Adobe met à jour Camera Raw et Lightroom pour améliorer la convivialité

Adobe a déployé plusieurs mises à jour de Lightroom, Lightroom Classic et Raw Classic dans le cadre de leurs efforts continus pour améliorer l’expérience utilisateur de ses applications macOS et iPad.

Crédit d’image: Adobe

Classic Raw et Lightroom Classic ont chacun reçu un certain nombre de mises à jour et de fonctionnalités pour permettre une meilleure expérience utilisateur. Les deux ont reçu une accélération GPU complète pour les ajustements de correction et de transformation de l’objectif, et des détails améliorés alimentés par eGPU pour macOS Catalina. Les utilisateurs qui utilisent des systèmes modernes devraient voir un traitement plus rapide grâce aux nouvelles mises à jour.

Classic Raw

Classic Raw présente des paramètres Raw par défaut améliorés, permettant aux photographes de choisir parmi une liste étendue de préréglages. Les utilisateurs pourront définir des préréglages pour s’ouvrir lorsque Raw détecte également un équipement spécifique.

Lightroom Classic

Lightroom Classic a ajouté des options de sélection d’affichage étendues, permettant aux éditeurs de sélectionner les moniteurs à utiliser comme écrans secondaires. Ceci est particulièrement utile pour les éditeurs qui peuvent utiliser des moniteurs spéciaux calibrés en couleur pour des modifications spécifiques d’images.

La synchronisation automatique a également reçu des améliorations pour empêcher les modifications par lots involontaires. Les utilisateurs recevront désormais des messages les avertissant lorsque la synchronisation automatique est activée et que les modifications par lots sont appliquées.

Lightroom Classic offre désormais la prise en charge des fichiers PSB, ce qui est utile pour éditer des panoramas de plusieurs gigaoctets. Les dimensions maximales sont de 65 000 pixels le long du bord long ou 512 mégapixels.

Photoshop Elements 2020 est désormais pris en charge sur Lightroom Classic, permettant aux éditeurs d’importer le catalogue Photoshop Elements 2020 dans Lightroom Classic.

Lightroom

Crédit d’image: Adobe

Lightroom pour Mac, Windows, Android, iOS, iPadOS et ChromeOS permet désormais aux utilisateurs d’exporter vers DNG en plus des formats JPG et TIF. La prise en charge du glisser-déposer a été ajoutée pour importer des photos dans des albums spécifiques.

Les versions Windows et Mac de Lightroom ont reçu des améliorations dans la gestion des métadonnées. Les utilisateurs qui contribuent des photos à des albums appartenant à quelqu’un d’autre peuvent désormais choisir d’inclure ou d’omettre des métadonnées de photo. Les propriétaires d’albums partagés peuvent désormais exporter des photos d’autres utilisateurs.

Lightroom pour iOS et Android a également reçu des mises à jour. Le contenu de découverte est fourni dans une vue à deux colonnes pour une navigation plus facile, et les didacticiels de la section Apprendre comportent une bascule avant / après pour voir quels effets spécifiques sont obtenus grâce aux modifications. Lightroom sur iPadOS prend désormais en charge la vue en écran partagé.

Lightroom, Photoshop et 13 autres applications Adobe peuvent être achetés individuellement ou dans le cadre du plan Creative Cloud Toutes les applications sur Adobe.com.