux utilisateurs la possibilité de créer des cartes flash partageables et des mini-jeux éducatifs. De nombreux instructeurs peuvent choisir d’utiliser Quizlet pour aider les étudiants à mémoriser les concepts clés des leçons en préparation pour les tests à distance.

Les outils d’apprentissage de Quizlet sont disponibles dans le navigateur, mais ils sont principalement conçus pour être utilisés avec l’application iOS ou Android. Quilt nécessite iOS 11.0 ou une version ultérieure.

Udemy

Udemy est une plate-forme d’apprentissage en ligne qui permet aux établissements de créer des cours en ligne rapidement et facilement, sans les exigences d’auto-hébergement de nombreux systèmes de gestion de l’apprentissage. Udemy peut héberger des fichiers vidéo, PowerPoint, PDF, audio et zip. Il peut également héberger des vidéos en streaming, permettant aux étudiants d’assister aux cours en temps réel.

Udemy propose une application iOS et Apple TV, ainsi qu’une application Android. Ceux qui envisagent d’utiliser l’application iOS auront besoin d’un appareil sur iOS 11.0 ou version ultérieure.

Adobe Connect

Bien qu’il ne soit pas explicitement un outil d’apprentissage, Adobe Connect est un moyen facile pour les écoles d’organiser des cours en direct à distance. Il permet aux instructeurs de tenir une conférence téléphonique en direct qui comprend l’audio et la vidéo, ainsi que le partage de bureau et des présentations générales. Il existe même une fonctionnalité qui permet aux téléspectateurs de «lever la main» pour participer à la discussion ou poser des questions.

Adobe Connect est le plus souvent utilisé via un navigateur, bien qu’il existe une application iOS quelque peu mal notée. L’application Adobe Connect nécessite iOS 8.0 ou une version ultérieure et est compatible avec un large éventail de modèles d’iPhone, iPad et iPod touch datant de sept ans.