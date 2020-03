AAPL plonge en dessous de 1T $ alors que Wall Street continue la panique des coronavirus

Apple n’est plus une entreprise qui vaut plus d’un billion de dollars, une situation causée par la panique des investisseurs face à la pandémie de coronavirus affectant les marchés boursiers du monde entier, mais la réduction de la valeur est probablement temporaire.

Apple est célèbre pour être une entreprise technologique géante et pour avoir une valeur extrêmement élevée, étant l’une des rares organisations négociées sur le Nasdaq à avoir une évaluation supérieure à un billion de dollars. En raison de COVID-19, ce n’est actuellement pas le cas.

La valorisation d’un billion de dollars suit après deux week-ends successifs où Apple semblait extrêmement proche de le faire. Le 10 mars, l’action d’Apple a rebondi après les échanges du week-end et un lundi agité a dévalué le prix à 263,56 $, tandis que le 16 mars, Apple a perdu 12,5% de sa valeur avant de rebondir.

La capitalisation boursière, une valeur de la valeur d’une entreprise en bourse, est calculée en multipliant le cours de l’action par son nombre d’actions en circulation. Bien qu’Apple ait racheté des actions de la société, cela ne changera pas la capitalisation boursière, car cela améliore le prix de l’action tout en réduisant le nombre d’actions en circulation.

Apple est devenu la première entreprise américaine à atteindre le cap de la capitalisation boursière de 1000 milliards de dollars en août 2018, mais il n’est pas non plus étranger de perdre la valorisation et de la retrouver plus tard. Après être revenu en dessous d’un billion de dollars après son avertissement de chiffre d’affaires de janvier 2019, il a atteint le jalon une deuxième fois en mai 2019 et une troisième fois en septembre 2019.

Le ralentissement pour Apple cette fois est largement dû au ralentissement actuel observé sur les marchés du monde entier, les investisseurs étant préoccupés par les effets du coronavirus sur les entreprises en général. Les problèmes de vente au détail, la perte de production, les restrictions de voyage et les efforts de quarantaine de masse ont suffisamment inquiété les investisseurs pour les rendre incertains quant à leurs investissements.

Étant donné que le coronavirus devrait être un problème qui prendra au mieux des mois à se dissiper, il est probable que la panique des investisseurs recule et que les marchés reviennent lentement à la normale. Il en va de même pour l’évaluation d’Apple.

Après avoir fermé des magasins par précaution en Chine, Apple a depuis rouvert tous ses espaces de vente au détail dans le pays, tandis que ses fournisseurs de la région se rapprochent également de la reprise de la production à des niveaux normaux. Alors que le virus se propage à d’autres pays du monde, Apple effectue également des mesures d’atténuation similaires, notamment en fermant tous les magasins italiens et en interrompant ses sessions Today at Apple aux États-Unis et au Canada.