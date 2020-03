‘Amazing Stories’ prend un départ intermédiaire

Environ un an après la tête d’affiche de l’événement qui a fait ses débuts sur le service Apple TV +, “Amazing Stories”, produit exécutif mais non réalisé par Steven Spielberg, déploie un épisode à la fois avec un démarrage très lent.

Victoria Pedretti et Dylan O’Brien dans Amazing Stories (avec la permission d’Apple)

Même avant qu’Apple n’annonce officiellement le lancement d’Apple TV +, la société a commencé à espérer que certains grands noms créatifs produiraient des émissions de grande envergure pour leur nouveau contenu. Et l’un de ces noms, remontant à 2017, était l’un des cinéastes les plus puissants et les plus vénérés d’Hollywood, Steven Spielberg.

Le Wall Street Journal a rapporté qu’en octobre de la même année, Apple avait conclu un accord pour un renouveau de Amazing Stories, la série d’anthologies créée par Spielberg qui a été diffusée pendant deux saisons sur NBC entre 1985 et 1987.

Spielberg est apparu sur scène lors du keynote d’Apple “It’s Showtime” en mars 2019, lorsque Apple TV + a été officiellement annoncé, avec Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, J.J. Abrams, Big Bird et autres. Spielberg, ce jour-là, a raconté comment un vieux magazine, également appelé Amazing Stories, était sa toute première exposition à la science-fiction.

“C’est le trait humain universel de chercher du sens, donc dans ces histoires déconnectées, nous pensons que le public trouvera un récit convaincant qui fera de la première saison de Amazing Stories une expérience thématique unique pour eux, et j’espère pour tous vous aussi “, a déclaré Spielberg au Steve Jobs Theatre, dans ce qu’il a dit être la première fois qu’il visitait Apple.

Amazing Stories est enfin arrivé sur Apple TV + 6 mars. Sur la base d’un épisode qu’AppleInsider a vu, c’est une prémisse prometteuse avec de la place pour grandir. Cependant, il y a plusieurs raisons de s’inquiéter.

Dans la cave

Dylan O’Brien dans Amazing Stories (Gracieuseté d’Apple)

Le premier épisode de Amazing Stories, “The Cellar”, est décent, quoique quelque peu oubliable. Il est réalisé par le vétéran de la série Chris Long, dont les génériques incluent The Americans et The Mentalist, et écrit par Jessica Sharzer. “The Cellar” est une romance épique, traversant les générations et les époques et incorporant le voyage dans le temps.

Dylan O’Brien (de The Maze Runner) et Micah Stock incarnent Sam et Jacob, une paire de frères de nos jours, qui travaillent à restaurer une ancienne ferme délabrée dans l’Iowa.

Nous voyons le personnage d’O’Brien jouer avec une application de type Tinder, indiquant qu’il est fou d’amour, mais il ne faut pas longtemps avant qu’il ne soit transporté à une époque bien antérieure à Tinder. Un disjoncteur au sous-sol de l’ancienne maison le renvoie cent ans dans la même maison. Là, en 1919, il tombe amoureux d’Evelyn (Victoria Pedretti), une femme de cette époque qui fait face à un mariage imminent malheureux, démarrant la première des connexions manquées basées sur les voyages dans le temps.

Alors que l’épisode de 57 minutes démarre quelque peu lentement, il reprend une fois la romance terminée. Il peut être difficile de raconter une histoire d’amants séparés par des périodes ou des dimensions, mais cet épisode le réussit. Il y a même une fine punchline à la fin, impliquant une célèbre vieille carte de baseball.

L’épisode de première a ses vertus, à commencer par la solide promesse et la chimie romantique entre les pistes. Visuellement, cependant, ce n’est pas vraiment éblouissant.

De plus, Amazing Stories arrive juste une semaine après la première de Dispatches From Elsewhere d’AMC, une autre série d’anthologie avec des éléments bizarres. Grâce principalement à l’inventivité visuelle, ce n’est pas une comparaison particulièrement favorable à Amazing Stories.

Où est Steven?

Steven Spielberg au keynote d’Apple à Cupertino au printemps 2019.

Un renouveau de Amazing Stories était en préparation dès 2015, à l’origine à NBC, avec Bryan Fuller de Hannibal qui le dirigeait. Mais Fuller est sorti peu de temps après qu’Apple ait pris en charge le développement, l’équipe Once Upon a Time d’Edward Kitsis et Adam Horowitz prenant la relève en tant que coureurs de spectacle.

