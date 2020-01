Amazon Music gagne sur Spotify et Apple Music avec 55 millions d’abonnés dans le monde

Amazon Music continue de gagner du terrain et occupe actuellement la troisième place dans la course à la musique en streaming avec une base d’utilisateurs payants de plus de 55 millions d’abonnés.

Amazon a annoncé qu’Amazon Music compte plus de 55 millions de clients dans le monde. Le service de streaming a augmenté de 50% d’une année sur l’autre aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon, et a doublé en France, en Italie, en Espagne et au Mexique.

Amazon avait également introduit Amazon Music HD, un service visant à fournir un son de haute qualité sur une plateforme de streaming. Le service n’est que légèrement plus cher – 12 $ par mois – que les autres plates-formes de streaming.

“Nous sommes fiers d’atteindre cette étape incroyable et nous sommes submergés par la réponse de nos clients à Amazon Music”, a déclaré Steve Boom, vice-président d’Amazon Music. “Notre stratégie est unique et, comme tout ce que nous faisons sur Amazon, commence par nos clients. Nous avons toujours été concentrés sur l’expansion du marché du streaming musical en offrant un choix inégalé aux auditeurs de musique parce que nous savons que les différents auditeurs ont des besoins différents.”

Amazon doit une grande partie de sa croissance à des produits Alexa peu coûteux, comme l’Echo Dot, et c’est un essai gratuit de 30 jours d’Amazon Music Unlimited et d’Amazon Music HD.

Apple Music a également connu une croissance considérable depuis son lancement, Eddy Cue informant les médias français qu’Apple Music avait atteint 60 millions d’utilisateurs payants en juin 2019.

Les deux services accusent un retard considérable sur Spotify, qui compte actuellement une base d’utilisateurs payants estimée à plus de 113 millions d’utilisateurs premium, bien qu’Apple et Amazon semblent vouloir combler cet écart.