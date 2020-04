À quoi s’attendre du rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2020 d’Apple le 30 avril

Apple annoncera jeudi ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2020, mais la pandémie de COVID-19 en cours devrait entraîner des résultats considérablement plus faibles que d’habitude. Voici ce que certains analystes surveillant Apple et la situation des coronavirus s’attendent à entendre lors du dépôt et de la conférence téléphonique.

Les résultats devraient, selon toutes les normes, être complètement différents des annonces trimestrielles typiques. Habituellement, il s’agirait d’examiner les prévisions d’Apple du trimestre précédent et de déterminer dans quelle mesure Apple sera proche de ces prévisions, mais tout le trimestre a été affecté par la pandémie de coronavirus, un virus qui a eu des impacts massifs sur la plupart des produits Apple. gammes, ainsi que les ventes.

Officiellement, Apple a indiqué dans ses résultats financiers records de janvier une prévision de revenus entre 63 et 67 milliards de dollars, avec une marge brute entre 38% et 39%, et des dépenses d’exploitation entre 9,6 et 9,7 milliards de dollars. Moins d’un mois plus tard, Apple a révisé à la baisse ses prévisions trimestrielles, avec l’espoir de manquer ses prévisions en raison de la prolongation du Nouvel An chinois, des chaînes d’approvisionnement limitées et d’une demande réduite de produits en Chine.

Les prévisions de manque de revenus étaient une autre concession d’Apple aux effets du coronavirus, car il avait auparavant donné une plage de prévisions plus large que la normale pour prendre en compte le virus. Apple n’a pas fourni de chiffres révisés dans ses nouvelles orientations.

Bien qu’il puisse sembler injuste de comparer le T2 2020 au T2 2019, la mauvaise performance d’Apple il y a un an de 58 milliards de dollars de revenus offre au moins le petit espoir qu’Apple pourrait toujours avoir des revenus stables d’une année sur l’autre. À tout le moins, les faibles résultats du premier trimestre 2019 signifient que toute baisse des revenus est moindre par rapport à l’année précédente.

Au cours du trimestre, Apple a publié de nouveaux modèles d’iPad Pro, ainsi qu’un MacBook Air actualisé et le Magic Keyboard pour iPad Pro. Cependant, comme ils sont apparus à la fin du trimestre, il est très peu probable que les lancements de produits aient un impact significatif sur les revenus d’Apple.

Pour les analystes, le trimestre austère global ponctué de fermetures de magasins, de problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’une activité importante sur le cours de l’action oblige à un changement de question. Ce n’est plus dans quelle mesure Apple se débrouillera au cours du trimestre, mais dans quelle mesure Apple pourra-t-il résister à des conditions de négociation extrêmement difficiles et très inhabituelles, et comment cela pourrait affecter les trimestres futurs.

Certains observateurs du secteur ont suggéré que l’impact ne serait à court terme pour Apple que peu de temps après son avertissement de février. Cependant, comme le monde l’a vu, beaucoup de choses peuvent changer en deux mois.

AppleInsider offrira une couverture complète de l’appel des résultats le jeudi 30 avril, à partir de 13 h 30, heure de Pacifique, à 16 h 30. Est.

Ce que les analystes pensent des résultats du deuxième trimestre fiscal d’Apple

Les prévisions des analystes sont dispersées, certaines hésitant à faire des déclarations difficiles sur les bénéfices d’Apple, compte tenu de la situation économique mondiale. AppleInsider ajoutera à cela, à mesure que nos questions recevront une réponse.

Thomson .

Au lieu d’utiliser une équipe interne d’analystes pour une prévision, Thomson . prend les prévisions de plusieurs analystes et entreprises et crée une moyenne. En théorie, l’utilisation d’un groupe de réponses permet une réponse plus proche des attentes de Wall Street, avec une soirée moyenne hors effet des observations aberrantes.

Sur la base des opinions de 25 analystes, Apple devrait annoncer des revenus de 54,6 milliards de dollars, avec une fourchette allant d’un minimum de 45,58 milliards de dollars à un maximum de 60,72 milliards de dollars. Le bénéfice par action, basé sur 29 estimations, devrait se situer autour de 2,27 $, avec une fourchette de 1,73 $ à 2,73 $.

