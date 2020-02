AirPods vs Samsung Galaxy Buds +

Samsung a lancé sa deuxième tentative de prise en charge des AirPod d’Apple, avec des mises à jour de la durée de vie de la batterie et des haut-parleurs donnant aux Galaxy Buds + une meilleure chance contre son principal rival et les AirPods antibruit Pro, mais fait-il assez pour mériter votre attention?

Mardi, Samsung a utilisé son événement Unpacked pour lancer un certain nombre de nouveaux smartphones phares, notamment la gamme Galaxy S20 et le Galaxy Z Flip pliable. Parallèlement à ses annonces majeures, il y en avait une pour la deuxième génération de ses écouteurs sans fil, les Galaxy Buds, qui offrent quelques améliorations par rapport à la version originale qu’elle a lancée il y a un an.

Tout comme la dernière fois, il pénètre lentement sur le marché des écouteurs sans fil, les AirPod d’Apple étant l’un des produits dominants au sommet de l’arbre. Cette fois, le Galaxy Buds + a deux rivaux à affronter: les AirPods et les AirPods Pro.

En chiffres

En examinant simplement les spécifications de base du Galaxy Buds +, il est clair que pour 20 $ de plus en plus de la tentative de 2019, il y a quelques améliorations qui méritent d’être examinées. Pour 149 $ au lieu de 129 $, vous obtenez cinq heures d’utilisation supplémentaires, un temps de charge rapide plus rapide, une sortie audio théoriquement meilleure et un microphone externe supplémentaire.

Galaxy Buds vs Apple AirPodsGalaxy BudsGalaxy Buds + AirPodsAirPods ProPrIce 129 $ 149 $ 159 $ 249 $ Autonomie de la batterie 6 heures11 heures5 heures4,5 heures (ANC activé) dynamique dynamiqueConducteur uniqueConducteur uniqueConnectivitéBluetooth 5 single deviceBluetooth 5 multi-deviceH1 (synchronisation iCloud,

Partage audio)

Bluetooth 5H1 (synchronisation iCloud,

Partage audio)

Bluetooth 5Microphones1 extérieur / 1 intérieur2 extérieur / 1 intérieur2 extérieur faisceauforming2 extérieur faisceauforming

1 isolation du bruit interne Oui Oui Non Non Oui Sensibilisation à l’ambiance Oui Oui Non Non (mode transparence) Sur le contrôle de l’écouteur Lecture, pause, saut, volume Volume Lecture, pause, saut, volume, spotify Lecture, pause, saut ou siri

(Préréglage double-clic) Lecture, pause. Skip, siri

(Contrôle multi-gestes) Résistance à l’eau IPX2IPX2 Non classé IPX4 Couleur Noir, blanc, jaune, argent Noir, blanc, bleu, rouge Blanc Blanc

Qualité audio

Les Galaxy Buds + contiennent des haut-parleurs “dynamiques à deux voies” fabriqués en partenariat avec AKG, qui, selon Samsung, améliorent la qualité sonore. Le système comprend un tweeter pour des aigus plus riches ainsi qu’un woofer pour les sons graves. Avec l’utilisation supplémentaire d’embouts interchangeables, cela devrait permettre une isolation acoustique suffisante pour la plupart des utilisateurs.

Alors que les originaux pouvaient également isoler le son, ainsi que les AirPods Pro, les AirPod d’origine n’ont pas cette option. Les Galaxy Buds + sont également le seul produit du groupe à utiliser deux haut-parleurs, les autres doivent donc offrir un traitement audio supérieur et d’autres qualités pour compenser le manque à gagner.

Suppression du bruit et audio ambiant

Le seul produit parmi les quatre à inclure l’annulation active du bruit est l’AirPods Pro, car c’est la principale raison d’acheter le modèle par rapport aux AirPod normaux.

