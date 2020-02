Abode ajoute la prise en charge de HomeKit au Smart Security Kit

Abode a mis à jour la passerelle dans son kit de sécurité intelligent avec prise en charge de HomeKit, la mettant en conformité avec le kit de sécurité Iota pour la rendre compatible avec la plate-forme de maison intelligente d’Apple.

Le kit de sécurité intelligent est une option plus abordable que le kit de sécurité Iota et il manque la caméra intégrée pour ceux qui n’ont pas besoin ou qui veulent avoir une caméra à la maison.

Le kit de sécurité intelligent d’Abode est livré avec la passerelle compatible HomeKit, un capteur de mouvement, un capteur de porte ou de fenêtre et un porte-clés. Le kit est facile à configurer et peut maintenant être ajouté à l’application Home. Une fois ajoutés à HomeKit, le capteur de mouvement, le capteur de contact et l’alarme de sécurité peuvent être ajoutés aux routines d’automatisation ou comme déclencheurs pour d’autres appareils HomeKit.

“Avec iota, notre solution tout-en-un, Abode a été la première entreprise de sécurité à la maison de bricolage à obtenir la compatibilité HomeKit et, avec cela, nous avons promis à nos clients que nous ajouterions la compatibilité et les fonctionnalités HomeKit à tous nos kits de sécurité”, a déclaré PDG et fondateur de Chris Carney. “Avec cette mise à jour, nous continuons de tenir cette promesse afin que tous les utilisateurs de la résidence aient accès à la commodité, à la confidentialité et à la sécurité qui accompagnent HomeKit et à la tranquillité d’esprit supplémentaire offerte par leur système de sécurité de la résidence.”

Les clients existants avec le kit de sécurité intelligent abode pourront installer une mise à jour du micrologiciel qui est désormais disponible pour bénéficier de la prise en charge de HomeKit. La passerelle de résidence de première génération est toujours en cours de certification avec la compatibilité Apple et HomeKit sera ajoutée une fois le processus terminé. Le support HomeKit est déjà arrivé précédemment pour le kit de sécurité Iota.

Smart Security KitIota Security KitPrimary HubAbode GatewayAbode IotaCaméra 1080P intégréeNonOuiCapteur de mouvementModule externeIntégré dans le IotaWi-FiNonOuiCompatible avec les appareils Z-Wave et ZigbeeOuiOuiDétecteur de porte (1x) inclus (1x) inclus Porte-clés (1x) inclus (1x) inclusOui9 $ 21

Procurez-vous le kit de sécurité intelligent Abode maintenant sur Amazon pour 179 $ ou le kit de sécurité Iota pour 219 $.