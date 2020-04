Adobe améliore la collaboration à distance avec «Productions» et «Team Projects»

Afin de faciliter les efforts de collaboration entre les équipes, Adobe a lancé “Productions”, une nouvelle fonctionnalité dans Premiere Pro, et a ouvert l’accès aux “Projets d’équipe” pour tous les abonnés Creative Cloud.

Crédit d’image: Adobe

Les productions sont conçues pour répondre aux préoccupations communes liées à la collaboration, l’efficacité et l’évolutivité dans la phase de post-production des projets. Adobe a créé Productions pour améliorer les flux de travail pour les utilisateurs en solo et les efforts d’équipe.

La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d’organiser et de faire des références croisées, de collaborer avec plusieurs éditeurs, de sécuriser les supports et d’améliorer les performances avec des projets de plus petite taille.

L’objectif principal de Productions est de donner aux équipes collaboratives la possibilité de répartir les tâches pour travailler en parallèle. Les utilisateurs peuvent verrouiller des fichiers, définir des autorisations de lecture / écriture.

De plus, il permet aux membres de l’équipe de voir qui est en ligne, montre qui travaille actuellement sur un projet et affiche un historique des modifications apportées à chaque projet.

Adobe étend l’accès aux projets d’équipe

Du 14 avril au 17 août, les utilisateurs d’Adobe Premiere Pro et After Effects sur Creative Cloud, les plans Creative Cloud individuels auront un accès gratuit à Team Projects, le service de collaboration hébergé dans le cloud d’Adobe dans Premiere Pro et After Effects.

Les fichiers Team Project sont stockés et enregistrés dans Creative Cloud, permettant à tous les utilisateurs d’accéder aux fichiers, quel que soit leur emplacement. Les fichiers sont également enregistrés automatiquement, ce qui évite les accidents coûteux, et plusieurs versions sont enregistrées pour permettre aux utilisateurs d’annuler les modifications.

Cette décision vise à aider les travailleurs récemment éloignés à relever les défis du travail à domicile pendant la pandémie en cours.

Alors qu’Adobe a conçu des projets d’équipe pour aider les utilisateurs à travailler en collaboration, la fonctionnalité ne permet pas à plusieurs éditeurs de travailler sur un seul projet en temps réel. Au lieu de cela, il permettra à chaque utilisateur de créer une copie d’un projet, qui est ajoutée à un dossier mutuellement partagé que les utilisateurs peuvent afficher.

Crédit d’image: Adobe

Lors d’une conférence de presse, Adobe a déclaré aux participants qu’ils avaient choisi d’éviter la collaboration en temps réel pour empêcher les utilisateurs d’écraser les efforts de quelqu’un d’autre.

Si vous avez déjà accès à Premiere Pro et After Effects, vous pourrez accéder aux Productions à partir du 14 avril. Les projets d’équipe seront disponibles pour tous les utilisateurs de Creative Cloud jusqu’au 17 août, et les membres de l’équipe devront passer à un Creative Cloud Les équipes planifient si elles souhaitent continuer à utiliser ses fonctionnalités.