Les Galaxy Buds + n’ont toujours pas d’annulation de bruit active, mais s’appuient plutôt sur leurs capacités d’isolation acoustique. En règle générale, cela ne suffit pas pour fonctionner comme une annulation du bruit à lui seul, car cela ne fait pas de bruit pour couper ce qui est entendu du monde extérieur.

Samsung a inclus le son ambiant, qui est similaire au mode de transparence AirPods Pro, en permettant à certains bruits de fond de filtrer avec la musique ou la lecture de podcasts.

Connectivité et contrôle

Tous les produits prennent en charge Bluetooth 5.0, les Galaxy Buds prenant en charge un seul appareil et le Plus offrant une prise en charge multi-appareils. En revanche, le groupe AirPods utilise la puce H1 avec synchronisation iCloud et partage audio, la puce sans fil conçue par Apple offrant une meilleure connectivité que les connexions Bluetooth standard.

Alors que les AirPod sont contrôlés nativement dans iOS, Samsung a augmenté son jeu pour essayer de recueillir le soutien des utilisateurs d’iPhone en offrant une application iOS pour le Galaxy Buds +. Dans la première génération, il n’était disponible que pour Android, donc l’apporter à iOS pour le modèle Plus est un signe qu’il veut élargir son public potentiel.

Cependant, la connectivité native inhérente à iOS pour la collection AirPods donne probablement au matériel d’Apple un avantage pour les utilisateurs d’iPhone en général.

Les deux écosystèmes s’occupent de contrôler les accessoires audio personnels via une série de robinets, leur permettant de conserver une apparence extérieure élégante et intacte.

Puissance

Comme mentionné précédemment, Samsung a amélioré la durée de vie de la batterie intégrée dans le Galaxy Buds + de 6 heures à 11 heures, ce qui signifie qu’il surpasse à la fois les AirPods à 5 heures et les AirPods Pro à 4,5 heures avec ANC activé.

Dans tous les cas, vous pouvez prolonger la durée d’écoute à l’aide du boîtier de batterie fourni. Pour les AirPods, cela atteint 18 heures au total, passant à 24 heures pour les AirPods Pro et les Galaxy Buds +, encore une fois par rapport aux sept heures supplémentaires fournies par le boîtier Galaxy Buds.

Cela met le Galaxy Buds + dans une situation où il peut confortablement survivre au collectif AirPods sur la durée de vie, mais au cours d’une journée, il est au même niveau que les AirPods Pro. Cela signifie simplement que vous le rechargez moins de fois.

Pour une recharge rapide, Samsung a devancé les adversaires avec le Galaxy Buds +, avec trois minutes de charge équivalant à une heure de lecture. Les AirPods offrent 3 heures après 15 minutes de charge, et les AirPods Pro passent à 1 heure après cinq minutes.

Prix ​​et autres considérations

Samsung continue d’inclure la résistance à l’eau IPX2 dans le Galaxy Buds +, ce qui lui donne une certaine protection contre la pluie ou les gouttes d’eau. Les AirPods Pro sont beaucoup plus durables avec un indice IPX4, mais ce n’est pas nécessairement un argument de vente majeur.

Une chose certainement en faveur de Samsung est sa sélection de couleurs, offrant des Galaxy Buds + noirs, blancs, bleus et rouges, tandis qu’Apple propose uniquement du blanc.

Et enfin, le gros: le prix. Le Galaxy Buds + coûtera 149 $, soit 10 $ de moins que les AirPods, et 100 $ au-dessous de ce qu’Apple facture pour les AirPods Pro.

En résumé

À ce stade, il est difficile de dire si Samsung a fait ce qu’il fallait avec le Galaxy Buds +. L’absence d’annulation du bruit et le recours à l’isolation du bruit peuvent ne pas gagner les fans de la foule des AirPods Pro.

Cependant, l’inclusion d’une application iOS pour gérer les écouteurs aide à tempérer le bonus écosystémique des AirPods pour les utilisateurs d’iPhone, ce qui en fait peut-être une alternative convaincante à la version d’Apple.