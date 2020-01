À quoi s’attendre du rapport sur les résultats du premier trimestre 2020 d’Apple le 28 janvier

Les résultats financiers d’Apple pour le mois de décembre seront dévoilés mardi, le premier trimestre complet des ventes de l’iPhone 11 étant probablement le plus gros sujet d’intérêt pour les analystes et commentateurs de l’industrie dans son ensemble. Voici ce que certains des analystes qui surveillent le fabricant d’iPhone s’attendent à révéler lors du dépôt et de la conférence téléphonique suivante.

Au cours des résultats du quatrième trimestre, Apple prévoyait des revenus compris entre 85,5 et 89,5 milliards de dollars pour le premier trimestre, ainsi qu’une marge brute comprise entre 37,5% et 38,5%. Les charges d’exploitation pour la période devraient se situer entre 9,6 milliards de dollars et 9,8 milliards de dollars, tandis que le taux d’imposition devrait être d’environ 16,5%.

De réalisé, ce serait un revenu plus élevé qu’un an auparavant, qui a atteint 84,3 milliards de dollars et était lui-même une baisse de 5% en glissement annuel. Au cours de ces résultats, Apple a déclaré que les revenus de l’iPhone étaient en baisse de 15% en glissement annuel à 52 milliards de dollars, les revenus de services en hausse de 19% en glissement annuel à 10,9 milliards de dollars, les revenus de Mac en hausse de 9% à 7,4 milliards de dollars, l’iPad de 17% à 6,7 milliards de dollars, et la catégorie Wearables, Home and Accessories a augmenté de 33% pour atteindre 7,3 milliards de dollars.

Le trimestre il y a un an était inhabituel, car Apple l’a précédé avec un avertissement qu’il abaissait ses prévisions d’une fourchette attendue de 89 milliards de dollars à 93 milliards de dollars, en baisse à 84 milliards de dollars. À l’époque, la réduction était imputable à la faible demande d’iPhone en Chine et dans d’autres marchés émergents non spécifiés.

Le trimestre sera la première période de vente complète pour la génération actuelle d’iPhone d’Apple, comprenant l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, ainsi que l’Apple Watch Series 5 et l’iPad de 10,2 pouces de septième génération. Leurs lancements en septembre ont signifié qu’ils n’ont eu qu’un faible effet sur le résultat du trimestre précédent, de sorte que les analystes seront impatients de savoir comment Apple se porte après trois mois complets de ventes.

Comme les AirPods Pro ont été lancés fin octobre, les accessoires audio n’étaient disponibles que pendant deux mois sur trois, bien que les ventes soient encore susceptibles d’avoir un impact sur la catégorie Apple Wearables, Home et Accessories. Parmi les autres arrivées tardives figurent le MacBook Pro 16 pouces, le Mac Pro et le Pro Display XDR.

Cependant, en raison de la politique d’Apple de ne fournir que des chiffres de revenus généraux et non des nombres d’unités, les analystes devront faire des estimations en fonction d’éléments tels que la gamme de produits et les prix de vente moyens. Apple peut choisir de fournir plus de détails sur ces éléments, mais

AppleInsider offrira une couverture complète de l’appel des résultats le mercredi 30 octobre à partir de 14 h. Pacifique, 17 h Est.

Thomson .

Plutôt que d’utiliser une équipe d’analystes interne dédiée pour créer une prévision, Thomson . calcule une moyenne basée sur les estimations et les prévisions de plusieurs analystes d’une variété de sociétés. En théorie, l’utilisation d’une foule permet d’utiliser à la fois une gamme de prévisions, tout en garantissant que les versions aberrantes ont moins d’effet sur la moyenne globale.

En règle générale, la compilation est un indicateur décent des attentes de Wall Street.

Sur la base des chiffres de 31 analystes, l’estimation des revenus moyens est de 88,43 milliards de dollars, dans une fourchette de 86,75 milliards de dollars à 91,68 milliards de dollars. Le bénéfice par action, basé sur des chiffres de 34 points de données, serait de 4,54 $, avec une fourchette de 4,37 $ au bas de gamme et de 4,83 $ au maximum.

Cowen

Ayant récemment poussé son objectif de prix à 350 $, Cowen a offert une ferme croyance dans la performance des Services et un accueil chaleureux pour la gamme iPhone 11. Il croit toujours que les ventes d’iPhone diminueront en 2020, bien qu’à un faible pourcentage à un chiffre, compensé par une croissance des services relativement stable et des marges brutes sur le matériel.

Pour le trimestre, Apple afficherait un chiffre d’affaires de 88,5 milliards de dollars, avec un BPA de 4,52 dollars. En termes de prévisions d’Apple pour le trimestre de mars, il est supposé être de 63,5 milliards de dollars de revenus, avec un BPA de 2,95 $.

Banque d’Amérique

Jeudi, l’analyste de la Bank of America, Wamsi Mohan, a proposé une prévision de chiffre d’affaires du trimestre de vacances à 89 milliards de dollars, proche de l’extrémité supérieure des prévisions de revenus d’Apple. La marge brute devrait rester relativement statique à 38,1%.

“Cette décision est justifiée par les fortes ventes inattendues de l’iPhone 11, qui prouvent les taux de fidélité et de rétention de la marque Apple et montrent que l’entreprise peut compter sur un flux constant de ventes de téléphones malgré des changements majeurs dans la conception”, a écrit Mohan. Pendant ce temps, les services démontrent la possibilité d’une croissance plus forte en raison de la force de nouveaux services comme Apple TV. Les AirPods sont également une force d’assistance importante pour les revenus d’Apple au cours du trimestre.

Les prévisions pour le trimestre de mars devraient se situer entre 62 et 65 milliards de dollars, avec une marge brute allant de 38 à 39%, sur la base d’une “comparaison facile” avec les ventes faibles du trimestre de l’année précédente.

JP Morgan

Lundi, Samik Chatterjee de J.P.Morgan a écrit sur les attentes pour un trimestre solide, soutenu par la performance des ventes d’Apple Watch et d’AirPods. Chatterjee pense qu’Apple se retrouvera à l’extrémité supérieure de sa fourchette de prévisions, à 88,7 milliards de dollars pour le trimestre.

En panne, les revenus de l’iPhone devraient s’élever à 49,7 milliards de dollars, l’iPad et le Mac à 7,3 milliards de dollars chacun, les services à 12,9 milliards de dollars et les appareils portables, la maison et les accessoires à 11,6 milliards de dollars. La marge brute serait de 38%, la marge brute des services atteignant à elle seule 64,5%.

Loup Ventures

Gene Munster et Will Thompson de Loup Ventures placent Apple à un chiffre d’affaires supérieur au consensus à 88,3 milliards de dollars avec un EPS GAAP de 4,53 $, avec un chiffre d’affaires en hausse de 5% dans l’ensemble, un chiffre d’affaires iPhone en hausse de 1%, des services en hausse de 15% et des appareils portables près de 50% . Pour les perspectives du trimestre de mars, il serait conforme à l’estimation de 62,3 milliards de dollars de la rue.

L’activité iPhone se sera stabilisée au cours du trimestre en raison d’une cadence de mise à niveau de 3,25 ans, selon Loup Ventures, avec une base d’installation active de 1,5 milliard ou plus d’appareils, en hausse de 8% sur un an. Apple se diversifie également lentement loin de l’iPhone, avec 58% de ses revenus provenant du smartphone, contre 62% un an auparavant et 69% il y a deux ans.