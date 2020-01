Agence de billetterie StubHub offrant 10% de réduction avec Apple Pay

Pour une durée limitée, le service StubHub offre 10% de réduction sur le prix de ses billets de musique, de sport et de divertissement, si vous achetez avec Apple Pay et l’application StubHub. Des conditions générales s’appliquent.

L’application StubHub fonctionne sur iPhone, iPad, Apple Watch et Apple TV

La dernière promotion d’Apple pour Apple Pay est un partenariat avec la société de billetterie de divertissement et de sport StubHub. Jusqu’à la fin du mercredi 29 janvier, les membres qui achètent des billets à l’aide d’Apple Pay via l’application StubHub bénéficieront d’une remise de 10% sur leur prix d’achat total.

Il y a plus de stipulations au-delà de la nécessité d’utiliser l’application et Apple Pay avant la fin de l’accord. Il y a un rabais maximum de 100 $, par exemple, et vous ne pouvez utiliser l’offre que sur une seule commande. Bien que vous ne puissiez pas l’utiliser pour acheter des cartes-cadeaux, peu importe le nombre ou le nombre de billets que vous achetez dans cet ordre, cela reste une affaire unique.

Curieusement, StubHub ne fait pas actuellement la promotion de cette offre sur son site Web. Au lieu de cela, les membres de la version américaine du service ont reçu par e-mail les détails et les détails de la manière d’appliquer la remise. Si vous vous inscrivez au service aujourd’hui, il n’est pas clair si vous recevrez cet e-mail, mais l’offre restera valable tant que vous serez membre aux États-Unis.

Lors du paiement dans l’application StubHub, lorsque vous utilisez Apple Pay, vous devez entrer APPLEPAY2020 comme code de réduction.

Bien que StubHub ne le spécifie pas, vous pouvez acheter des billets via Apple Pay via une carte Apple – et si vous le faites, vous obtenez 2% de cash quotidien d’Apple.

Il s’agit de la première promotion Apple Pay effectuée par StubHub, mais la société a commencé à accepter Apple Pay en août 2019.