Allégations de crimes de haut niveau à Washington DC, ainsi que des vols, des attaques et des procès de grande envergure

Des gens comme Lev Parnas, Harvey Weinstein et George Nader ont tous eu des ennuis avec les iPhones cette semaine, plus un homme a essayé de couvrir ses traces en vendant des montres Apple volées sur la page Facebook de sa mère.

La maison Blanche

De nouvelles preuves en Ukraine proviennent de l’iPhone de Lev Parnas

Un comité du Congrès a reçu cette semaine des preuves du travail en Ukraine de deux associés inculpés du procureur présidentiel Rudy Giuliani, et ces preuves provenaient du contenu d’un iPhone appartenant à l’un d’eux.

AppleInsider a signalé qu’un cache de fichiers appartenant à Lev Parnas, y compris le contenu de son iPhone 11, était en train d’être remis au House Intelligence Committee. Parnas cherche à coopérer avec le Congrès après avoir été inculpé en octobre dernier pour avoir tenté de canaliser de l’argent étranger vers des politiciens américains tout en essayant d’influencer les relations américano-ukrainiennes.

Les données extraites de l’iPhone de Parnas ont apparemment été recueillies à l’aide d’un logiciel de la société Cellebrite, et elles contenaient principalement des conversations WhatsApp cryptées.

En outre, l’avocat de Parnas aurait déclaré avoir demandé à un juge de l’autoriser à envoyer un autre iPhone, un iPad et un téléphone Samsung au comité.

Harvey Weinstein réprimandé par le juge pour avoir utilisé l’iPhone au tribunal

Le magnat hollywoodien disgracié Harvey Weinstein, qui est actuellement jugé à New York pour viol, a été réprimandé par le juge dans l’affaire pour avoir utilisé à plusieurs reprises son iPhone au tribunal.

“M. Weinstein, est-ce vraiment ainsi que vous voulez vous retrouver en prison pour le reste de votre vie, en envoyant des SMS et en violant une ordonnance du tribunal?” Le juge James Burke a déclaré au tribunal.

Selon l’Associated Press, les avocats de Weinstein ont répondu par une lettre de huit pages affirmant que l’utilisation du téléphone du défendeur était antérieure à l’audience, et ont demandé au juge Burke de se récuser.

Les audiences ont porté sur la sélection des jurés et l’affaire elle-même devrait être jugée à la fin du mois.

Un témoin de l’enquête de Mueller plaide coupable après la découverte de pornographie juvénile sur iPhone

George Nader, un homme d’affaires international et fixateur politique qui a témoigné l’année dernière de l’enquête de l’avocat spécial Robert Mueller, a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de crimes sexuels impliquant des enfants. Selon CNN, Nader a admis devant le tribunal qu’il avait amené un mineur aux États-Unis pour du sexe, tout en possédant de la pornographie juvénile.

Les accusations ont été portées après que Nader a atterri à l’aéroport de Dulles en Virginie au début de 2018 et que des agents du FBI avec la sonde Mueller l’ont interrogé sur l’enquête en Russie, mais c’est la recherche de ses iPhones qui a révélé la pornographie juvénile.

Un faux entretien d’embauche mène à une arnaque sur une carte cadeau Apple

Un homme californien a été pris pour cible par des escrocs après avoir postulé pour un emploi sur un babillard électronique.

Selon le Los Angeles Times, après que l’homme a rempli une demande d’emploi, il a reçu un SMS lui demandant de remplir une enquête.

Après cela, il a reçu un chèque qui lui a été demandé de déposer et de remplir un mandat, à ce moment-là, il lui a été demandé d’acheter deux cartes-cadeaux Apple, puis 18 autres.

Cartes-cadeaux Apple

L’une de ces demandes s’est produite le jour de Noël et l’homme est finalement devenu suspect. Il aurait déclaré à l’escroc qu’il y avait un problème avec son compte et le suspect a suggéré qu’ils se rencontrent en personne.

De telles escroqueries de cartes-cadeaux sont maintenant si courantes qu’Apple a une page sur son site à leur sujet. Même cela n’a apparemment pas mis fin au problème, car il est signalé qu’à partir de juin 2019, les employés de l’Apple Store ont été informés pour avertir les gens.

Un homme accusé d’avoir volé des montres Apple et de les avoir vendues sur la page Facebook de sa mère

Ce n’était pas exactement le crime parfait. Deux hommes du Minnesota ont été arrêtés après avoir volé à plusieurs reprises des “poignées” d’Apple Watches dans les magasins T-Mobile locaux de la région et les avoir vendus sur Facebook.

En règle générale, la paire volait quatre montres à la fois, et ce, entre août et la mi-octobre 2019. La valeur au détail des montres était de près de 20 000 $, et bien que l’on ne sache pas combien elles en avaient pour elles, on sait dont Facebook page qu’ils ont utilisée.

Astucieusement, ils n’ont pas utilisé leur propre compte Facebook. Moins habilement, ils ont utilisé le compte appartenant à la mère de l’un d’eux.

