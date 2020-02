Adobe Photoshop offre un mode sombre et une meilleure sélection d’objets pour le 30e anniversaire

Adobe Photoshop a 30 ans et, en l’honneur de ce jalon, Adobe publie de nouvelles mises à jour pour les versions Mac et iOS du logiciel créatif avec mode sombre prenant en charge de meilleurs outils de remplissage sensibles au contenu, et plus encore.

Adobe Photoshop a longtemps été le choix des photographes, des artistes numériques et des designers, et a réussi à être le meilleur dans son domaine depuis trois décennies maintenant. Pour célébrer, Adobe vient de publier une multitude de nouvelles mises à jour visant à améliorer l’expérience utilisateur pour le bureau et les nouvelles versions iPadOS de Photoshop.

Mises à jour de Photoshop Desktop

Améliorations de l’espace de travail de remplissage en fonction du contenu

Les utilisateurs peuvent effectuer plusieurs sélections et appliquer plusieurs remplissages sans avoir à laver l’espace de travail. L’utilisation de la nouvelle fonctionnalité «appliquer» vous permettra de voir à quoi ressemblera la fonctionnalité avant de vous engager complètement.

Améliorations du flou de l’objectif

Crédit d’image: Adobe

La sortie du flou de l’objectif a été améliorée, offrant aux utilisateurs plus de contrôle et créant des résultats plus réalistes. Adobe a déplacé le flou de l’objectif sur le GPU, ce qui permet un flou synthétique du premier plan, de l’arrière-plan ou du milieu d’une image. La fonctionnalité est également capable de fournir un meilleur bokeh via l’option de surbrillance spéculaire.

Prise en charge de l’interface utilisateur de macOS Dark

Crédit d’image: Adobe

Photoshop offre désormais la possibilité de faire correspondre le mode sombre de Catalina. Les boîtes de dialogue système, telles que les fenêtres de sauvegarde, correspondent désormais aux paramètres de Catalina par défaut.

Améliorations générales des performances

Adobe a amélioré l’expérience de souris pour Photoshop. Un clic, un panoramique, un zoom et un roulement seront fluides et réactifs, en particulier lors de l’utilisation de l’outil manuel.

Photoshop sur les mises à jour iPad

Outil de sélection d’objet

Crédit d’image: Adobe

La sélection d’objet améliorée fait son chemin vers l’iPad, avec un soin particulier pour le faire fonctionner en toute transparence avec l’Apple Pencil. Il permet aux utilisateurs de sélectionner rapidement des objets dans une scène et de les isoler de l’arrière-plan.

Paramètres de type

Crédit d’image: Adobe

L’iPad obtient désormais des paramètres de type améliorés et étendus, permettant à de nombreux utilisateurs d’éviter d’avoir à basculer entre l’iPadOS et les versions de bureau de Photoshop lors de l’application du type. La mise à jour comprend le suivi, l’interlignage, la mise à l’échelle et le formatage.