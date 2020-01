Alphabet, la société mère de Google, atteint une capitalisation boursière de 1 billion de dollars

Alphabet, société mère de Google, Verily, Waymo et d’autres entreprises, est devenue la quatrième entreprise américaine à atteindre une capitalisation boursière de 1 billion de dollars jeudi, un peu plus d’un mois après que l’ancien PDG de Google, Sundar Pichai, a pris les rênes.

PDG d’Alphabet Sundar Pichai.

Les actions d’Alphabet ont atteint 1450,16 $ à la cloche, avec des échanges intra-journaliers en hausse de 0,8%, accordant au géant de la technologie une capitalisation boursière de presque exactement 1 billion de dollars.

Alphabet est la quatrième entreprise américaine – et la quatrième action du secteur technologique – à franchir le cap après qu’Apple ait franchi le seuil de 1 billion de dollars en août 2018. Amazon a emboîté le pas un mois plus tard, tandis que Microsoft a atteint la valeur élevée en avril 2019.

Actuellement, Apple et Microsoft se situent au-dessus de la barre des mille milliards de dollars, tandis qu’Amazon est depuis tombé en dessous de cette ligne.

Alphabet tire la majeure partie de ses revenus de Google, qui agit en tant que société faîtière pour les revenus publicitaires et de recherche du pain et du beurre de l’entreprise, ainsi que pour les gains d’Android et de YouTube. Il est donc normal que le conglomérat atteigne la barre des hautes eaux d’aujourd’hui avec à la barre l’ancien PDG de Google, Pichai.

Selon CNBC, les analystes du marché sont optimistes vis-à-vis de Pichai, qui a été nommé PDG d’Alphabet en décembre après que les co-fondateurs Larry Page et Sergey Brin ont officiellement annoncé leur démission de leurs fonctions respectives. Page était alors PDG d’Alphabet.

Les efforts d’Alphabet dans le cloud commencent à porter leurs fruits, la société doublant son taux de croissance des revenus de 1 milliard de dollars à 2 milliards de dollars par trimestre entre février 2018 et juillet 2019, selon le rapport. Bien qu’elle ne soit pas un leader du segment, la firme investit massivement dans l’espace et prévoit une croissance des revenus similaire en 2020.

La société doit publier ses résultats du quatrième trimestre 2019 le 3 février.