Amazon baisse les prix des MacBook Air et Apple iPad Pro 2020

Les nouveaux MacBook Air et iPad Pro 2020 d’Apple viennent peut-être de sortir, mais plusieurs modèles sont déjà en vente sur Amazon avec des unités en stock et prêts à être expédiés. Pendant ce temps, le Mac mini de 256 Go est également encore réduit en plus de la récente baisse de prix d’Apple.

Photo B&H, Best Buy et autres.

Matériel Apple 2020 en vente

Les offres du week-end sont gracieuseté des revendeurs agréés Apple Amazon et Adorama, chacune des promotions comprenant également la livraison gratuite dans les États-Unis contigus.

En plus des nouvelles démarques Mac 2020, il existe une variété de promotions de clôture en cours dans AppleInsider Guides des prix Apple, de 150 $ + sur les iPad Pro 2018 aux systèmes Mac mini 2018 pour aussi peu que 629 $. Cela vaut la peine de consulter les guides pour voir combien d’argent vous pouvez économiser sur le matériel Apple actuel et en cours de clôture.

Nouveau rabais MacBook Air 2020

Offre iPad Pro 11 pouces 2020

Économies iPad Pro 12,9 po 2020

Recherchez un message d’économie de bonus vert sur cette page iPad Pro 2020 sur Amazon

256 Go Mac mini maintenant 779 $

Offres Apple supplémentaires

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel Apple qui non seulement offriront les meilleurs prix sur de nombreux articles, mais offriront également des remises bonus sur AppleCare, Office 365 et plus encore. Ces offres sont les suivantes:

Intéressé par du matériel Apple supplémentaire? Voyez s’il existe une offre Mac, iPad ou Apple Watch qui vous fera économiser 100 $ en vérifiant prix.appleinsider.com