AAPL a un coup de fouet du coronavirus alors que les marchés se redressent après le «lundi noir»

Après un week-end de coups durs dans le cadre d’une crise financière mondiale causée par le coronavirus, l’action Apple a rebondi après la chute soudaine de lundi, le cours de l’action se redressant considérablement près du cours de clôture de vendredi dans le commerce avant commercialisation.

PDG d’Apple, Tim Cook

La chute financière de lundi a vu le prix d’Apple plonger à 263,56 $ au début de la séance, après avoir clôturé vendredi à 289,03 $. Le ralentissement, qui a effacé plus de 97 milliards de dollars de l’évaluation d’Apple, faisait partie d’une course plus large sur les marchés boursiers du monde entier, les investisseurs étant préoccupés par l’épidémie de coronavirus.

La position d’Apple sur les actions s’est rectifiée dans une certaine mesure du jour au lendemain, sur la base de l’activité pré-commercialisation avant la session de mardi. Après avoir terminé lundi à 266,17 $, légèrement en hausse depuis le début de la journée, AAPL s’est redressé, le prix d’Apple oscillant juste en dessous de 280 $ à 7 h 40, heure de l’Est.

Si le prix maintient son niveau au moment de la publication pour l’ouverture, Apple aura récupéré environ les deux tiers de la valeur perdue au cours du week-end, et se retrouvera à moins de 10 $ du cours de clôture de vendredi. À 279 $, cela mettrait Apple à augmenter sa valeur d’environ 5% du jour au lendemain.

Trading AAPL avant la mise en marché capturé à 7 h 30 HE sur MarketWatch

Surnommé “Black Monday” par certains analystes, les marchés boursiers du monde entier ont connu leurs baisses les plus marquées au cours des 12 années écoulées depuis la crise financière de 2008, rapporte The Guardian. La baisse a été en grande partie causée par les craintes concernant le coronavirus, mais une chute des prix du pétrole a aggravé les effets sur le marché dans son ensemble.

Les échanges à Wall Street ont été gelés quelques minutes après l’ouverture des marchés, en raison de l’énorme perte de valeur dans un court laps de temps. Au Royaume-Uni, le FTSE 100 a vu près de 125 milliards de livres sterling (162 milliards de dollars) de valeur effacé, sa baisse de 7,7% étant considérée comme le cinquième pire jour de l’histoire de l’indice, le laissant à son plus bas niveau depuis le vote du Brexit en 2016 .

Les marchés boursiers européens ont connu des succès similaires, de l’ordre de 8% pour la France, l’Allemagne et l’Espagne, et de plus de 11% en Italie.

Le stock d’Apple était le dernier à 263 $ le 21 novembre 2019. Avant l’impact du coronavirus, il avait atteint 280 $ le 17 décembre 2019.