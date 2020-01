Amazon correspond à une baisse de prix de 300 $ sur un MacBook Pro 16 pouces; 129 $ de retour d’AirPods; 180 $ de rabais sur iPad Air

Les offres du lundi matin voient les détaillants égaler la baisse de prix de 300 $ de B&H sur le MacBook Pro Core i9 d’Apple sans incitation au financement des intérêts, ni même un remboursement de la taxe de vente. De plus, le populaire contrat AirPods de 129 $ d’Amazon est de retour, tandis que les tablettes LTE iPad Air offrent une réduction de 180 $.

Les meilleures offres Apple du jour

Les prix les plus bas reviennent ce lundi, avec des économies allant jusqu’à 300 $ sur les produits Apple actuels. Depuis Core i9 MacBook Pros 16 pouces en vente pour 2 499 $ à 180 $ de rabais sur iPad Airs, les offres Apple ci-dessous offrent aux acheteurs des économies exceptionnelles avec des avantages bonus, tels que le financement sans intérêt pendant 6 à 12 mois sur Mac et iPad avec la carte de magasin respective de chaque détaillant. Chez B&H en particulier, les clients des États éligibles peuvent choisir de économiser sur la taxe de vente entièrement avec la carte de crédit Payboo. Bien que l’accord Payboo ne puisse pas être combiné avec aucune incitation au financement des intérêts, le remboursement de la taxe de vente peut vraiment s’additionner, en particulier sur un achat de MacBook Pro 16 pouces.

Dernières offres MacBook Pro 16 pouces

MacBook Pro 16C 16 pouces (2,6 GHz, 16 Go, 512 Go, 5300 M) argent: 2149 $ (250 $ de rabais)

MacBook Pro 16C 16 pouces (2,6 GHz, 16 Go, 512 Go, 5300 M) Gris: 2199 $ (200 $ de rabais)

MacBook Pro 8C 16 pouces (2,3 GHz, 16 Go, 1 To, 5500 M 4 Go): 2499 $ @ B&H (300 $ de rabais)

MacBook Pro 8C 16 pouces (2,3 GHz, 16 Go, 1 To, 5500 M 4 Go): 2499 $ * @ Adorama (300 $ de rabais)

MacBook Pro 8C 16 pouces (2,3 GHz, 16 Go, 1 To, 5500 M 4 Go): 2499 $ @ Amazon (300 $ de rabais)

* Prix avec code promo APINSIDER chez Adorama.

Offres Apple AirPods

Offres iPad Air

