Amazon conserve une avance considérable sur Apple sur le marché américain des haut-parleurs intelligents

La part d’Amazon sur le marché américain des haut-parleurs intelligents devrait se contracter légèrement en 2020 et 2021, selon de nouvelles recherches d’eMarketer, mais le plongeon ne devrait pas déconcerter l’e-tailer dont les appareils Echo alimentés par Alexa populaires jouissent d’une avance dominante sur les concurrents du segment Google et Apple.

Les dernières estimations d’eMarketer, publiées lundi, placent la part de marché américaine d’Amazon à 72,9% en 2019, en hausse de 2% par rapport à l’année précédente. Ce chiffre devrait chuter à 69,7% en 2020 et 68,2% en 2021 à mesure que davantage de consommateurs achèteront sur le marché, ce qui relâchera la mainmise du détaillant en ligne.

Pourtant, la part de marché actuelle et prévue d’Amazon fait plus que doubler celle de son plus proche concurrent Google, qui détenait une part du gâteau de 31,1% en 2019. Le géant de la recherche devrait voir sa participation augmenter à 31,7% et 32% en 2020 et 2021, respectivement.

La croissance estimée de Google reflète celle des «autres» fabricants et des gammes de produits individuels, un groupe de petits acteurs qui comprend HomePod d’Apple, Invoke de Harmon Kardon et Sonos One. L’année dernière, environ 17,9% des utilisateurs d’enceintes intelligentes possédaient un appareil entrant dans la catégorie des fourre-tout, un chiffre qui devrait passer à 18,4% en 2020 et à 18,8% en 2021, selon eMarketer.

“Depuis qu’Amazon a introduit l’Echo pour la première fois, il a acquis une avance convaincante aux États-Unis et continue de repousser les défis des principaux concurrents”, a déclaré Victoria Petrock, analyste principale chez eMarketer. “Nous nous attendions à ce que Google et Apple progressent davantage sur ce marché, mais Amazon est resté agressif. En proposant des appareils abordables et en augmentant le nombre de compétences d’Alexa, la société a maintenu l’attrait d’Echo.”

Aux États-Unis, eMarketer voit le marché des haut-parleurs intelligents atteindre 83,1 millions d’utilisateurs cette année, en hausse de 13,7% d’une année sur l’autre. La croissance devrait tomber à un chiffre en 2021.

Le CIRP dans un rapport de l’année dernière a également estimé qu’Amazon contrôlait environ 70% du segment des haut-parleurs intelligents aux États-Unis à l’arrière d’une large gamme d’offres Echo. Apple, qui produit un produit haut de gamme dans HomePod, représentait environ 6% du marché.