JP Morgan

Une note de J.P.Morgan publiée lundi estime les revenus totaux à 52,1 milliards de dollars, avec l’iPhone à 23,9 milliards de dollars, l’iPad à 4,1 milliards de dollars, le Mac à 4,6 milliards de dollars, les services à 13,6 milliards de dollars et les vêtements, la maison et les accessoires à 5,9 milliards de dollars. La marge brute devrait s’établir à 38,4%, avec une marge brute des services de 63,5% et un bénéfice par action de 2,09 $.

Il compte sur le positionnement des investisseurs dans les entreprises avec une “forte qualité des bénéfices”, des attentes de macro-reprise tirées par un “fort cycle de volume iPhone dirigé par la 5G en 2021” et une confiance accrue des investisseurs dans les services a aidé le cours de l’action Apple à surpasser les autres dans le S&P 500. Bien que les investisseurs soient les premiers à obtenir de faibles résultats et des prévisions pour le troisième trimestre, JP Morgan estime que “l’ampleur de la dislocation à court terme n’est peut-être pas encore pleinement chiffrée”, en partie en raison de la suspicion qu’Apple pourrait “contourner sa pratique habituelle de donner des orientations spécifiques pour le prochain trimestre. ”

Lundi, J.P.Morgan qualifie Apple de «surpoids» avec un objectif de prix de 335 $.

Cowen

Selon les prévisions de Cowen, Apple propose des résultats “largement conformes au” consensus “, mais ne prévoit pas de prévisions pour le trimestre de juin.” Le défi de prévoir la demande dans plusieurs zones géographiques pendant la pandémie de COVID-19 pourrait éclairer la décision d’Apple de laisser de côté les prévisions du troisième trimestre, propose la firme.

Pour le trimestre lui-même, le chiffre d’affaires total devrait atteindre 55,4 milliards de dollars, avec des revenus d’iPhone à 25 milliards de dollars, des revenus de services à 12,5 milliards de dollars et un BPA de 2,29 dollars. Les services devraient “rester résilients dans l’environnement de travail à domicile d’aujourd’hui, démontrant ainsi la durabilité du modèle d’AAPL”, estime la firme, les investisseurs des centres de données et des entreprises de PC devant changer de sentiment vers les smartphones au second semestre 2020, en prévision de une “histoire 5G solide pour Apple” en 2021.

Cowen a émis une cote de «surperformance» pour les actions d’Apple, avec un objectif de cours de 335 $.

Bernstein

Pour le deuxième trimestre, Bernstein prévoit des revenus de 57,9 milliards de dollars et un BPA de 2,57 $, au-dessus du consensus de Wall Street. Cependant, l’estimation est proposée avec une “faible conviction” en raison de “l’incertitude sur l’ampleur du” déclin de l’iPhone, ainsi que des vents contraires des Services tels que la publicité et les licences face au bras.

Apple “est maintenant confronté à la deuxième récession de l’ère iPhone. Tout le monde sait que les résultats financiers du T2 ne seront pas bons”, conseille vivement l’analyste de Bernstein Toni Sacconaghi Jr.. Cela est dû en partie à une baisse estimée de la demande de smartphones en Chine de 50 à 60% en glissement annuel au cours du trimestre, le reste du monde subissant une baisse similaire de mars à juin, bien que les contraintes d’approvisionnement pour le trimestre pourrait avoir éclipsé ceux de la demande pour la période.

Comme d’autres cabinets d’analystes, Bernstein doute également que Apple publiera des indications pour le troisième trimestre. Il évalue Apple comme «Market Perform» avec un objectif de prix de 285 $.

Capital de boucle

Pour le trimestre, Loop Capital estime qu’Apple rapportera 54,8 milliards de dollars de revenus, bien que conformément à Street, la société estime que les estimations du consensus “semblent toujours périmées et optimistes pour le trimestre de mars”. Les investisseurs qui anticipent se concentreront sur le potentiel du second semestre, Loop Capital pense que les prévisions de revenus et de BPA pour l’année seront revues à la baisse à un moment donné. “Cela se produit probablement avec le rapport sur les résultats de mars.”

Au cours de la période, les ventes d’iPhones devraient atteindre 37 millions d’unités, contre 41 millions auparavant. Les marges brutes devraient ressentir la pression de la baisse des revenus dans des domaines comme l’iPhone et Apple Care, d’autres domaines prenant le relais parallèlement à une réduction de l’absorption des coûts fixes.

Loop Capital classe Apple comme «Hold» et a récemment réduit le prix cible de 320 $ à 280 $.