Lorsque la police a analysé des images de magasins de Maple Grove, Minnetonka, Brooklyn Center, St. Louis Park et Roseville, elle a identifié l’un des auteurs. En visitant son adresse et en interviewant sa mère, ils ont confirmé qu’il avait accès à sa page. Et en montrant sa vidéo d’un vol, sa mère leur a donné le nom de son complice.

Le site d’informations locales City Pages dit que son fils a maintenant été emprisonné pour d’autres infractions.

Des voleurs à Boston Apple Store gardes de sécurité vaporisés de poivre

L’un des voleurs à l’étalage des gardes de sécurité aspergés de poivre de l’Apple Store de Back Bay à Boston, a annoncé la police.

L’Apple Store de Back Bay à Boston

Le groupe a ciblé cet Apple Store à deux reprises le même jour qu’ils auraient volé à l’étalage dans plusieurs magasins dans les zones de Back Bay et South End. Le groupe semble avoir été dirigé par un homme âgé de 16 à 20 ans; avec deux jeunes femmes, dont l’une a volé une barre granola.

Le Boston Globe rapporte que lors de l’incident où l’une des deux femmes a tiré un coup de poivre sur le garde, l’homme a saisi un iPhone XR noir dans une vitrine.

Un quatuor de New York accusé d’avoir volé des iPhones dans l’Oregon dans un stratagème de contrefaçon de Costco

Un quatuor de voleurs présumés de New York a été arrêté près d’un magasin Costco à Clackamas, en Oregon, lorsque la police a déclaré que l’un d’eux avait été surpris en train d’utiliser une pièce d’identité volée.

Selon la station locale KATU, l’arrestation a eu lieu deux jours avant Noël, lorsque quelqu’un a utilisé une “carte d’identité volée” pour obtenir une carte Costco, qui a ensuite été utilisée pour acheter trois iPhones.

Lorsque la voiture de l’acheteur a été fouillée, ils ont trouvé 23 nouveaux iPhone 11 et deux MacBook Pros, ainsi que de fausses pièces d’identité et des cartes Costco, indiquant que l’arnaque avait été exécutée précédemment. Les articles étaient également emballés dans des colis FedEx, prêts à être expédiés aux acheteurs.

Un voleur “bien habillé” a volé des pros de l’iPhone 11 en Alabama

Environ cinq téléphones iPhone 11 Pro ont été volés dans un magasin samedi dernier à Gadsden, Ala.

Le journal local The Gadsden Times rapporte que le vol a eu lieu à 2h30 du matin, quand “un homme bien habillé est allé derrière le comptoir électronique du magasin et a ouvert un tiroir, puis en a pris environ cinq iPhones”, avant de sortir par un Porte coupe-feu.

Des adolescents du Kansas accusés d’avoir volé des iPhones dans les ventes Meetup

Une paire d’adolescents à Wichita, dans le Kans., Ont été arrêtés pour avoir effectué plusieurs vols, auquel cas ils ont prévu de créer des applications de rencontre pour “acheter” des iPhones, puis d’utiliser un pistolet BB pour voler leurs homologues.

Selon Kansas.com, les adolescents ont également volé un camion à une occasion, et l’un d’eux fait face à des accusations de vol aggravé, de voies de fait graves et d’enlèvement aggravé. L’autre adolescent a reçu des accusations similaires, mais devrait être jugé comme mineur.

Des employés de l’aéroport thaïlandais accusés d’avoir volé l’iPad d’un voyageur

Un mari et une femme en Thaïlande qui travaillent dans un aéroport ont été accusés d’avoir volé un iPad qu’un voyageur aérien avait oublié dans un avion.

Le Bangkok Post raconte que la police a utilisé l’outil Find My d’Apple, ce qui les a d’abord aidés à retrouver la maison du couple. Apparemment, après avoir découvert que l’iPad était verrouillé, le couple l’a jeté dans un canal. Il y a été retrouvé flottant à l’intérieur d’un dossier en plastique.

L’homme travaille comme transporteur de bagages tandis que sa femme est nettoyeuse de cabine d’avion, et la femme a admis avoir pris l’appareil. Ils ont été accusés de vol.

Une étudiante admet qu’elle a volé l’iPhone de la chanteuse d’opéra

Une jeune fille de 15 ans a admis avoir agressé la chanteuse d’opéra galloise Katherine Jenkins dans une rue de Londres et avoir volé son iPhone. Selon la station de radio nationale britannique Classic FM, la chanteuse était effectivement intervenue pendant que la jeune fille agressait quelqu’un d’autre, et un représentant de l’adolescente a affirmé qu’elle avait pris le téléphone parce qu’elle pensait qu’elle était filmée.

L’adolescente aurait été sur la bonne voie pour obtenir les meilleures notes dans ses GCSE, l’équivalent britannique des examens de 10e année. Elle a accepté de s’excuser auprès de Jenkins et sa mère a été condamnée à verser une indemnité.

Vous avez une histoire de crime Apple pour nous? Envoyez un e-mail à AppleInsider et faites-le nous savoir.