Bien que Steven Spielberg soit l’un des nombreux producteurs exécutifs crédités et que l’émission porte le logo de sa société Amblin Television, il n’est pas le showrunner de Amazing Stories, ni pour avoir écrit ou réalisé l’un des épisodes.

Spielberg a réalisé deux épisodes de la version des années 80 d’Amazing Stories, y compris le pilote, et a reçu des crédits “histoire de” sur plusieurs autres. Et tandis que d’autres épisodes de la série originale ont été réalisés par de grands noms comme Robert Zemeckis et Brad Bird, tous les réalisateurs de la nouvelle série sont des vétérans de la télévision moins connus. Il n’y a pas non plus beaucoup de puissance des étoiles devant la caméra.

Bien que certainement plus positif et moins dystopique, Amazing Stories est structurellement similaire à The Twilight Zone. Cette série classique a également été récemment redémarrée par un service de streaming, CBS All Access. Et comme Amazing Stories, cette émission a fait d’un grand cinéaste (Jordan Peele) le visage de ses efforts de marketing, même s’il n’était pas le showrunner et qu’il n’a réalisé aucun des épisodes.

Servant, l’émission Apple TV + qui a fait ses débuts l’année dernière, a utilisé le nom de M. Night Shyamalan dans la plupart de ses supports marketing, même s’il n’était pas le showrunner. Cependant, Shyamalan a réalisé deux épisodes, y compris le pilote, et Servant a ressenti beaucoup, à la fois visuellement et thématiquement, comme le travail de Shyamalan. “The Cellar” ne se sent pas particulièrement spielbergien.

Au-delà des questions liées au niveau d’implication de Spielberg, la série se compose de cinq épisodes, contre dix qui avaient été initialement rapportés en 2017. Dans une rupture avec le modèle Apple TV + à ce jour, le service publie un épisode par semaine hors du porte, plutôt que de débuter tout à la fois ou plusieurs à la fois, même si un communiqué de presse d’Apple en janvier avait déclaré que les cinq épisodes débuteraient le 6 mars.

Contrairement à toutes les autres séries sur le service depuis son lancement, Apple n’a mis qu’un seul épisode à la disposition de la presse à l’avance, tout en plaçant l’embargo sur la publication de la revue le jour de la diffusion de l’émission, plutôt que la semaine précédente, comme il l’a fait pendant près de tous les autres spectacles. Apple n’a pas fait de publicité pour la série, et la plupart des discussions en ligne sur la série semblent provenir des comptes de fans de Dylan O’Brien.

Et, alors qu’Apple a rapidement donné la deuxième saison à plusieurs de ses premières productions originales, il ne l’a pas encore fait pour Amazing Stories.

On ne sait pas si le changement dans les plans de sortie est dû à un manque de confiance dans l’émission de la part d’Apple, ou à des épisodes non terminés à temps, ou pour une autre raison. Mais les embargos pour les avis levant la date de sortie de l’émission ou du produit ne sont presque jamais un signe positif.

Plus d’histoires à venir

Robert Forster et Tyler Crumley dans “Amazing Stories” (Apple)

Il est probablement trop tôt pour annuler Amazing Stories. Les épisodes suivants arriveront sur Apple TV + chaque vendredi entre le 13 mars et le 3 avril.

Le deuxième épisode, “The Heat”, suit une paire de stars de la piste de lycée (E’myri Crutchfield et Hailey Kilgore) essayant de surmonter la tragédie. Le seul épisode susceptible d’attirer le plus l’attention est le troisième, “Dynoman and the Volt”, qui présente la performance finale du célèbre acteur Robert Forster, décédé en octobre dernier.

Au cours des six premiers mois d’Apple TV +, a clairement réussi à se lancer en affaires avec des noms impressionnants. Mais que ce soit Oprah, M. Night Shyamalan ou J.J. Abrams, cela ne signifie pas que ces noms sont la principale voix créative derrière leurs projets.

Quant à Amazing Stories, il semble destiné à rejoindre des séries Apple TV + comme Servant, For All My Mankind et See, dans lesquelles, quelles que soient les vertus qu’elles possèdent, elles n’ont jamais fait partie de la conversation culturelle plus large.